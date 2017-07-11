Главная » Наука, Невероятное в мире

Как делаются удивительные фотографии Марса

12:54. 11 июля 2017 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:

NASA опубликовало фотографии марсианского «Ниагарского водопада», в котором вместо воды, лава. Мы решили разобраться, что же необычного в этих снимках и как они делаются, а также, как устроен аппарат MRO, чудо-машина, которая следит за Красной планетой. 

Автономная межпланетарная станция MRO сделала 3D-снимок северного 30-километрового края кратера, расположенного на западе вулканической провинции Тарсис. 

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

На снимке видно, как потоки лавы шли с северо-востока, наполняли кратер вулкана, а затем, переливаясь через край кратера, образовывали несколько потоков. Один из потоков лавы двигался в северо-западном направлении, а остальные три — в северном. В результате такого переливания и образовался «Ниагарский водопад», или квазикругловой поток, сообщает NASA. Ученые уверены, что в жидком состоянии лава вела себя на Марсе так же, как и вода. (Фото NASA)

MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) – это автоматическая многофункциональная межпланетная станция NASA, предназначенная для исследования Марса. Аппарат содержит целый ряд научных приборов. Камеры, спектрометры, различные радары – все это позволяет исследовать поверхность планеты, ее рельеф, температуру. Уникальные телекоммуникационная система передает на Землю огромный поток информации и может служить в качестве орбитального ретранслятора для других космических аппаратов. Мы собрали лучшие снимки Марса, сделанные с помощью MRO, а также разобрались, на какие камеры они снимались.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

MRO шпионит за Кьюриосити. Марсоход, к слову, 3 метра в длину и 2.8 метра в ширину

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Эти гигантские, размером с 16-этажный дом, скалы, образуют своеобразные полигоны

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Земля и Луна с орбиты Марса. На самом деле эта картина — коллаж. Сначала, с одними настройками светочувствительности, была сделана фотография Земли. А затем, уже с другими настройками, фотография Луны. Дело в том, что Луна гораздо менее яркая, чем Земля

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Марсианские дюны

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Молодой кратер в южном полушарии Марса на равнине Hesperia Planum. Его окружают более мелкие кратеры, которые еще не занесло песком

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

«Долина с потоками». Инфракрасное изображение

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Местность с паукообразными дюнами

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Дюны в области Sinus Meridiani. Инфракрасное изображение

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Песчаные дюны в южных средних широтах

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Дюны в кратере Расселла

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Поле дюн в кратере Ричардсона

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Овраги

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Овраги на Марсе. Инфракрасное изображение

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Внутри этого кратера разглядели речную дельту

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Эти дюны назвали дюнами Колхар в честь планеты из вселенной дюн американского фантаста Фрэнка Герберта

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Дюны

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Дюны

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Небольшие притоковые отложения и поперечные эоловые хребты в речном канале Nirgal Vallis. Инфракрасное изображение

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Сам аппарат MRO, изображенный художником

Как были сделаны фотографии

В MRO, помимо других приборов и систем, имеются три камеры. Именно благодаря им были сделаны снимки.

HiRISE

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Камера HiRISE

Первая — High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE). Для съемки используется телескоп-рефлектор, диаметр которого равен 0.5 метрам. Это самый крупный телескоп, использующийся в глубоком космосе. Разрешение камеры впечатляет — 1 микрорадиан. Это значит, что с высоты в 300 км HiRISE может разглядеть детали рельефа всего в 30 см (0.3 метра на пиксель). Снимает HiRISE в трех цветовых диапазонах: это сине-зеленый с длиной от 400 до 600 нанометров, красный — от 550 до 850 нанометров и ближний инфракрасный, NIR — от 800 до 1000 нанометров.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Снимок HiRISE в 3D

 

Контекстная камера

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Контекстная камера MRO

Вторая камера — это панхроматическая контекстная камера, или Context Camera (CTX). Она снимает монохромные изображения в диапазоне от 500 до 800 нанометров. СТХ предназначена для создания контекстной карты Марса. Карта же в свою очередь нужна для съемки с помощью HiRISE и спектрометрии. Поэтому разрешение ее снимков ниже, чем у HiRISE — до 6 метров на пиксель. Карты, созданные СТХ, в будущем помогут определить потенциальные места для посадки миссий.

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Фото с контекстной камеры. Этот же участок, но в 3D можно увидеть чуть выше

СТХ использует зеркально-линзовый телескоп Максутова — Кассегрена, фокусное расстояние оптики камеры — 350 мм, ПЗС-линейка состоит из 5064 пикселов. СТХ способна запечатлеть участок размером до 160 км и в ширину до 30 км. Сейчас камера сумела картографировать уже больше 50% поверхности планеты (50% — на февраль 2010 года).

Прогноз погоды для красной планеты

< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>

Камера MARCI (справа) в сравнении с швейцарским ножом

Есть и третья камера, снимки которой не были показаны публике ввиду бессмысленности этого. Ее предназначение сугубо техническое, а разрешение снимков относительно двух других камер невелико. Это Mars Color Imager, или MARCI. Небольшая широкоугольная камера с объективом-рыбьим глазом, она снимает поверхность четвертой планеты в пяти видимых и двух UF-диапазонах. Каждый день MARCI создает глобальную карту Марса, делая 84 снимка с разрешением от 1 до 10 км на пиксель. С помощью этих карт ученые могут спрогнозировать погоду на Марсе, узнать температуру планеты и ее годовые колебания, а также понять, есть ли в атмосфере пары воды или озона.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
NASA скрывает правду о Марсе
...как температурные инфракрасные, так и «естественные цветные» фотографии Марса. Все эти снимки планировалось делать... — первой цветной фотографии с поверхности Марса — появилась другая,...равнины скальное образование, удивительно похожее на гигантское ...
Марс: катастрофа, которую не заметили.
... не поленилась проверить Фотошопом некоторые фотографии. Увы, действительно снимки подверглись ... на кинопленку сотни ученых? Как обстоят дела вёснами на Марсе, когда шапки начинали..., коры и проч. Это и удивительный пояс астероидов, по поводу образования...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
...делаем. Более того, в свете этих цифр удивительным становится, как вообще существуют хоть какие... с помощью электронного микроскопа фотография маленького растения, называемою красной... бортовую память спускаемого на Марс аппарата «Викинг», установили на...
Теория Антиземли
...центр мироздания не Землю, как делали его предшественники, а ...сохранила для нас возможность удивительных открытий. Одно из них...улетавшие за пределы орбиты Марса зонды имели некоторую вероятность... и открытие состоялось. На фотографиях Зонда планета так далеко,...
Двойственность - 12. Ales. Отметки на карте
... победами. Всё какие-то подарки делаем, как Николай II, ..."ales", как, к примеру скандинавские, представленные фотографией. 59 ...возможно из-за его удивительных выводов относительно уровня способностей... много железа. Но Марс мертв - глобальное магнитное...
Как живут Филиппины? Правда о частной жизни на Филиппинах
.... Также это интересно, как фотографу, например, когда я...как в виде шоколадок обычных, может быть батончиков известных марок, Сникерс, Марс... них это было вообще удивительно. Евгений Волков: Дальше..., когда какое-то дело делает, никогда не делает ради единичной...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>