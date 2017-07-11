Бомба в учебнике рванет обязательно

В современном нашем образовании проблем немало. Если их свести к нескольким главным, то получится три проблемы: кто, как (тут и проблема ЕГЭ) и чему учит. При этом проблема «чему учат в школе» напрямую упирается в учебники, которые в школе используются. До сих пор, несмотря на прямое указание президента, единый учебник истории так и не выпущен. Налицо самый настоящий саботаж чиновников.

Но главная проблема даже не в том, что нет единой шкалы оценок и единого описания истории – самое страшное, что пока нет этого стандарта, пустота заполняется другими учебниками и пособиями. Их содержание – самая настоящая бомба. При этом бомбы, заложенные в учебники, обязательно взрываются в реальной жизни – Украина тому страшный пример.

Самое страшное, что учебники, которые готовят социальные взрывы, спокойно издаются в России. Они никак не связаны с «фондами Сороса». Они подготовлены в российском университете. Но такое ощущение, что писали их в германском университете. Так сказать, «патриоты Рейха и Германии». Речь идет о школьном курсе «История Западной России», который преподается в калининградских школах. В нем речь идет об истории края. Так вот этот курс, разработанный напрочь германизированным БФУ им. Канта лет десять назад, является откровенно сепаратистским курсом прогерманской ориентации. В котором Калининград представляется, как отдельное государство, с германскими корнями. При этом он называется, напомню, «История Западной России». То есть вместо того, чтобы объяснять общность всей территории Российской Федерации и Калининградской области, как её неотъемлемой части, молодежи закладывают в голову совершенно противоположные вещи.

6 июля 2017 года в Калининграде состоялось заседание патриотично настроенных калининградских историков. Один из участников круглого стола, соратник ПВО, Сергей В., прислал мне заметку и наиболее интересные и важные моменты этой дискуссии

Они перед вами.

«Образовательная диверсия Калининграда

В Калининградской области, оторванностью которой уже два десятилетия не прочь воспользоваться наши западные «партнеры», на днях прошел важный круглый стол. Как остроумно выразился его организатор, калининградский историк Владимир Шульгин, состоялась научно-патриотическая конференция. Пожалуй, впервые калининградские общественники выступили единым фронтом против «прогерманского» академического сообщества Калининграда, стремящегося переписать историю российского эксклава в интересах Запада.

Круглый стол был посвящен краеведческому курсу «История Западной России», который уже более десяти лет преподают во всех калининградских школах, начиная с 6-го класса. По мнению участников встречи, эти учебники не отвечают национальным интересам России, страдают явной прогерманской тенденциозностью и несут конкретную цель – цитата из резолюции общественников – «ментально оторвать самосознание калининградской молодежи от Великой России, направив её дерзновение и волю в антинациональном направлении».

Чтобы полностью оценить концептуальную ошибочность трех учебников «История Западной России» для 6-7, 8-9 и 10-11 классов, конечно, надо в них вчитываться. Формат статьи этого не позволяет сделать (хотя в Сети можно найти электронные версии курса и самим посидеть с карандашом), поэтому ограничусь двумя яркими цитатами из учебника и методических рекомендаций учителям:

Из учебника для учеников 8-9 классов: «Начало войны население встретило с удовлетворением. Боевые действия вскоре переместились от границ рейха на восток. Казалось, провинции ничто не угрожает. Неприятным напоминанием о войне были редкие бомбардировки советской авиации». По сути, российскому школьнику предлагается влезть в шкуру кенигсбержца, сострадать ему, раздраженному редкими, но неприятными бомбардировками наших летчиков, мстящих фашистской Германии за сотни разрушенных городов вероломными налетами люфтваффе. Но об этом, как видите, ни слова.

Из методического пособия: «Изучая, по сути, историю другого государства, патриота России воспитать будет исключительно сложно. Тем более что за семисотлетнюю историю немцы добились немалых достижений в освоении этого края. Россияне в своем периоде тоже имеют яркие достижения, однако использование сравнительного метода при преподавании истории края не всегда будет выигрышным для россиян. Это надо признать, и с этим следует согласиться». Как говорится, вообще без комментариев.

Первокурсник Калининградского пограничного института ФСБ Даниил Алексюк, выступивший на круглом столе, заострил внимание на такой «мелочи»:

«Присяга на верность курфюрста занимает в учебнике три страницы! Зачем это российским школьникам? Вообще, подавляющее количество источников – это иностранные, преимущественно немецкие, авторы. Даже в главе о Второй мировой войне приведена цитата иностранного современника, а не нашего, советского».

— Так писали же эти учебники специалисты по зарубежной истории и один географ, — вступил в разговор кандидат исторических наук Владимир Шульгин. — Ни одного ученого по отечественной истории.

Шульгин продолжил:

«Если это не исправлять, то курс и дальше будет оказывать негативное воздействие не только на школьников и студенчество, но и тех, кто готовится стать защитниками Родины. И у меня есть личное наблюдение. Я не так давно читал лекцию о русизме личному составу одной из воинских частей. Говорил о том, как надо понимать российскую действительность — по Пушкину, Тютчеву, Достоевскому. И едва коснулся вот этой навязываемой кёнигсбергщины, и, знаете, встретил у одного из контрактника яростный протест. Он громко спросил меня: «Вы, наверно, из России приехали?». И в знак протеста покинул аудиторию. Посмотрите, как уже сформировано в Калининграде сепаратное сознание. Уже военнослужащий, кто должен защищать Калининград от супостата, считает, что он уже и не в России живет. Такого не было ещё в 2005 году (празднование 750-летия Кёнигсберга. – Прим. ред.), когда был дан старт германизации, тем более этого не было в 1999 году, когда были внедрены агенты перемен, как любят называть их на Западе. А что будет завтра?».

Авторами курса выступили ученые Балтийского федерального университета им. Канта во главе с ректором Андреем Клемешевым. Участник круглого стола, директор радиостанции «Русский край» Михаил Черенков предложил обратиться в органы госбезопасности, чтобы проверить обстоятельства сочинения «Истории Западной России».

— Конечно, это прерогатива ФСБ, но я надеюсь, что органы госбезопасности займутся этим серьезно. Необходимо поставить вопрос — намеренно или непреднамеренно сотрудники БФУ им. Канта написали подобный курс истории. Лично я считаю, что этот курс – образовательная диверсия в отношении нашей страны. Государство заказало историю Западной России. А что подсунули? Историю Восточной Пруссии, части Германии. Государство обманули, — сказал директор «Русского края».

Слово взял член-корреспондент Академии геополитических проблем генерал-майор в отставке Акбар Каюмов:

«По поводу преднамеренно или непреднамеренно. Я переехал в Калининградскую область в 2012 году из Таджикистана (Каюмов служил заместителем начальника Главного штаба Вооружённых сил Республики Таджикистан. – Прим. ред.), и не перестаю удивляться этой ностальгии по германскому прошлому. Я понимаю, если бы все эти люди имели родственные связи с немцами, кто был переселен в 1947 году. Но ведь эти калининградцы вообще не имеют к ним ни малейшего отношения. Но тоскуют. Для меня ясно одно – эти проповедники всего германского ностальгируют лишь за деньги. Это подкупленные люди. На сегодня даже у одной Калининградской области достаточно военного потенциала, чтобы выполнить задачу по защите от нападения агрессора, и нанесению ему, в том числе, непоправимого ущерба. Но у врага есть мощное оружие – идеологическое. Враг сегодня заложил бомбу в умы нашей молодежи в виде вот этих учебников. Противостоять этому трудно, но надо. Если не станем противостоять, то начнем терять Россию по кусочкам».

На круглом столе выступил православный священник Георгия Бирюков, настоятель храма Святого Духа в г. Нестеров Калининградской области, который обратил внимание на перекос в распределении времени преподавания краеведческого курса:

«На «Историю Западной России» дается 34 часа, на всемирную историю — 75 часов, а на историю России – всего 30 часов. Получается, что собственно история России остается в меньшинстве. Ведь сами авторы не стесняются именовать данный курс историей Восточной Пруссии. В методической рекомендации учителям один из авторов, профессор БФУ им. Канта Кретинин, так и пишет: «Да, существует известное опасение того, что курс истории края может превратиться в курс истории Восточной Пруссии».

По мнению отца Георгия, 10-летнее преподавание «Истории Западной России» уже сделало свое черное дело. Он привел лишь некоторые примеры:

«Задержанный не так давно ФСБ глава сепаратистской организации БАРС Оршулевич учился в БФУ им. Канта на факультете философии. Другой выпускник БФУ, ныне учитель истории Нивенской школы Коршунов создал клуб реконструкторов «Меркурий» — по названию захватнической операции Вермахта. Я сталкиваюсь с тем, что в Калининградской области под видом восстановления памятников погибшим мирным немецким жителям Восточной Пруссии, восстанавливаются памятники германских солдатам, которые убивали на Восточном фронте наших солдат. Например, в Виштынецком парке есть памятник лейтенанту Вермахта, танкисту. Устроители памятника возражают, что это памятник леснику. Да, он работал лесником у Германа Геринга. Но в 39-м году погиб, оккупируя Варшаву. И этот памятник открывал Геринг лично».

«Возвращаясь к учебнику, открываем оглавление, где читаем такую главу: «Борьба христиан с язычниками Прибалтики», — продолжил Михаил Черенков. — Христиане – это в изложении авторов курса… тевтонские рыцари. А теперь скажите, как воспринимает Тевтонский орден школьник из Новгорода или Пскова? Он живет там, где Александр Невский громил этих псов-рыцарей. Он воспринимает их как агрессоров. Как силу, которая пыталась уничтожить православие. А калининградский школьник? Как нечто своё. Приведу такой пример. У нас была идея отметить юбилей Ледового побоища. Мы попытались найти реконструкторов той эпохи. И оказалось, что во всей Калининградской области нет наших витязей. Сплошь тевтонцы. Мы с трудом нашли четырех человек, но и то, оказалось, что трое из них – язычники. Буквально. Они даже в церковь не ходят».

Владимир Шульгин привел пример сегодняшнего немецкого восприятия Калининградской области:

«Процитирую интернет-портал Восточно-прусского общества. Комментируя карту Калининградской области, они пишут о нашей земле так: «Здесь мы видим изображение Восточной Пруссии, старой немецкой провинции. Есть Восточная Пруссия русских, которые нашли её экзотическим образом в качестве военного трофея и не понимали страну до тех пор, пока их современное поколение не стало постепенно все больше отождествлять себя с данной землей». Посмотрите, какая изощрённая софистика! Эта наша земля по праву, а нам говорят – нет, это не ваше, привыкайте к этой земле. Они нам говорят – нет, это не вы формируете землю, а земля вас формирует. В общем, становитесь немцами, вам будет лучше. И это сигнал немцев к современному поколению Калининградской области, начитавшемуся вот этих самых учебников».

Черту подвел калининградский писатель, преподавать филиала Московского финансово-юридического университета Александр Красов:

«В 45-м году фашизм победил советский учитель. Да, с солдатом и генералом, но именно советский учитель так воспитал наших граждан, наших детей, что они жизнь свою положили за свободу Родину. А сейчас мы видим на этом столе учебники, которые иначе как ещё не рванувшие бомбы не назвать. Бомбы, которые взорвут наших детей…».

Итог круглого стола: участники обратились к министру образования России Ольги Васильевой и врио губернатора Калининградской области Антону Алиханову с просьбой исключить преподавание прогерманского курса «История Западной России» с изъятием из библиотек учебников и связанных с ними методических пособий.

Отдельная просьба – рассмотреть вопрос соответствия должности профессора ректора БФУ им. Канта Андрея Клемешева – главного редактора этих учебников.

Сергей В.».

Источник: nstarikov.ru