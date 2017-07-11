Какие права были у женщин в Афганстане до прихода талибов

До конфликта и гражданской войны, положение женщин в Афганистане было неплохим. Афганские женщины получили право голоса в 1919 году, в 1950-х отменили ношение паранджи, а в 1960-х годах женщины добились равенства, которое было закреплено законодательно – в Конституции Афганистана.

Два либеральных правителя

«Женский» вопрос возник в Афганистане около 120 лет назад. В 80-х годах XIX века страной правил эмир Абдул Рахман Хан, и он первым предпринял попытки запретить ранние и насильственные браки, законодательно закрепить права женщин. Жена эмира подавала собственный пример: не носила чадру, представляла мужа на заседаниях суда, каталась на лошади, участвовала в политической жизни. Абдул Рахман Хан хотел дать право женщине инициировать развод.

В 1920-е годы, после англо-русского соглашения, который гарантировал независимость Афганистана, правящий эмир Аманулла, внук Абдул Рахмана, начал модернизировать Афганистан. Он провел политические и социальные изменения, которые расширяли личную свободу и гарантировали равные права всех афганцев. Социальные реформы дали возможность женщинам и мужчинах носить западную одежду. Его жена, королева Сорайя, призвала женщин стать свободнее, и подавала свой пример. В 1926 году Сорайя обозначила свое мнение о положении женщин: «не думаю, что наши женщины созданы только для того, чтобы служить мужчинам. Женщины также должны принимать участие в общественной жизни, вносить свой вклад в развитие Афганистана, и этот вклад невозможно сделать без знаний. Поэтому я считаю, что необходимо давать женщинам знания». Амануалах Серадж аль Банет, участница борьбы за права женщина, была согласна с Сорайей: «знание не должны быть монополизированы мужчинами. Женщины заслуживают того, чтобы быть образованными». В 1920-е эмансипация женщин идет по всему миру, и афганки принимали участие в этом движении. В 1921 году была открыта первая школа для девочек «Мастурат». Среди выдающихся выпускниц были будущие министры, члены правящего совета и профессора университетов. В 1923 году женщинам юридически предоставили права на свободу в выборе супруга.

В 1928 году первая группа афганских женщин покинула страну, чтобы посещать школу в Турции. Одна из них была матерью основательницы афганской женской организации в Торонто, Адины Ниязи. Адина вспоминает: «Моя мать чувствовала, что ей очень повезло, ведь она одна из первых афганских женщин получила образование за рубежом».

Положение женщин в 1960-х

После того, как женщины получили право получать высшее образование, в 40-х и 50-х годах появилось много учителей, врачей и медсестер. Много женщин училось на юридическом факультете Кабульского университета. К 1960-м годам женщины могли свободно двигаться без паранджи и вуали по улицам Кабула без сопровождения мужчин.

Женщины получали высшие государственные посты, первые женщины-сенаторы были назначены 1965 году. В период 1966-1971 году 14 женщин получили пост судей исламской юрисдикции. В этот период появилось много технических специалистов-женщин, административных работников-женщин, афганки работали в Министерстве здравоохранения и образования. Были женщины и в полиции, армии, они работали в авиакомпаниях и в промышленности: текстильной, керамической и пищевой. Были даже афганки-частные предприниматели.

В 1973 году Мухаммед Дауд стал во главе Афганистана. В это время фундаменталистские экстремисты начали работать против Дауда и его реформ. Важным периодом в развитии курса на улучшение положения женщины были и 80-е годы, период так называемого коммунистического правления и присутствия в Афганистане советских войск. Работали программы по борьбы с неграмотностью среди женщин. Для них создавались специальные образовательные и профессиональные курсы, возможность получать высшее и среднее специальное образование за рубежом. Афганки могли устроиться на работу в государственные структуры, при равной с мужчинами оплате труда. Все эти мероприятия способствовали повышению уровня самосознания афганок, их вовлеченности в общественную жизнь.

Мода в Афганистане

В 1960-е больше двух третей женщин Кабула одевались на западный манер. Афганское пальто стало визитной карточкой модного Кабула. Одной из культовых фигур афганской моды стала Жанна Бичер. Бичер создала швейную школу при поддержке Vogue Pattern Services – это одна из немногих компаний, которая имеет право копировать модели известных дизайнеров.

В 1969 году молодой дизайнер Сафия Тарзи привлекла внимание журнала Vogue. Тарзи помогла размыть границы между мужской и женской одеждой, «мешала» западный и восточный стиль в одежде. Разрабатывала тюрбаны и жилеты на западный манер, чтобы их можно было носить с юбками и чулками. В 1969 году был выпущен знаменитый номер Vogue, в котором представили историю афганской моды и назвали «Афганской авантюрой». Помимо моделей и древних руин в номере появилась Сафия Тарзи. Жанна Бичер после выхода журнала заметила интерес кабульских женщин к западной моде. Она создала план по организации швейной школы в Кабуле, чтобы научить женщин жить одежду по западным лекалам.

Жанна Бичер смогла договориться с Vogue Pattern Services, чтобы кампания пожертвовала 200 моделей для школы. Курсы окончили 32 афганки, которые учились шить под руководством дух американских инструкторов. В школе подготовили 15 модельеров, что для того времени было прорывом в области Высокой моды Кабула.

Гражданская война

Однако начавшаяся гражданская война приостановила, а затем, после смены режима, и вовсе повернула вспять процесс социально-политической модернизации Афганистана. Сотни тысяч афганок были вынуждены покинуть родину, многие погибли или были ранены во время боевых действий, стали вдовами. Нищета, социальная и юридическая незащищенность, пережитый психологический шок свели на нет все усилия предыдущих десятилетий.

Последним сокрушительным ударом по гендерному равноправию стал приход к власти талибов, и установление средневекового режима, основанного на слепом следовании буквальному пониманию норм шариата.

В 1994 году талибы появились в Кандагаре, а затем пришли к власти в Кабуле в 1996 году. Они сразу же навязали свои понятия и жизнь женщин по «законам Шариата», хотя это больше напоминало «гендерный апартеид». Женщинам запретили работать, закрывались школы для девочек. Женщины лишись всех прав, которых добивались и над которыми работали в последние десятилетия. Теперь им даже не разрешалось покидать свои дома, они могли это сделать только в сопровождении родственника мужского пола и полностью окутанные в паранджу. Женщины были заключены в тюрьму, подвергнут пыткам и казнены за «моральные преступления», такие как «проституция» и «неверность», их часто избивали талибанские полицейские за то, что был видны лодыжки или запястья. Департамент талибов по поощрению добродетели и предотвращению порока становился все более мощным, и находил новые способы наказания за несоблюдение правил в отношении женщин и девочек.

http://russian7.ru/post/kakie-prava-byli-u-zhenshhin-v-afganstane/







Источник: slavyanskaya-kultura.ru