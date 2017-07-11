Кому война, а кому мать родна. Как США уничтожают советскую армию в 2017 году

Сразу скажу для тех, кто читает только заголовок и начало статьи. Описки в заголовке нет. Автор ничего не курит и не пьёт. Разговор сегодня пойдет именно о Советском Союзе. А точнее, о советском оружии. Как бы то ни было, а наследие СССР в этой сфере настолько огромно, что даже через четверть века после распада Союза новые республики пользуются советским вооружением. И пользуются достаточно успешно. Наш "старина" Калашников (АК) в различных вариантах воюет, защищает границы новых государств, "обвешивается" по западному типу всякой ерундой (вроде модернизируется)…

Те события, которые происходят в различных регионах бывшего СССР, в конечном итоге имеют одну простую, как азбука, цель. Необходимо любыми способами разорвать культурные, исторические, политические, экономические и прочие связи с Россией. Причем совершенно не важно, с кем потом будут связаны республики. Главное — разорвать. В это "прочие" входит и вооружение новых армий.

Вспомните, первый удар был нанесен по молодежи. По культуре. Мы совершенно не следили, да и не особо следим, если честно, сегодня, за тем, чем "дышит" наша молодежь. Мы считали и считаем, что у нормальных родителей в нормальной стране не могут вырасти ненормальные дети. Но они выросли! Мы получили поколение, в котором определенная часть превратилась в "навальных". Не особо грамотных, но активных. Именно такие стали движущей силой украинского майдана.

Примерно такая же ситуация происходит в морали. Вековые моральные нормы успешно заменяются "современными", западными. Не знаю заметили ли вы, но сегодня в большинстве умов наших сограждан "намертво" вбита "истина" о правоте того, у кого толще кошелек. Может, потому и борьба с коррупцией, которую мы "ведем" уже многие годы, успешно заканчивается очередными "посадками" теперь уже в антикоррупционных ведомствах. Но благодаря закону толстого кошелька "посадками" смешными. Вроде Сердюкова и его команды…

Ну, это всё "посыпание головы пеплом" от лукавого. Вроде все виноваты в этом. А на самом деле… никто. Я лично не виноват. Любой читатель тоже. "Мы" не имеет личности. Мы сделали это. Но я в этом не участвовал… Как у нас некоторые до сих пор пользуются прекрасным детсадовским аргументом в споре. "Я в выборах не участвовал. Значит, и ответственность за все происходящее в стране не несу!"

Дальше — интереснее. Именно с точки зрения целей, поставленных Западом в борьбе с Россией. Дальше экономика. Я специально заостряю внимание на этом аспекте отношений западных стран и бывших советских республик. Просто потому, что для понимания алгоритма деятельности по разрыву отношений экономика наиболее показательна.

После того, как было заявлено о распаде СССР мы даже не задумывались о реальном распаде. Как можно жить без "скорых" из Прибалтики? Как можно жить без самолетов «Ан»? Как может работать текстильная промышленность без узбекского хлопка? Куда может исчезнуть грузинское или молдавское вино? Ведь все это было ещё до нашего рождения. Т.е. это вечно… Как вечен азербайджанский, татарский или западноукраинский нефтяник в северных сибирских районах. Ну специалисты они. Причем высшей категории специалисты. И трудяги до стертых ладоней…

Однако прошло чуть больше четверти века. И что мы видим сегодня? Мы видим, что всё это исчезло. Что-то полностью, безвозвратно. Что-то пытается ещё сохраниться. Но именно пытается. Молодежь уже и не знает, к примеру, о существовании когда-то шикарных приемников "ВЭФ". Причем молодежь не только в России, но и там, где их производили…

Каким образом это получилось? Проще всего свалить всё на предателей в правительстве. На президента-агента США или ЕС. На Россию, которая "бросила нас в трудные годы"… Сегодня, когда Россия встала, пусть пока пошатываясь, но встала с колен, можно так говорить. А в 90-е? Какая страна больше всех получила тумаков? В какой стране был такой режим? Такой алкаш в президентах? Кто питался подачками с "барского западного стола" в виде "ножек Буша"? Кого ограбил Чубайс и К с этим грандиозным проектом приватизации?

Нас добивали. Добивали нашу экономику

Били по самым уязвимым местам. Зачем вам вооружение, если мы вам друзья? Зачем вам космос, если есть НАСА? Зачем вам электроника, если японцы обогнали всю планету на десятки лет вперед? Зачем вам… всё? Мы вам все продадим. Вы только ресурсы добывайте и нам продавайте.

Ах как хочется написать о нашем уме и сообразительности. О том, что мы быстро поняли планы Запада. О нашей борьбе за страну. Намекая на то, что остальные "отколовшиеся" не так умны… Хочется, но не буду. Просто потому, что считаю, что победили не мы, а Россия. Как это бывало и раньше. Российская огромность. Российская медлительность. Российский менталитет, если угодно. Мы не умеем быстро меняться. Мы столь часто подвергались всяким нашествиям, что научились им противостоять.

Запад посчитал нас "деревянными" в смысле ума. Знаете, вроде елки или сосны, учитывая наш климат. Хвойные, одним словом… Только вот не посмотрел, чем эти самые "елки" отличаются от "сосен"… Никто не задумывался, почему после пала (лесного пожара) в ельнике на его месте вырастают… сосны? Никто не задумывался, почему ветром валит короткоствольные ели, а высоченные сосны стоят?

Корни разные! Ель — лентяйка. Корни располагает в верхнем слое почвы. Там, где и воды, и всех прочих полезных веществ побольше. Мочковатая корневая система… А сосна умнее. Она в глубину, в историю Земли, растет. Стержневая корневая система… Я уже про семена ели и сосны не говорю. Ель беззащитна. Жук сожрал или огонь спалил. Горит всё. И ствол, и шишки… А сосна? Сосна, шишки которой раскрываются только при температуре 60 градусов Цельсия! И растут лучше, чем без "термической" обработки". Сосновые семена используют огонь для растопки смолы, которой их плотно запечатывает дерево… А гарь служит прекрасным удобрением. Да и жуки всякие не могут ими полакомиться. Смола… Десятки лет шишка, висящая на мертвом дереве, жива…

Но вернемся от лирического отступления к прозе жизни. Запад, уничтожив экономику стран, "посадив" народ на кредиты и финансовые вливания, стал диктовать условия покупки товаров. Мы вам кредит, но при условии, что покупать вы будете то-то и то-то. Причем в строго определенном месте. Прекрасная схема. Посмотрите на Украину. Российский газ через Словакию… И так было везде.

А как с "проклятым советским наследием" в области вооружения? Да точно по той же схеме. Напомню один маленький эпизод из жизни опять же Украины. Эпизод, который не затронул почти никого. А на самом деле очень показательный и о многом говорящий.

В эфире телеканала "112 Украина" президент Порошенко заявил о необходимости строительства завода по производству боеприпасов по стандартам НАТО. В первую очередь, производство патронов калибра 5,56 мм. Совет национальной обороны и безопасности Украины выделил на это 1,5 млрд. гривен!Интересно? Ещё как! Украина, запасы советских автоматов у которой сегодня такие, что только этими запасами можно вооружить все европейские армии, строит завод для производства патронов для оружия, которое в украинской армии считается экзотикой. А те патроны, которые сегодня хранятся в арсеналах куда? Вместе с автоматами в смазке?

Для "громадян" есть универсальная версия, которая прекрасно "обкатана" на безвизе с ЕС. "Украина стремится в НАТО! К 2020 году мы переведем армию на стандарты альянса!" Украинцы "схавают". Они давно уже именно такой "пипл". И радоваться будут, как дети, такой "перемоге". Тем более что на экранах телевизоров украинские солдаты уже внешне вполне похожи на европейцев. Формой.

Ну и что? Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало? Может быть… Только вот головой покрутить необходимо. Есть ли подобные решения в каких-нибудь других странах? Естественно! Украина слишком крупное государство, чтобы на нем пробовать. Тут деньги большие крутить будут. А американцы не любят рисковать деньгами. Вот я и огляделся… Грузия! Ещё две недели назад! 30 мая 2017 года. Из сообщения грузинского министерства обороны:

"Министр обороны Грузии Леван Изория и глава Генштаба Владимир Чачибая 27 мая лично протестировали M-240 на военном полигоне в Крцаниси (близ Тбилиси). Церемония передачи американских пулеметов состоялась в рамках торжеств, посвященных открытию Совместного центра тренировок и оценок Грузия-НАТО (JTEC) два года назад".

Итак, Грузия приступила к поэтапной замене пулеметов ПКМ и автоматов Калашникова на американское оружие. Пулеметы М-240 и карабины М-4. Изория просто светился от счастья, принимая американское оружие. "Мы получили сотни таких пулеметов, которые являются современным оружием высшего стандарта. Процесс оснащения продолжится и в будущем. Мы не раз публично говорили об этом. И именно со снаряжением, соответствующем стандартами НАТО и, естественно, высоким стандартом учений мы обеспечим устойчивость нашей страны".

А как связано это с Украиной? Ответ дал посол США в Грузии Ян Келли. Достаточно просто заменить название страны, и… Нет ничего нового в этом мире.

"Я два года назад прибыл в Грузию и вижу, как развивается эта инфраструктура за этот период. Я рад, что мы сумели передать Вооруженным силам Грузии пулемет М-240, который является оружием стандартов НАТО и еще больше способствует членству Грузии в альянсе".



Остается увязать мои мысли об экономике и вооружение. Почему я так много внимания уделил именно уничтожению национальных экономик стран и кредитной экспансии Запада? А всё просто. На том же примере.

Агентство "Интерфакс" сообщило интересный факт. Оружие будет закупаться на средства, которые выделяет США для повышения обороноспособности Грузии! "Газ из Словакии" в грузинском варианте… Опять же повторюсь, красиво сыграли американцы. И сыграют точно так же на Украине.

То, на чем провалились американские аналитики в России, я имею ввиду породу хвойного дерева, вполне сработало в бывших советских республиках. Не везде растет сосна.

Только вот, по рассказам участников войны 08.08.08, когда доблестная грузинская армия героически драпала из Южной Осетии, брошено этих М-4 и прочего американского "добра" было много, а вот старенькие АК тащили с собой. До последнего тащили… Но это война. Не политика… А на войне оружие — первый друг и товарищ.

Источник: nnm.me