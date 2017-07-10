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Виктор Ефимов и Сергей Магденко: о практике создания народной экономики

19:00. 10 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Беседа доктора экономических наук Виктора Ефимова с советником Народной компании «Открытый Дом» Сергеем Магденко на площадке школы-слёта трезвеннических движений на озере Тургояк 04 июля 2017 года.

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Темы беседы:
- инновационность проекта «КОПИКУПИ» и его перспективы в будущем;
- тупиковость современной ростовщической модели работы банков;
- биткоин – попытка банкиров решить проблемы не меняя сути;
- текущие показатели и общая динамика проекта;
- соответствие проекта нормам Исламского банкинга;
- роль потребителей в современной экономике;
- краудинвестинг;
- реакция аудитории на презентацию проектов «Открытого Дома» на слёте;
- продвижение компании в России и в зарубежье;
- местное самоуправление и ТСЖ;
- др.

Подробную информацию можно узнать на сайте проекта «Открытый Дом».

Виктор Ефимов и Сергей Магденко: о практике создания народной экономики

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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