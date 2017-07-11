Эксперты заявили о резком росте числа протестов в России

Количество социальных и политических протестов в России за второй квартал выросло на 33% по сравнению с началом года. Эксперты объясняют это сезонной активностью и ростом социальной напряжённости.

Факторы протеста За второй квартал 2017 года количество протестов в России выросло на треть по сравнению с началом года. В первом квартале их было 284, во втором квартале зафиксировано 378 протестных выступлений. Об этом говорится в докладе «Россия в 2017 году: количество протестов растет» Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), который есть в распоряжении РБК. Протесты эксперты ЦЭПР делят на политические и социальные. Ко вторым они относят акции, связанные с нарушением социальных прав, снижением уровня жизни, потерей работы или невыплатой зарплаты. За второй квартал выросло число и тех и других протестов. С апреля по июль авторы доклада зафиксировали 148 политических протестов по сравнению с 96 в начале года, а число протестов, вызванных социальной несправедливостью, выросло со 167 до 205. Данные о протестах эксперты получили из СМИ, социальных сетей, от региональных экспертов и от трудовых коллективов, которые фиксировали выступления на местах.

Уровень протестов был высоким и в 2016-м, и в начале 2017 года, говорится в докладе. Но в прошлом году большая часть выступлений касалась конкретных проблем — невыплаты зарплат, требований обманутых вкладчиков и дольщиков, роста тарифов ЖКХ, застройки территорий, начала работы системы «Платон» и т.д. Власти не решили вызвавшие их проблемы — и в этом году протест стал политизироваться, его участники начали выходить на улицы уже с более общими лозунгами, например, антикоррупционными, отмечают авторы доклада. С этим, по их мнению, связано увеличение количества именно политических акций.​​

Рост протестов объясняется и фактором — сезонности, рассказал РБК руководитель ЦЭПР Николай Миронов.

Но главный фактор, по словам Миронова, — это общий рост напряженности из-за того, что проблемы, вызывающие протесты, не решаются или решаются точечно. «Это предвыборная стратегия Кремля — решать вопросы точечно, потому что целиком их решить невозможно, но можно приехать в один регион и решить один конкретный вопрос, красиво, для телевизора», — пояснил эксперт. По его словам, также федеральная власть рассчитывает на то, что после публичной порки во время прямой линии президента и после его поездок в регионы местные власти начнут решать проблемы самостоятельно.

«Но это не работает: например, рабочим в Нижнем Тагиле после прямой линии зарплату выплатят, а историю о забастовке шахтеров в Гуково (Ростовская область. — РБК) как замалчивали, так и замалчивают», — сообщил Миронов. Отчасти рост числа политических выступлений связан и с тем, как СМИ освещают протесты, считает эксперт. По его словам, журналисты традиционно обращают внимание на политические протесты больше, чем на социальные, и это сильно сдерживает протест — люди, о которых не пишут, «априори меньше защищены».

Локальный характер Выводы ЦЭПР о росте протеста косвенно подтверждают исследования Левада-центра. Согласно одному из последних опросов, количество людей, которые считают, что в их городе возможны политические протесты, выросло — с 14% в феврале до 23% в июне, рассказал РБК социолог Левада-центра Степан Гончаров. С 8 до 12% выросло число людей, которые сами готовы принять участие в политических акциях. Еще выше количество людей, которые предсказали социальные протесты в своих городах. На вопрос «Насколько возможно сейчас в вашем городе выступление против падения уровня жизни?» в июне 28% респондентов ответили, что такое в их городе возможно (в феврале их было всего 19%)

Протестные настроения растут, но пока большая часть протестных акций остается на локальном уровне, замечает политолог Константин Калачев. «Власть достаточно успешно решает проблемы их купирования на стадии зарождения», — считает он. Хотя нельзя быть уверенным, что социальный протест не перерастет в политический. «Пока все сводится к требованиям отставки того или иного губернатора и не более», — указал эксперт.