Честь. Карма славян

... хотелось бы убивать таких же славян, как и мы, но эти... верю в закон реинкарнации, закон кармы. И в том, что я... причин нет. Убивать таких же славян, как и ты… Чем тут... будут со всех сторон. Это чести нам не делает. Обвинять, что...