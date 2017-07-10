Вторая мировая началась не в 1939-м

7 июля исполнилось ровно 80 лет со дня события, с которого фактически началась Вторая мировая война. В западной историографии традиционно принято считать датой ее начала 1 сентября 1939 года. Перекочевал данный подход и в отечественную научную литературу, хотя он и не вполне корректен.

Объективно боевые действия между крупнейшими мировыми державами начались задолго до 1 сентября 1939 года. Так, Германия, Венгрия и Польша поделили между собой Чехословакию. Китай отчаянно защищался от Японии, и в этом процессе косвенно участвовал ряд других держав. А еще раньше представители крупнейших игроков мировой арены столкнулись в бою на территории Пиренейского полуострова, где советские военные специалисты задолго до 1941 года пускали под откос поезда с фашистами и «приземляли» нацистских летчиков.

Почему же западные историки не захотели причислять ко Второй мировой войне все этим события? Да все просто. Тогда бы пришлось делать акценты и на Мюнхенском сговоре, в котором Англия, Франция, Польша (и, косвенно, США) выступили союзниками Гитлера, и признавать, что вся демонизация советско-германского договора о ненападении яйца выеденного не стоит.

С какого же момента было бы корректно начинать отсчет начала Второй мировой войны? С Испании? Пожалуй, все-таки нет — ведь там шла гражданская война, хоть и с привлечением многочисленных иностранных добровольцев. А вот Японско-китайская война (ее первоначальная стадия) является просто идеальным кандидатом на роль первого этапа Второй мировой. Ведь ведущиеся в ее рамках боевые действия «слились» с войной осени 39-го так плавно, что провести разделительную черту между ними просто невозможно. И в этом случае у нас есть вполне конкретная дата, альтернативная 1-му сентября 1939 года — 7 июля 1937-го.

К этому времени Япония, пользуясь «Заключительным протоколом» 1901 года держала свои воинские контингенты, фактически являющиеся оккупационными частями, вдоль китайских железных дорог. Кроме того, Страна восходящего солнца умудрилась захватить Маньчжурию, «сконструировав» там марионеточное государство Манчжоу-Го, оккупировать некоторые пограничные регионы Китая и создать на территории Поднебесной «демилитаризованные зоны», в которых Китай не имел права держать свои войска. Между Японией и Китаем произошло несколько небольших конфликтов, которые историки называют «инцидентами», но ни один из них до лета 1937 года не вылился в полномасштабную войну.

По состоянию на июнь 37-го японские войска фактически окружили Пекин с трех сторон. Единственный путь, связывающий бывшую столицу с подконтрольной Гоминьдану частью Китая, проходил через мост Лугоу, на восточном конце которого находилась китайская крепость Ваньпин. В первых числах июля размещавшийся у западного конца моста японский гарнизон проводил маневры (на что имел право, согласно международным договорам). 7 июля в ходе учений якобы пропал японский солдат (позже он «нашелся» в целости и невредимости), из-за чего потомки самураев потребовали пустить их «поискать» своего бойца в Ваньпине.

Вечером японцы уже предъявили китайцам ультиматум, пообещав применить артиллерию, если крепость не откроет перед ними свои ворота. В полночь самураи открыли огонь, а также бросили на мост пехоту и танки. После обеда 8-го китайцы, получив подкрепление, отбросили японские войска, однако стратегически это проблему не решило. Пять дней спустя японцы предъявили китайцам ультиматум, пообещав не атаковать их больше, если гоминьдановцы возьмут на себя всю ответственность за инцидент, запретят деятельность антияпонских организаций, а китайский генерал Сун перед ними извинится. В то же самое время японцы, не дожидаясь решения своих оппонентов, перебрасывали к Пекину войска. Китайцы согласились выполнить требования, выдвинутые агрессивными соседями, но это их не спасло. Японцы развернули наступление и за три дня захватили крепость и мост. Китайские войска покинули Пекин, 8 августа в него вступили оккупанты.

Параллельно японское наступление было развернуто и в других регионах Китая. Вскоре пал Шанхай. В декабре 1937 года японцы захватили Нанкин, где учинили жестокую резню, убив, преимущественно холодным оружием, по разным оценкам, от 40 тыс. до 300 тыс. человек, и совершив порядка 80 тысяч изнасилований (в том числе — маленьких детей).

В дальнейшем японские войска использовали оружие массового поражения, ставили бесчеловечные опыты на живых людях, отправили сотни тысяч девушек в сексуальное рабство, из которого многие не вернулись.

Общие потери Китая во Второй мировой войне (если считать всю Японско-китайскую войну ее частью) оцениваются сегодня вплоть до 35 миллионов человек. Минимальные оценки китайских потерь составляют около 15 миллионов.

Завершилась война с Японией на территории Китая лишь после окончательной капитуляции официального Токио, в сентябре 1945 года.

Таким образом, исключать период Японско-китайской войны с июля 1937 по август 1939 года из Второй мировой — совершенно алогично. Как алогично выводить за ее скобки европейские события сентября-октября 1938-го, позволяющие понять, каким именно образом Гитлер решился на начало агрессии и кто его в этом поддержал.

Как мы уже говорили выше, делать акцент на агрессии против Китая и на Мюнхенском сговоре — невыгодно государствам «золотого миллиарда» — таким как Великобритания, Франция, США, Польша и Япония. А России, как государству-продолжателю СССР, чей вклад в победу над нацизмом и странами Оси был наибольшим, а также Китаю, понесшему в войне колоссальные потери, нужно повторять потомкам насильников и убийц, о том, как все происходило на самом деле. И начать этот процесс стоит с пересмотра официальной даты начала войны в отечественных учебниках.

Для освежения памяти Лондону и Парижу нужно время от времени напоминать о том, как они уже после Нанкинской резни договаривались с Токио о совместных действиях против лиц, «нарушающих безопасность» японских сил в Китае и передавали Японии китайское серебро. А Вашингтону — о том, как он вплоть до 1940−1941 годов продавал Токио станки, оборудование и нефть. Как и о том, что США уже после нападения Гитлера на Советский Союз и Великобританию, помогали заправлять нацистский флот. И уже очень скоро у многих пропадет желание попрекать Москву советско-германским договором 1939 года, особенно с учетом того, что близкие по содержанию документы европейские державы (и в том числе Польша) подписали с Третьим рейхом задолго до Советского Союза…