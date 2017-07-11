Как делаются удивительные фотографии Марса

NASA опубликовало фотографии марсианского «Ниагарского водопада», в котором вместо воды, лава. Мы решили разобраться, что же необычного в этих снимках и как они делаются, а также, как устроен аппарат MRO, чудо-машина, которая следит за Красной планетой.

Автономная межпланетарная станция MRO сделала 3D-снимок северного 30-километрового края кратера, расположенного на западе вулканической провинции Тарсис.

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На снимке видно, как потоки лавы шли с северо-востока, наполняли кратер вулкана, а затем, переливаясь через край кратера, образовывали несколько потоков. Один из потоков лавы двигался в северо-западном направлении, а остальные три — в северном. В результате такого переливания и образовался «Ниагарский водопад», или квазикругловой поток, сообщает NASA. Ученые уверены, что в жидком состоянии лава вела себя на Марсе так же, как и вода. (Фото NASA)

MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) – это автоматическая многофункциональная межпланетная станция NASA, предназначенная для исследования Марса. Аппарат содержит целый ряд научных приборов. Камеры, спектрометры, различные радары – все это позволяет исследовать поверхность планеты, ее рельеф, температуру. Уникальные телекоммуникационная система передает на Землю огромный поток информации и может служить в качестве орбитального ретранслятора для других космических аппаратов. Мы собрали лучшие снимки Марса, сделанные с помощью MRO, а также разобрались, на какие камеры они снимались.

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MRO шпионит за Кьюриосити. Марсоход, к слову, 3 метра в длину и 2.8 метра в ширину

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Эти гигантские, размером с 16-этажный дом, скалы, образуют своеобразные полигоны

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Земля и Луна с орбиты Марса. На самом деле эта картина — коллаж. Сначала, с одними настройками светочувствительности, была сделана фотография Земли. А затем, уже с другими настройками, фотография Луны. Дело в том, что Луна гораздо менее яркая, чем Земля

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Марсианские дюны

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Молодой кратер в южном полушарии Марса на равнине Hesperia Planum. Его окружают более мелкие кратеры, которые еще не занесло песком

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«Долина с потоками». Инфракрасное изображение

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Местность с паукообразными дюнами

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Дюны в области Sinus Meridiani. Инфракрасное изображение

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Песчаные дюны в южных средних широтах

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Дюны в кратере Расселла

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Поле дюн в кратере Ричардсона

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Овраги

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Овраги на Марсе. Инфракрасное изображение

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Внутри этого кратера разглядели речную дельту

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Эти дюны назвали дюнами Колхар в честь планеты из вселенной дюн американского фантаста Фрэнка Герберта

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Дюны

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Дюны

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Небольшие притоковые отложения и поперечные эоловые хребты в речном канале Nirgal Vallis. Инфракрасное изображение

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Сам аппарат MRO, изображенный художником

Как были сделаны фотографии

В MRO, помимо других приборов и систем, имеются три камеры. Именно благодаря им были сделаны снимки.

HiRISE

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Камера HiRISE

Первая — High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE). Для съемки используется телескоп-рефлектор, диаметр которого равен 0.5 метрам. Это самый крупный телескоп, использующийся в глубоком космосе. Разрешение камеры впечатляет — 1 микрорадиан. Это значит, что с высоты в 300 км HiRISE может разглядеть детали рельефа всего в 30 см (0.3 метра на пиксель). Снимает HiRISE в трех цветовых диапазонах: это сине-зеленый с длиной от 400 до 600 нанометров, красный — от 550 до 850 нанометров и ближний инфракрасный, NIR — от 800 до 1000 нанометров.

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Снимок HiRISE в 3D

Контекстная камера

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Контекстная камера MRO

Вторая камера — это панхроматическая контекстная камера, или Context Camera (CTX). Она снимает монохромные изображения в диапазоне от 500 до 800 нанометров. СТХ предназначена для создания контекстной карты Марса. Карта же в свою очередь нужна для съемки с помощью HiRISE и спектрометрии. Поэтому разрешение ее снимков ниже, чем у HiRISE — до 6 метров на пиксель. Карты, созданные СТХ, в будущем помогут определить потенциальные места для посадки миссий.

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Фото с контекстной камеры. Этот же участок, но в 3D можно увидеть чуть выше

СТХ использует зеркально-линзовый телескоп Максутова — Кассегрена, фокусное расстояние оптики камеры — 350 мм, ПЗС-линейка состоит из 5064 пикселов. СТХ способна запечатлеть участок размером до 160 км и в ширину до 30 км. Сейчас камера сумела картографировать уже больше 50% поверхности планеты (50% — на февраль 2010 года).

Прогноз погоды для красной планеты

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Камера MARCI (справа) в сравнении с швейцарским ножом

Есть и третья камера, снимки которой не были показаны публике ввиду бессмысленности этого. Ее предназначение сугубо техническое, а разрешение снимков относительно двух других камер невелико. Это Mars Color Imager, или MARCI. Небольшая широкоугольная камера с объективом-рыбьим глазом, она снимает поверхность четвертой планеты в пяти видимых и двух UF-диапазонах. Каждый день MARCI создает глобальную карту Марса, делая 84 снимка с разрешением от 1 до 10 км на пиксель. С помощью этих карт ученые могут спрогнозировать погоду на Марсе, узнать температуру планеты и ее годовые колебания, а также понять, есть ли в атмосфере пары воды или озона.