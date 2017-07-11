Lifehack по-русски или Как ПРОСТО улучшить качество жизни…
Лайфхак (от лайфхакинг, англ. life hacking) — на сленге означает «хитрости жизни», «народную мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время. Это набор методик и приёмов «взлома» окружающей жизни для упрощения процесса достижения поставленных целей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков. Обычно лайфхакер не создаёт новые методики, а овладевает существующими.
Термин «лайфхакинг» позаимствован из IT-лексикона в 2004 году британским журналистом Дэнни О’Брайеном. Он соединил слова life («жизнь») и hack («взлом»).
Наиболее близкие русские эквиваленты — «смекалка», «рецепт», «находка».
НО вот незадача...
Lifehack по-русски в моём понимании - это своеобразная коллективная мудрость народов, населяющих просторы России, и, в первую очередь, русского народа, составляющего более 80 процентов всего населения согласно данных переписи 2010 года.
Это руководство к действию, дружеская подсказка, инструкция к применению, зарубка на память, заметка на полях, правило для жизни, совет на каждый день, толчок к раздумьям, пинок для первого шага, рецепт для здоровья, технология приготовления, просто о сложном и многое-многое другое.. (предложите свой вариант).
Всё-таки велик и могуч РУССКИЙ ЯЗЫК, также как и народ, его носитель.
Я предлагаю запустить это мем* (Lifehack по-русски) в информационное пространство именно с таким наполнением.
Прогугло-яндексьте Lifehack по-русски по трём позициям (Поиск, Картинки, Видео) и запомните, а лучше сделайте скриншот того, что найдёте на сегодняшний момент, а потом проделайте тоже самое через месяц, чтобы увидеть изменения.
*Мем (англ. meme) — единица культурной информации. Мемом может считаться любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов и т. д. (источник)
Это будут картинки, каждая несущая в себе один самостоятельный образ.
Темы образов - самые разнообразнейшие, с возможностью применения в повседневной жизни.
Сегодняшняя статья публикуется как предварительная реклама готовящегося на Конте проекта "Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен".
Итак, эксперимент по запуску мема Lifehack по-русски с платформы Конт начат.
С уважением - В.Лычковский.
Фотографии в оригинальном качестве здесь