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Японский бог: Почему Sony, Toshiba и Sharp разучились делать электронику

09:16. 10 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Японский бог: Почему Sony, Toshiba и Sharp разучились делать электронику

А метка Made in Japan перестала быть знаком качества

Toshiba продаёт лучшие активы, чтобы закрыть убытки от бизнеса на ядерной энергетике. Как и другие знаменитые японские производители потребительской электроники, эта корпорация давно потеряла позиции на рынке, с которого начинала, и с переменным успехом развивает совершенно другие проекты.

В конце XX века японские бренды определяли моду и создавали стандарты: Sony придумала кассетные плееры Walkman, JVC — формат VHS, Toshiba первой начала производить лэптопы. Тогда казалось, что они будут доминировать всегда. «Секрет» рассказывает истории четырёх японских корпораций, которые не оправдали ожидания своих поклонников и рынка.

Toshiba

В середине 1950-х Toshiba первой в Японии начала производить цифровые вычислительные машины, транзисторные телевизоры и микроволновые печи, в 1980-х открыла первое крупное производство ноутбуков и в течение нескольких лет была мировым лидером, а в 1990-х разработала формат DVD и выпустила первые DVD-плееры.

Японский бог: Почему Sony, Toshiba и Sharp разучились делать электронику

Финансовый кризис 1997 года, ударивший по всем японским компаниям, вынудил Toshiba провести масштабную реорганизацию, сократить 6500 сотрудников и закрыть несколько подразделений. Главный бизнес корпорации — персональные компьютеры — за год потерял 89% чистой прибыли. Кроме того, корпорация начала допускать ошибки в производстве — в 1999 году из-за неисправного дисковода в ноутбуках Toshiba получила иски на сумму более $1 млрд.

В 2000-х Toshiba оставалась крупным производителем потребительской электроники, но большее значение для корпорации играли другие направления. В 2006 году она потратила более $4 млрд на покупку 77% акций американской Westinghouse Electric, одного из крупнейших в мире производителей оборудования для атомных реакторов. Через десять лет инвестиции в энергетику поставят Toshiba на грань выживания.

В 2015 году стало известно, что руководство Toshiba долгие годы завышало финансовые показатели, нарисовав себе $1,3 млрд неполученной прибыли. Раскрывшиеся убытки заставили компанию в 2016 году продать направления медицинского оборудования и бытовой электроники. Первое досталось Canon, второе — китайской Midea (теперь холодильники и пылесосы под брендом Toshiba выпускает она).

В январе 2017 года для покрытия убытков ($6,3 млрд) от строительства АЭС в Америке Toshiba пришлось выставить на продажу один из лучших активов — производителя флеш-памяти NAND. На этом проблемы не закончились. В конце февраля стало известно, что миллиардные убытки Toshiba может принести её газовый бизнес в Техасе.

Sony

Компания, которая покорила мир кассетными плеерами Walkman, кинескопами Trinitron и ноутбуками Vaio, на протяжении нескольких десятилетий была тем, чем сейчас является Apple, — производителем самых желанных гаджетов. Sony и сейчас выпускает массу новых устройств каждый год, но основные деньги делает на изготовлении компонентов, кинопроизводстве и видеоиграх. От производства компьютеров корпорация уже отказалась, направлению смартфонов жить осталось недолго, в ближайшем будущем, скорее всего, будет покончено с видео- и аудиотехникой.

Японский бог: Почему Sony, Toshiba и Sharp разучились делать электронику

Легендарный бренд персональных компьютеров Vaio, которые в середине 1990-х произвели на рынке настоящий фурор (Стив Джобс, по слухам, даже хотел поставить на них Mac OS), не принадлежит Sony с 2014 года. Новый владелец, фонд Japan Industrial Partners, продолжает выпускать ноутбуки Vaio, но даже на домашнем рынке их доля не дотягивает до 1% (доля на мировом рынке так мала, что её никто не оценивает).

Бизнес Vaio подкосило убийственное сочетание высоких цен и отсутствия инноваций. Другие устройства Sony — например, телевизоры и смартфоны — теряют позиции по тем же причинам. В прошлом году подразделение Sony Mobile рассчитывало продать 19 млн смартфонов — Apple продаёт в два раза больше каждый квартал.

Состояние бизнес-юнитов, на которые корпорация делает ставку, тоже далеко не в идеальной форме. Sony придётся списать более $1 млрд убытков от кинопроизводства. Последние премьеры — экранизация Angry Birds и новая часть «Охотников за привидениями» — провалились и привели к отставке главы Sony Entertainment.

Panasonic

Всемирную известность бренд Panasonic заработал в 1960-х годах, когда корпорация Matsushita Electric Industrial (кроме того, ей принадлежали такие бренды, как Technics и National) начала использовать его для телевизоров, которые производила для международного рынка. Только в 2008 году Matsushita провела ребрендинг и с тех пор называется Panasonic Corporation.

Японский бог: Почему Sony, Toshiba и Sharp разучились делать электронику

Как и другие японские гиганты потребительской электроники, Panasonic проиграл конкуренцию более энергичным корейским и китайским компаниям. В 2012 году телевизоры, персональные компьютеры и цифровые фотоаппараты принесли компании суммарный убыток в $853 млн — по мнению потребителей, компания «забыла, что такое инновации».

В 2016 году Panasonic закрыл производство телевизоров. Сейчас компания фокусируется на B2B — 70% выручки корпорации генерирует это направление. Один из ключевых активов — производство солнечных батарей. Технологии Panasonic используют практически все существующие электрокары — от Toyota Prius до Tesla.

Аудио- и видеотехникой Panasonic тоже занимается главным образом в сегменте B2B (Panasonic Avionics производит развлекательные системы для самолётов). Тем не менее в 2014 году корпорация решила возродить культовый бренд Technics, который она использовала для проигрывателей виниловых дисков и другой аудиофильской техники.

В 1953–2008 годах Matsushita принадлежал ещё один знаменитый японский производитель электроники — JVC. Эта компания первой начала производить доступные телевизоры и изобрела формат VHS. Её бизнес начал сдавать позиции во второй половине 1990-х, в 2009-м проблемный актив купил Kenwood. По итогам первой половины 2016-го чистый убыток JVC Kenwood составил $56 млн — против $45,1 млн годом ранее.

Японский бог: Почему Sony, Toshiba и Sharp разучились делать электронику

Sharp

В 1960-х Sharp выпустил первый в мире транзисторный калькулятор. Позднее компания одной из первых начала производство ЖК-калькуляторов, плоских телевизоров и мобильных телефонов, способных выходить в интернет. В 2000-х Sharp развивал в основном два направления: ЖК-панели и мобильные телефоны. Но первое начало затухать из-за полного перехода Японии на цифровое вещание, а смартфоны Sharp, лидировавшие на домашнем рынке вплоть до 2010 года, не выдержали конкуренцию с Apple и Samsung.

Убытки Sharp за 2015 год превысили $2,67 млрд, и в конце февраля 2016-го руководство компании объявило о готовности продать бизнес за $4,4 млрд тайваньской Foxconn, которая уже контролировала около 10% акций.
Foxconn от сделки сначала открещивалась, но в итоге заплатила $3,5 млрд и только что начала строительство новой фабрики для производства LCD-панелей в Гуанчжоу.

Источник: nnm.me

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