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Lifehack по-русски или Как ПРОСТО улучшить качество жизни…

11:22. 11 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

 

Лайфхак (от лайфхакинг, англ. life hacking) — на сленге означает «хитрости жизни»«народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время. Это набор методик и приёмов «взлома» окружающей жизни для упрощения процесса достижения поставленных целей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков. Обычно лайфхакер не создаёт новые методики, а овладевает существующими.
Термин «лайфхакинг» позаимствован из IT-лексикона в 2004 году британским журналистом Дэнни О’Брайеном. Он соединил слова life («жизнь») и hack («взлом»)
Наиболее близкие русские эквиваленты — «смекалка», «рецепт», «находка».

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НО вот незадача...

 

Lifehack по-русски в моём понимании  - это своеобразная  коллективная мудрость народов, населяющих просторы России, и, в первую очередь, русского народа, составляющего более 80 процентов всего населения согласно данных переписи 2010 года.

Это  руководство к действию, дружеская подсказка, инструкция к применению, зарубка на память, заметка на полях, правило для жизни, совет на каждый день, толчок к раздумьям, пинок для первого шага, рецепт для здоровья, технология приготовления, просто о сложном и многое-многое другое.. (предложите свой вариант).

Всё-таки велик и могуч РУССКИЙ ЯЗЫК, также как и народ, его носитель.

 

Lifehack по-русски. Как ПРОСТО… о врождённых качествах русского народа

 

Я предлагаю запустить это мем* (Lifehack по-русски)  в информационное пространство именно с таким наполнением.

Прогугло-яндексьте  Lifehack по-русски по трём позициям (Поиск, Картинки, Видео)  и запомните, а лучше сделайте скриншот того, что найдёте на сегодняшний момент, а потом проделайте тоже самое через месяц, чтобы увидеть изменения.

*Мем (англ. meme) — единица культурной информации. Мемом может считаться любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д. (источник)

Это будут картинки, каждая несущая в себе один самостоятельный образ.

Темы образов - самые разнообразнейшие, с возможностью применения в повседневной жизни.

 

Сегодняшняя статья публикуется как  предварительная реклама готовящегося на Конте проекта "Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен".

Итак, эксперимент по запуску мема Lifehack по-русски с платформы Конт начат.

С уважением - В.Лычковский.

 

Lifehack по-русски...о предназначении человека на Земле
Lifehack по-русски. Как ПРОСТО… сказать об ЭВОЛЮЦИИ...  

 

.  Lifehack по-русски. Как ПРОСТО… восполнить недостаток кальция в организме
 

 

Lifehack по-русски. Как ПРОСТО… "убрать живот" с помощью полотенца

 

Lifehack по-русски. Как ПРОСТО... восстановить плодородие земли при помощи соломы

 

Lifehack по-русски.  Как ПРОСТО... сделать мороженое дома

 

Lifehack по-русски. Как ПРОСТО... сделать за сутки малосольную селёдочку

 

Lifehack по-русски. Человек - это Дух, Душа и Телесная Сущность
 
 
Lifehack по-русски. Как ПРОСТО... нейтрализовать агрессивное состояние

 

Lifehack по-русски. Как ПРОСТО...разобраться в отношениях полов

 

Фотографии в оригинальном качестве здесь

Метки: Lifehack по-русски или Как ПРОСТО улучшить качество жизни...
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