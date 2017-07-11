Анархия, нефть и работорговля: что происходит в Ливии после свержения Каддафи (ФОТО)

В конце июля на встречу в Москву, где будут обсуждаться квоты на добычу нефти, пригласили представителей Ливии.

Несмотря на гражданскую войну, страна увеличила добычу «чёрного золота»: с 200–300 тыс. баррелей в день в 2011 году до 1 млн в 2017-м.

Ещё одним источником дохода ливийцев стала переправка в Европу мигрантов из Африки, здесь также достигнуты рекордные показатели.

За власть в Ливии борются группировки, контролирующие оба источника дохода. RT выяснял, можно ли восстановить порядок в раздираемой конфликтами стране.

Ливийские нефтяники приглашены на заседание комитета, надзирающего над соблюдением соглашений стран-производителей нефти под эгидой ОПЕК, которое состоится 24 июля этого года в Москве.

Речь идёт о системе квот на добычу «чёрного золота», которую согласовали между собой в ноябре 2016 года страны, как входящие в нефтяной картель, так и не являющиеся членами ОПЕК.

Ливия и Нигерия тогда были освобождены от ограничений из-за ситуации, сложившейся в обеих государствах. Сейчас обе страны достигли уровней добычи сырья, сравнимого с многолетними максимумами.

Так, по данным Bloomberg, добыча нефти в Ливии впервые за четыре года выросла до 1 млн баррелей в день, а Нигерия достигла уровня нефтяного производства в 50 000 баррелей в день в июне 2017-го.

Как сообщил Bloomberg министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук, возглавляющий комитет по надзору за квотами, речь идёт пока о заморозке нефтедобычи на нынешнем уровне.

«Мы их пригласили, чтобы обсудить ситуацию с их добычей. Если они могут стабилизировать добычу на текущем уровне, мы попросим их ограничить её как можно скорее. Нам не нужно ждать ноябрьского заседания, чтобы это сделать», — заявил министр нефти Кувейта.

Как рассказал RT начальник центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов, несмотря на продолжающийся конфликт в Ливии, внутриполитическая обстановка позволяет наращивать объемы производства нефти. В этом заинтересованы все группировки, контролирующие разные части страны.

«Все понимают, что нефть это общий ресурс, и скорее речь идёт не о том, как насолить друг другу, взорвать трубопроводы, например, а о том, как ими распорядиться, кто какую долю от добычи должен получать», — отмечает эксперт.



Нефтяное месторождение Бури, самое крупное морское месторождение в Ливии

Политолог привёл пример так называемых «бригад Зинтана» — местного ополчения, контролирующего район одноимённого города в восточной Ливии. Эта группировка подчиняется правительству фельдмаршала Хафтара, базирующемуся в восточной Ливии (Киренаике), и находится в окружении формально недружественных группировок, контролирующих большую часть запада страны (Триполитании).

«Однако их никто не трогает, так как через них проходит нефтепровод из крупнейших месторождений Триполитании, — отметил эксперт. — Они получают свою долю, то же самое амазихи, берберы как их у нас называют, они также имеют свою долю с этого нефтепровода. То же самое происходит в других регионах Ливии».

Несмотря на противостояние и борьбу за контроль над нефтяными месторождениями, основные ливийские группировки занимают консолидированную позицию по поводу политики добычи и продажи нефти, считает эксперт.

Противоречия между ними начинаются на другом уровне — кто и сколько будет получать от нефтяного экспорта, а это зависит от контроля над месторождениями, нефтепроводами и нефтяными портами.

«Официально нефть может продавать только одна сторона — международно-признанное правительство, — утверждает Семёнов. — Нефть идёт по одному каналу, а доходы от неё делятся между всеми группировками. Это общий источник группировок для всех адекватных сил».

Заведующий кафедры истории и географии зарубежных стран МГЛУ Михаил Рощин в беседе с RT отметил существование двух крупных центров силы, от которых будет зависеть выполнение Ливией взятых на себя обязательств перед ОПЕК.

«Согласование квот возможно, если центральное переходное правительство, которое находится в Триполи, проведёт переговоры с правительством и парламентом, которое находится в Тобруке», — пояснил эксперт.

Ливийский раздел

Территория Ливии состоит из нескольких исторических областей. Это расположенная на западе Триполитания, Киренаика — на востоке и Феццан — в пустынных районах юго-запада страны. Все они были объединены впервые в рамках одного политико-географического образования в 1934 году — итальянской колонии Ливия.

Здесь разные диалекты арабского языка, разная история, разные интересы племён и кланов, принадлежащих к различным этносам: арабам, берберам, туарегам и негритянской народности тубу.

После падения режима Муаммара Каддафи и убийства лидера Джамахирии в 2011 году страна-де-факто распалась на множество территорий, контролируемых разными группировками боевиков. В 2012-м в Ливии прошли выборы во Всеобщее национальное собрание, в котором победили сторонники исламистских структур. Их политика вызвала отторжение секулярно настроенной части общества.



Халифа Хафтар

В 2014 году генерал Халифа Хафтар, бывший военачальник армии Каддафи, находившийся в оппозиции к нему с конца 80-х и с этого же времени проживавший в США, объявил о начале «Операции достоинство».

Подконтрольные ему силы в мае этого же года захватили Триполи. Хафтар провёл выборы в новый законодательный орган — Палату представителей, однако исламисты заявили о нелегитимности этих действий, собрали свою вооружённую коалицию и начали «Операцию Ливийский рассвет».

В том же году они вытеснили Хафтара и подконтрольный ему парламент из Триполи на восток страны в город Тобрук.

До 2016 года тобрукское правительство, де-факто подчинявшееся генералу Хафтару, считалось международно-признанным, находившееся в Триполи — нет. В декабре 2015 года представители этих двух центров сформировали Правительство национального согласия на переговорах в Марокко.

Этот орган в 2016 году был признан ООН и в конце марта 2016-го переехал в Триполи. Возглавил его Файез Сарадж.

Однако летом 2016 года тобрукское правительство отозвало мандат поддержки Правительству национального согласия. Теперь правительство в Триполи, которое опирается на коалицию различных происламистских формирований запада страны, считается международно-признанным, а правительство Хафтара, который за это время успел стать фельдмаршалом, — нет.

Атаманы пустыни

«Правительство в Триполи само по себе не обладает какими-либо силовыми рычагами», — утверждает Семёнов.

Оно даже не контролирует всю ливийскую столицу, но при этом опирается на лояльный конгломерат различных группировок востока страны.

«Это более-менее автономные структуры с отличающейся идеологией, но соответствующие умеренному исламскому спектру, как „Братья-мусульмане“* или что-то в этом роде», — отмечает политолог.

Именно эти силы в июне 2016 года отбили ливийский город Сирт у ИГИЛ*. Однако с осени 2016 года часть этих сил поддержали сидевшее ранее в Триполи «Правительство национального спасения» во главе с Халифой аль-Гави. Правительство, подконтрольное фельдмаршалу Хафтару, в свою очередь, опирается на поддержку населения Киренаики и анклава «Зинатан» на западе. Лояльные ему силы — это тоже объединение различных местных группировок.

«Что касается Хафтара, то его Ливийская национальная армия сама по себе миф, как таковой единой структуры нет», — утверждает Семёнов.

Так, среди сторонников Хафтара есть и бывшие военные Каддафи, как элитное спецподразделение «Ас-Сайга», а есть группы, состоящие из ливийских салафитов, воюющие против «Братьев-мусульман».

По мнению экспертов, нельзя недооценивать правительство Сараджа, поскольку оно опирается на поддержку значительной части запада страны. В свою очередь, события последних двух лет демонстрируют, что сам Хафтар может контролировать лишь восток Ливии.

Бенгази — столица Киренаики был взят им лишь в начале июля 2017-го, и до сих пор поступают сообщения о подавлении сопротивления отдельных отрядов боевиков в городе.

Кроме этих сил в Ливии воюют различные местные формирования, племенные ополчения, группировки ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*. Действуют и отряды сторонников Ливийской Джамахирии.

«Зелёные, каддафисты имеют свою нишу, они пользуются определённым влиянием, но их отношение как к Хафтару, так и к правительству Триполи одинаково негативное», — утверждает Семёнов.

Недавнее освобождение сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама ополченцами Зинтана вносит дополнительную неопределённость в обстановку внутри страны.

Эксперты считают, что этот шаг вряд ли был согласован с одним из противоборствующих правительств, для каждого из которых сын Каддафи — лишний конкурент в борьбе за власть.



Саиф аль-Ислам Каддафи

«Если Сейф сможет возглавить каддафистов, то это будет направлено и против правительства Триполи, и против Хафтара. Сложно говорить, во что это может вылиться», — полагает Семёнов.

Живой товар

Кроме угрозы терроризма, главная проблема, которая сейчас исходит из Ливии, — превращение страны в перевалочный пункт для африканских мигрантов, пытающихся достичь Европы. Больше всего от них страдает бывшая метрополия Ливии — Италия.

85% из 80 тыс. мигрантов, прибывших в ЕС с начала этого года, — выходцы из африканских стран, которые пересекли Средиземное море, выдвинувшись из Ливии.

По итогам совещания министров иностранных дел ЕС в минувший четверг, было принято решение предотвращать проникновение в Ливию мигрантов из граничащих с ней африканских стран, вместо того, чтобы как ранее предлагалось, взаимодействовать по этому вопросу с Ливией.

Основной фактор, который препятствует пресечению миграционных потоков, кроме раздробленности страны и отсутствия единых органов власти и силовых структур, — материальная заинтересованность в этом криминальном бизнесе практически всех вооружённых группировок на территории страны.

«Кроме нефти поток этих беженцев является одним из источников дохода, которые существуют в Ливии. Это одинаково касается и правительства Сараджа, и правительства Хафтара, — утверждает Семёнов.

— Одна из особенностей ливийского конфликта в том, что здесь задействованы финансовые интересы различных групп мафиозного происхождения».

Те из африканских мигрантов, которых все-таки удаётся поймать, оседают в лагерях в Ливии, где местные полевые командиры требуют от их родных выкуп и даже продают пойманных африканцев «на рынках работорговли».

С такими заявлениями выступили в апреле 2017 года представители Международной организации по миграции. По их данным, мигрантов, которые не могут попасть в Европу, содержат в невыносимых условиях, пытают, морят голодом, насилуют и продают по цене от $200 за человека.

Таким образом, для европейцев вырисовалась ещё одна гуманитарная проблема — возвращать африканских мигрантов в Ливию — значит обрекать их на рабство.



Врач осматривает мигрантов после высадки в Катании, Италия

По словам Михаила Рощина, для решения этой проблемы ЕС должен контролировать всё, что происходит с мигрантами в лагерях на территории Ливии.

«Если бы ЕС хотел, чтобы положение в лагерях в Ливии стало лучше, то он должен как-то финансировать, наблюдать, может быть, помочь с обеспечением персонала. Пока это будет полностью зависеть только от ливийских властей, думаю, ситуация там вряд ли улучшится», — полагает политолог.

Внешний фактор

Эксперты отмечают, что множество проблем, которые связаны с Ливией, можно было бы решить, если бы удалось восстановить единство страны.

Наряду с внутренними противоречиями, противостояние двух ливийских коалиций отражает и позиции внешних факторов. Правительство в Тобруке пользуется поддержкой Египта и Объединённых Арабских Эмиратов, а также Саудовской Аравии.

Группировкам исламистов Триполитании оказывают помощь Турция и Катар. США ранее поддерживали триполитанское правительство, но теперь, по словам Семёнова, прицениваются к фельдмаршалу Хафтару.

«Есть намёки, что Трамп будет более лоялен к правительству Тобрука. Это связано с катарским кризисом и с неприязнью к „Братьям-мусульманам“, которые поддерживают правительство Сараджа», — пояснил эксперт.

По его словам, США могут попытаться играть с обоими правительствами, чтобы изолировать связанные с «Братьями-мусульманами» группировки, предложив «Правительству национального согласия» гарантии безопасности.

«Американцы попытаются более ангажироваться в этот конфликт, чтобы как-то оттеснить правительства, связанные с „Братьями-мусульманами“, от поддержки правительства Сараджа, взамен на неконфронтационность со стороны Хафтара, — утверждает Семёнов. — Сарадж нуждается в бригадах и „Братьях-мусульманах“, потому что они являются его опорой для противостояния Хафтару».

Европейские страны на словах поддерживают правительство в Триполи, но на деле ключевые игроки в регионе — Франция и Италия опираются на разные центры силы.

«Италия в большей степени делает ставку на правительство Сараджа, Франция в большей степени взаимодействует с Хафтаром», — отмечает Семёнов.

На днях в интервью газете Le Mond министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан подчеркнул, что политическое будущее Ливии невозможно решить без Халифы Хафтара.

Эксперты отмечают, что Россия уже взаимодействует с обеими сторонами конфликта. Так фельдмаршал Халифа Хафтар в прошлом году дважды побывал в Москве, где провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Министром обороны Сергеем Шойгу и секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым.

«С Халифой Хафтаром у нас действительно были серьёзные контакты… Тесных контактов с представителями триполитанского правительства ранее не было, что не значит, что они не возможны в будущем», — подчеркнул Рощин.

11 января 2017 года фельдмаршал посетил российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

В то же время посольство нашей страны находится в Триполи, а не в Тобруке, а премьера триполитанского правительства Файеза эс-Сараджа принимали в Москве в марте 2017 года.



Сергей Лавров и премьер-министр Ливии Фаез ас-Саррадж во время встречи в Москве /РИА Новости

Путь к единству

По словам экспертов, ни одно из противоборствующих правительств не сможет взять на себя управление Ливией.

Объединительный процесс, по мнению Семёнова, может начаться только при широкой международной поддержке и при условии взаимных гарантий безопасности со стороны двух правительств.

По его словам, главной предпосылкой для объединения страны является создание «интегрированной военной структуры, общего военного совета, куда бы вошли все и координировали усилия в борьбе с ИГИЛ или «Аль-Каидой».

Второй шаг, по мнению эксперта, проведение всеобщих выборов и формирование нового правительства. Договорённости о выборах в следующем году Сарадж и Хафтар добились на переговорах в столице ОАЭ Дохе в мае 2017-го, но пока ни у кого из экспертов нет уверенности в том, что они пройдут.

Рощин полагает, что путь к объединению Ливии лежит через учёт интересов различных регионов, составляющих страну.

«Можно использовать опыт старой ещё королевской Ливии, когда существовала федерация и были отдельные провинции, которые тоже имели свои парламенты, — утверждает эксперт.

— С моей точки зрения, на такой федеративной основе восстановить единство страны возможно. Но это поэтапный процесс».

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Александр Бовдунов

* Запрещенные на территории РФ террористические организации.