Виктор Ефимов и Сергей Магденко: о практике создания народной экономики

Беседа доктора экономических наук Виктора Ефимова с советником Народной компании «Открытый Дом» Сергеем Магденко на площадке школы-слёта трезвеннических движений на озере Тургояк 04 июля 2017 года.

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Темы беседы:

- инновационность проекта « КОПИКУПИ » и его перспективы в будущем;

- тупиковость современной ростовщической модели работы банков;

- биткоин – попытка банкиров решить проблемы не меняя сути;

- текущие показатели и общая динамика проекта;

- соответствие проекта нормам Исламского банкинга;

- роль потребителей в современной экономике;

- краудинвестинг;

- реакция аудитории на презентацию проектов «Открытого Дома» на слёте;

- продвижение компании в России и в зарубежье;

- местное самоуправление и ТСЖ;

- др.

Подробную информацию можно узнать на сайте проекта « Открытый Дом ».

Источник: zakonvremeni.ru