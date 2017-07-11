13 семейств, которые правят миром

Теневые силы, стоящие за Новым Мировым Порядком (НМП) последовательно претворяют в жизнь план установления полного контроля над человечеством и ресурсами нашей планеты.

Дэйвид Айк назвал этот процесс «Тотально подкрадываться на цыпочках», поскольку «они» предпринимают небольшие шаги в сторону нашего полного и несомненного порабощения.

В результате, массы остаются в относительном неведении о том, что их постепенно лишают независимости, в то время как мощь спрута, известного как НМП, неуклонно растет.

Планы теневых сил, стоящих за НМП

Где-то поблизости от верхушки пирамиды расположилась сверхэлитарная организация, более известная как Совет 13 семейств, которая управляет всеми основными событиями, происходящими в мире. Как следует из этого названия, Совет состоит из высших представителей 13 наиболее влиятельных семейств земного шара.

Все большее число людей начинает осознавать, что 99 процентов населения Земли находится под контролем «элитного» одного процента, однако Совет 13 семейств состоит из менее чем одного процента от «элитного» одного процента, и никто на земном шаре не может подать заявку на членство в этом Совете.

По их мнению, они наделены правом властвовать над нами только потому, что они являются прямыми потомками античных богов и считают себя королями. К этим семействам относятся:

Ротшильды (Байер или Боуэр)

Брюсы

Кавендиши (Кеннеди)

Медичи

Гановеры

Габсбурги

Крупп

Плантагенеты

Рокфеллеры

Романовы

Синклэйры (Сент-Клеры)

Варбурги (дель Банко)

Виндзоры (Саксен-Кобург-Гота)

(Скорее всего, этот список не является окончательным и некоторые очень влиятельные кланы все еще неизвестны нам).

Династия Ротшильдов, несомненно, является наиболее влиятельной и известной династией на Земле, а ее состояние оценивается ориентировочно в 500 триллионов долларов США!

Они осуществляют свою власть посредством мировой банковской империи, которая практически полностью принадлежит им.

К наиболее важным организациям, которые изо всех сил устанавливают НМП и полностью порабощают нас, относятся:

Деловой центр Сити в Лондоне (финансы, контролируемые Ротшильдами) – НЕ является частью Великобритании;

Федеральная Резервная Система США (финансы – частный банк, принадлежащий Ротшильдам) – НЕ является частью США;

Ватикан (идеологическая обработка, обман и тактика запугивания) – НЕ является частью Италии;

Вашингтон, Округ Колумбия (армия, программирование умов, промывка мозгов и геноцид) – НЕ является частью США;

Все вышеперечисленные организации функционируют как отдельные государства, действуют в соответствии с их собственным законодательством, а потому на земном шаре не существует такого суда общей юрисдикции, который мог бы когда-нибудь привлечь их к ответственности.

Сегодня в мире существует множество секретных сообществ, которые действуют как филиалы мега-корпорации, принадлежащей Совету 13 семейств.

Несмотря на то, что они получают значительное вознаграждение за свою работу, члены этих секретных сообществ не являются членами «элитных» династий, они не имеют представления о том, кто является их хозяевами, и они не имеют представления о том, как выглядит на самом деле настоящий план.

Промывка мозгов

Другим способом массового порабощения, используемого ими против нас, является так называемая система образования. Школы перестали быть тем, чем они были раньше, а дети учатся в них запоминать не думая и слепо повинуясь.

На самом деле, эта система образования слишком дорога и неактуальна, чтобы сохранять ее в эпоху Интернета.

«Почему неактуальна?» спросите Вы. Потому что Интернет предоставляет нам свободный доступ к практически неограниченному объему информации.

Так почему же мы по-прежнему тратим огромные суммы на государственное образование? Потому что мировая «элита» требует, чтобы наши дети учились беспрекословно подчиняться и мыслить стереотипами.

Что мы можем с этим поделать?

Сейчас вера человечества висит на волоске, поскольку контроль спрута НМП распространяется все шире и шире. С одной стороны, мы находимся в шаге от нашего полного порабощения, но, с другой стороны, мы могли бы легко разрушить пирамиду их власти, просто объединившись против обмана с их стороны и осуществив мирную революцию в умах, сердцах и душах людей.

В течение многих лет я спрашивал себя о том, что является их самым сильным оружием, которое они применяют для нашего порабощения. Является ли этим оружием некачественная система образования вкупе с постоянным воздействием на наш мозг? Или этим оружием является страх, порожденный религией? Либо это страх быть наказанным системой (быть посаженным в тюрьму или быть убитым), или таким оружием является незримое порабощение с использованием монетарной системой?

На мой взгляд, все вышеперечисленное вкупе оказало гигантское влияние на наше сообщество и на то, как мы думаем, однако их самым сильным оружием является передача финансовой системы по наследству!

Валютные рабы

Финансовая система незаметно поработила человечество и теперь нас используют в качестве валютных рабов. Мы работаем каждый день с 9 часов утра до 5 часов вечера, в скучных и угнетающих условиях, без какого либо созидательного или конструктивного стимула.

В большинстве случаев, единственным мотивом, заставляющим нас выходить на работу, является получение очередной заработной платы – и не важно, как много и усердно мы работаем, у нас никогда не бывает достаточно денег.

Задумывались ли вы о том, почему мега-корпорации (получающие многомиллиардные доходы) платят десятки миллионов их первым руководителям и минимальную зарплату остальным сотрудникам?

Такой подход был тщательно разработан для того, чтобы человек, постоянно находящийся «у края пропасти», никогда не имел возможности для самообразования, самоанализа и – в конечном итоге – для духовного пробуждения.

Так разве не это является главной целью нашего пребывания на Земле? Чтобы стать одухотворенными существами (очевидно, что одухотворенность не означает религиозность) и завершить цикл воплощения?

«Они» не собираются обучать людей, способных критически мыслить и имеющих духовные цели. Нет, такие люди опасны для этих семейств!

«Им» нужны покорные «роботы», у которых хватит ума для того, чтобы управлять машинами и поддерживать систему в рабочем состоянии, но которые будут достаточно глупыми, чтобы задавать вопросы.

Деньги – это око «дьявола»

Корни всех самых значительных проблем, присущих нашему миру, находятся глубоко в области финансовых проблем: войны, болезни, разграбление Земли, порабощение человека и создание нечеловеческих условий труда приносят прибыль.

Наши лидеры развращены деньгами, и всеобщая миссия человечества на Земле была также подменена деньгами.

Так почему, в первую очередь, нам нужна финансовая система? На самом деле, мы не нуждаемся в ней (по крайней мере, уже не нуждаемся). Наша планета не берет с нас ни копейки за использование ее природных богатств, и мы располагаем технологиями, позволяющими добывать их без применения физического труда.

Решение проблемы

Если ближе к делу, то существуют «блестящие умы», которые десятилетиями рассуждают о сырьевой экономике. Одним из таких примеров является господин Жак Фреско, выдающийся промышленный дизайнер и прикладной социолог, который потратил большую часть своей жизни на проектирование будущего.

Города, предложенные г-ном Жаком Фреско, будут построены автономными строительными роботами и будут экологически чистыми и самодостаточными, устойчивыми к землетрясениям и пожарам.

Другие люди уже обсуждают переходный план к экономике будущего, где отпадет необходимость в деньгах, и всем людям будут предложены наилучшие условия для достижения их наивысшего потенциала – все для блага всего человечества.