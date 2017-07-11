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Биткоин – глобальный суперкомпьютер для обучения нейросетей мозга Сатаны Апокалипсиса. Правдозор
18:47. 11 июля 2017 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал: Правдозор
Сеть Биткоин - процесс обучения нейросети для будущего кибермозга.
Блокчейн это база обучения нейросети.
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