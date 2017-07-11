Главная » Невероятное в мире, Политика

Анархия, нефть и работорговля: что происходит в Ливии после свержения Каддафи (ФОТО)

01:30. 11 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Анархия, нефть и работорговля: что происходит в Ливии после свержения Каддафи (ФОТО) | Русская весна

В конце июля на встречу в Москву, где будут обсуждаться квоты на добычу нефти, пригласили представителей Ливии.

Несмотря на гражданскую войну, страна увеличила добычу «чёрного золота»: с 200–300 тыс. баррелей в день в 2011 году до 1 млн в 2017-м.

Ещё одним источником дохода ливийцев стала переправка в Европу мигрантов из Африки, здесь также достигнуты рекордные показатели.

За власть в Ливии борются группировки, контролирующие оба источника дохода. RT выяснял, можно ли восстановить порядок в раздираемой конфликтами стране.

Ливийские нефтяники приглашены на заседание комитета, надзирающего над соблюдением соглашений стран-производителей нефти под эгидой ОПЕК, которое состоится 24 июля этого года в Москве.

Речь идёт о системе квот на добычу «чёрного золота», которую согласовали между собой в ноябре 2016 года страны, как входящие в нефтяной картель, так и не являющиеся членами ОПЕК.

Ливия и Нигерия тогда были освобождены от ограничений из-за ситуации, сложившейся в обеих государствах. Сейчас обе страны достигли уровней добычи сырья, сравнимого с многолетними максимумами.

Так, по данным Bloomberg, добыча нефти в Ливии впервые за четыре года выросла до 1 млн баррелей в день, а Нигерия достигла уровня нефтяного производства в 50 000 баррелей в день в июне 2017-го.

Как сообщил Bloomberg министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук, возглавляющий комитет по надзору за квотами, речь идёт пока о заморозке нефтедобычи на нынешнем уровне.

«Мы их пригласили, чтобы обсудить ситуацию с их добычей. Если они могут стабилизировать добычу на текущем уровне, мы попросим их ограничить её как можно скорее. Нам не нужно ждать ноябрьского заседания, чтобы это сделать», — заявил министр нефти Кувейта.

Как рассказал RT начальник центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов, несмотря на продолжающийся конфликт в Ливии, внутриполитическая обстановка позволяет наращивать объемы производства нефти. В этом заинтересованы все группировки, контролирующие разные части страны.

«Все понимают, что нефть это общий ресурс, и скорее речь идёт не о том, как насолить друг другу, взорвать трубопроводы, например, а о том, как ими распорядиться, кто какую долю от добычи должен получать», — отмечает эксперт.


Нефтяное месторождение Бури, самое крупное морское месторождение в Ливии

Политолог привёл пример так называемых «бригад Зинтана» — местного ополчения, контролирующего район одноимённого города в восточной Ливии. Эта группировка подчиняется правительству фельдмаршала Хафтара, базирующемуся в восточной Ливии (Киренаике), и находится в окружении формально недружественных группировок, контролирующих большую часть запада страны (Триполитании).

«Однако их никто не трогает, так как через них проходит нефтепровод из крупнейших месторождений Триполитании, — отметил эксперт. — Они получают свою долю, то же самое амазихи, берберы как их у нас называют, они также имеют свою долю с этого нефтепровода. То же самое происходит в других регионах Ливии».

Несмотря на противостояние и борьбу за контроль над нефтяными месторождениями, основные ливийские группировки занимают консолидированную позицию по поводу политики добычи и продажи нефти, считает эксперт.

Противоречия между ними начинаются на другом уровне — кто и сколько будет получать от нефтяного экспорта, а это зависит от контроля над месторождениями, нефтепроводами и нефтяными портами.

«Официально нефть может продавать только одна сторона — международно-признанное правительство, — утверждает Семёнов. — Нефть идёт по одному каналу, а доходы от неё делятся между всеми группировками. Это общий источник группировок для всех адекватных сил».

Заведующий кафедры истории и географии зарубежных стран МГЛУ Михаил Рощин в беседе с RT отметил существование двух крупных центров силы, от которых будет зависеть выполнение Ливией взятых на себя обязательств перед ОПЕК.

«Согласование квот возможно, если центральное переходное правительство, которое находится в Триполи, проведёт переговоры с правительством и парламентом, которое находится в Тобруке», — пояснил эксперт.

Ливийский раздел

Территория Ливии состоит из нескольких исторических областей. Это расположенная на западе Триполитания, Киренаика — на востоке и Феццан — в пустынных районах юго-запада страны. Все они были объединены впервые в рамках одного политико-географического образования в 1934 году — итальянской колонии Ливия.

Здесь разные диалекты арабского языка, разная история, разные интересы племён и кланов, принадлежащих к различным этносам: арабам, берберам, туарегам и негритянской народности тубу.

После падения режима Муаммара Каддафи и убийства лидера Джамахирии в 2011 году страна-де-факто распалась на множество территорий, контролируемых разными группировками боевиков. В 2012-м в Ливии прошли выборы во Всеобщее национальное собрание, в котором победили сторонники исламистских структур. Их политика вызвала отторжение секулярно настроенной части общества.


Халифа Хафтар 

В 2014 году генерал Халифа Хафтар, бывший военачальник армии Каддафи, находившийся в оппозиции к нему с конца 80-х и с этого же времени проживавший в США, объявил о начале «Операции достоинство».

Подконтрольные ему силы в мае этого же года захватили Триполи. Хафтар провёл выборы в новый законодательный орган — Палату представителей, однако исламисты заявили о нелегитимности этих действий, собрали свою вооружённую коалицию и начали «Операцию Ливийский рассвет».

В том же году они вытеснили Хафтара и подконтрольный ему парламент из Триполи на восток страны в город Тобрук.

До 2016 года тобрукское правительство, де-факто подчинявшееся генералу Хафтару, считалось международно-признанным, находившееся в Триполи — нет. В декабре 2015 года представители этих двух центров сформировали Правительство национального согласия на переговорах в Марокко.

Этот орган в 2016 году был признан ООН и в конце марта 2016-го переехал в Триполи. Возглавил его Файез Сарадж.

Однако летом 2016 года тобрукское правительство отозвало мандат поддержки Правительству национального согласия. Теперь правительство в Триполи, которое опирается на коалицию различных происламистских формирований запада страны, считается международно-признанным, а правительство Хафтара, который за это время успел стать фельдмаршалом, — нет.

Атаманы пустыни

«Правительство в Триполи само по себе не обладает какими-либо силовыми рычагами», — утверждает Семёнов.

Оно даже не контролирует всю ливийскую столицу, но при этом опирается на лояльный конгломерат различных группировок востока страны.

«Это более-менее автономные структуры с отличающейся идеологией, но соответствующие умеренному исламскому спектру, как „Братья-мусульмане“* или что-то в этом роде», — отмечает политолог.

Именно эти силы в июне 2016 года отбили ливийский город Сирт у ИГИЛ*. Однако с осени 2016 года часть этих сил поддержали сидевшее ранее в Триполи «Правительство национального спасения» во главе с Халифой аль-Гави. Правительство, подконтрольное фельдмаршалу Хафтару, в свою очередь, опирается на поддержку населения Киренаики и анклава «Зинатан» на западе. Лояльные ему силы — это тоже объединение различных местных группировок.

«Что касается Хафтара, то его Ливийская национальная армия сама по себе миф, как таковой единой структуры нет», — утверждает Семёнов.

Так, среди сторонников Хафтара есть и бывшие военные Каддафи, как элитное спецподразделение «Ас-Сайга», а есть группы, состоящие из ливийских салафитов, воюющие против «Братьев-мусульман».

По мнению экспертов, нельзя недооценивать правительство Сараджа, поскольку оно опирается на поддержку значительной части запада страны. В свою очередь, события последних двух лет демонстрируют, что сам Хафтар может контролировать лишь восток Ливии.

Бенгази — столица Киренаики был взят им лишь в начале июля 2017-го, и до сих пор поступают сообщения о подавлении сопротивления отдельных отрядов боевиков в городе.

Кроме этих сил в Ливии воюют различные местные формирования, племенные ополчения, группировки ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*. Действуют и отряды сторонников Ливийской Джамахирии.

«Зелёные, каддафисты имеют свою нишу, они пользуются определённым влиянием, но их отношение как к Хафтару, так и к правительству Триполи одинаково негативное», — утверждает Семёнов.

Недавнее освобождение сына Муаммара Каддафи Саифа аль-Ислама ополченцами Зинтана вносит дополнительную неопределённость в обстановку внутри страны.

Эксперты считают, что этот шаг вряд ли был согласован с одним из противоборствующих правительств, для каждого из которых сын Каддафи — лишний конкурент в борьбе за власть.


Саиф аль-Ислам Каддафи

«Если Сейф сможет возглавить каддафистов, то это будет направлено и против правительства Триполи, и против Хафтара. Сложно говорить, во что это может вылиться», — полагает Семёнов.

Живой товар

Кроме угрозы терроризма, главная проблема, которая сейчас исходит из Ливии, — превращение страны в перевалочный пункт для африканских мигрантов, пытающихся достичь Европы. Больше всего от них страдает бывшая метрополия Ливии — Италия.

85% из 80 тыс. мигрантов, прибывших в ЕС с начала этого года, — выходцы из африканских стран, которые пересекли Средиземное море, выдвинувшись из Ливии.

По итогам совещания министров иностранных дел ЕС в минувший четверг, было принято решение предотвращать проникновение в Ливию мигрантов из граничащих с ней африканских стран, вместо того, чтобы как ранее предлагалось, взаимодействовать по этому вопросу с Ливией.

Основной фактор, который препятствует пресечению миграционных потоков, кроме раздробленности страны и отсутствия единых органов власти и силовых структур, — материальная заинтересованность в этом криминальном бизнесе практически всех вооружённых группировок на территории страны.

«Кроме нефти поток этих беженцев является одним из источников дохода, которые существуют в Ливии. Это одинаково касается и правительства Сараджа, и правительства Хафтара, — утверждает Семёнов.

— Одна из особенностей ливийского конфликта в том, что здесь задействованы финансовые интересы различных групп мафиозного происхождения».

Те из африканских мигрантов, которых все-таки удаётся поймать, оседают в лагерях в Ливии, где местные полевые командиры требуют от их родных выкуп и даже продают пойманных африканцев «на рынках работорговли».

С такими заявлениями выступили в апреле 2017 года представители Международной организации по миграции. По их данным, мигрантов, которые не могут попасть в Европу, содержат в невыносимых условиях, пытают, морят голодом, насилуют и продают по цене от $200 за человека.

Таким образом, для европейцев вырисовалась ещё одна гуманитарная проблема — возвращать африканских мигрантов в Ливию — значит обрекать их на рабство.


Врач осматривает мигрантов после высадки в Катании, Италия 

По словам Михаила Рощина, для решения этой проблемы ЕС должен контролировать всё, что происходит с мигрантами в лагерях на территории Ливии.

«Если бы ЕС хотел, чтобы положение в лагерях в Ливии стало лучше, то он должен как-то финансировать, наблюдать, может быть, помочь с обеспечением персонала. Пока это будет полностью зависеть только от ливийских властей, думаю, ситуация там вряд ли улучшится», — полагает политолог.

Внешний фактор

Эксперты отмечают, что множество проблем, которые связаны с Ливией, можно было бы решить, если бы удалось восстановить единство страны.

Наряду с внутренними противоречиями, противостояние двух ливийских коалиций отражает и позиции внешних факторов. Правительство в Тобруке пользуется поддержкой Египта и Объединённых Арабских Эмиратов, а также Саудовской Аравии.

Группировкам исламистов Триполитании оказывают помощь Турция и Катар. США ранее поддерживали триполитанское правительство, но теперь, по словам Семёнова, прицениваются к фельдмаршалу Хафтару.

«Есть намёки, что Трамп будет более лоялен к правительству Тобрука. Это связано с катарским кризисом и с неприязнью к „Братьям-мусульманам“, которые поддерживают правительство Сараджа», — пояснил эксперт.

По его словам, США могут попытаться играть с обоими правительствами, чтобы изолировать связанные с «Братьями-мусульманами» группировки, предложив «Правительству национального согласия» гарантии безопасности.

«Американцы попытаются более ангажироваться в этот конфликт, чтобы как-то оттеснить правительства, связанные с „Братьями-мусульманами“, от поддержки правительства Сараджа, взамен на неконфронтационность со стороны Хафтара, — утверждает Семёнов. — Сарадж нуждается в бригадах и „Братьях-мусульманах“, потому что они являются его опорой для противостояния Хафтару».

Европейские страны на словах поддерживают правительство в Триполи, но на деле ключевые игроки в регионе — Франция и Италия опираются на разные центры силы.

«Италия в большей степени делает ставку на правительство Сараджа, Франция в большей степени взаимодействует с Хафтаром», — отмечает Семёнов.

На днях в интервью газете Le Mond министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан подчеркнул, что политическое будущее Ливии невозможно решить без Халифы Хафтара.

Эксперты отмечают, что Россия уже взаимодействует с обеими сторонами конфликта. Так фельдмаршал Халифа Хафтар в прошлом году дважды побывал в Москве, где провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Министром обороны Сергеем Шойгу и секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым.

«С Халифой Хафтаром у нас действительно были серьёзные контакты… Тесных контактов с представителями триполитанского правительства ранее не было, что не значит, что они не возможны в будущем», — подчеркнул Рощин.

11 января 2017 года фельдмаршал посетил российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

В то же время посольство нашей страны находится в Триполи, а не в Тобруке, а премьера триполитанского правительства Файеза эс-Сараджа принимали в Москве в марте 2017 года.


Сергей Лавров и премьер-министр Ливии Фаез ас-Саррадж во время встречи в Москве /РИА Новости

Путь к единству

По словам экспертов, ни одно из противоборствующих правительств не сможет взять на себя управление Ливией.

Объединительный процесс, по мнению Семёнова, может начаться только при широкой международной поддержке и при условии взаимных гарантий безопасности со стороны двух правительств.

По его словам, главной предпосылкой для объединения страны является создание «интегрированной военной структуры, общего военного совета, куда бы вошли все и координировали усилия в борьбе с ИГИЛ или «Аль-Каидой».

Второй шаг, по мнению эксперта, проведение всеобщих выборов и формирование нового правительства. Договорённости о выборах в следующем году Сарадж и Хафтар добились на переговорах в столице ОАЭ Дохе в мае 2017-го, но пока ни у кого из экспертов нет уверенности в том, что они пройдут.

Рощин полагает, что путь к объединению Ливии лежит через учёт интересов различных регионов, составляющих страну.

«Можно использовать опыт старой ещё королевской Ливии, когда существовала федерация и были отдельные провинции, которые тоже имели свои парламенты, — утверждает эксперт.

— С моей точки зрения, на такой федеративной основе восстановить единство страны возможно. Но это поэтапный процесс».

Читайте также: Неожиданно: В Кабмине Украины признали, что не могут доказать присутствие российских войск в Донбассе

Александр Бовдунов

* Запрещенные на территории РФ террористические организации.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Проект «Пророчество». Интервью Джима Рикардса о ближайшем будущем мировой системы
... мир погрузится в длительный период анархии. Джим Рикардс опасается, что ...нефтяной экспорт оценивается в долларах. Нефть не обязательно должна оцениваться в...заключили сделку. Саудиты согласились оценивать нефть в долларах, таким образом закрепив...
О 13-ти «цепях» России, и мой прогноз на ближайшие годы
...Даже если в стране полная анархия - значит в стране господствует... халявными высокими ценами на нефть. Россия может развиваться в... в России, где себестоимость нефти колеблется около 10 долларов,...что выросли мировые цены на нефть (казалось бы - олигархи ...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
...с нефтедобычей. Скважин, из которых нефть вытекает «самотеком» под собственным ...количество – для увеличения объема добываемой нефти надо разрабатывать новые месторождения и...азиатские владения Египта охватила полная анархия. Из-за ослабления контроля со...
Что увидели американцы и что было вырезано из интервью В.В.Путина каналу CBS
...будет никакого правительства, то будет анархия и вакуум, и этот ...вакуум и эта анархия быстро трансформируются в терроризм. ... и снижения цен на нефть даже ваши друзья переживают ... товары экспорта, прежде всего на нефть, газ, некоторые другие товары....
Идея приватизации и действия ЦБР продиктованы США
... Потому что сланцевая нефть более дорогостоящая, чем традиционная нефть, рентабельность составляет $60.... США не могут заменить сланцевой нефтью нефть Саудовской Аравии. Это блеф, который... только одна: убрать Асада, создать анархию в Сирии и ввести сухопутные...
Сергей Губанов: «Компрадорский режим держится на волоске истории»
...А покупательная способность нефтедоллара обеспечивается нефтью и ресурсами остального мира,... значит, устранение безработицы, инфляции, анархии цен, деиндустриализации и т.д... топливно-энергетическая продукция (электричество, нефть, газ, топливо). За счет...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>