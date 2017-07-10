Урожай снимают те, кто его не сеял

Местные фермеры вынуждены отвоевывать то, что выращено, у нахрапистого концерна из соседней Ростовской области. Как сообщает СМИ «Кавказская политика», печально знаменитый концерн «Покровский», по земельным активам давно вошедший в число крупнейших российских латифундистов, активно вмешивается в страду. Аграрии из Кущевского и Каневского районов, как и год назад, заявляют о захвате урожая структурами пришлого концерна.

— В данный момент идет рейдерский захват пшеницы в Каневском районе у участника «тракторного марша» Нины Карпенко, — такое сообщение накануне разослал журналистам лидер «вежливых фермеров» Алексей Волченко.

Журналисты связались с Ниной Карпенко, чтобы из первых уст выяснить происходящее. В прошлом учитель, после смерти мужа возглавившее агропредприятие, с 2013 года она воюет со структурами концерна «Покровский», пришедшими в казачью станицу Привольную.

Фермер Нина Карпенко доказала, что поддерживаемое людьми среднее хозяйство может бороться с крупным холдингом, владеющим целым штатом юристов и многомиллиардными оборотами.

Фермеру Нине Карпенко в прошлом удалось отстоять урожай, несмотря на вооруженное давление (Фото: rostovprodukt.ru)

— Наше крестьянско-фермерское хозяйство обрабатывает поле площадью 80 гектаров, это земля около 20 станичников. Мы высадили на нем пшеницу. А вчера на один из участков в наглую заехал трактор и собрал часть нашего урожая, — делится фермер из Каневского района. — Оказалось, что один из пайщиков продал свою землю структуре концерна «Покровский» — ЗАО «Племзавод „Бейсуг“» и кадастровые инженеры почему-то решили, что его пай проходит как раз посередине общего поля. Нам не показали договор аренды, не предупредили, вообще не захотели разговаривать — загнали комбайн и собрали высаженную нами пшеницу.

По словам Карпенко, это далеко не первый пример захвата земли. Пару лет назад крестьянско-фермерское хозяйство подготовило одно из полей под посев кукурузы, внесли дорогостоящие удобрения, а структуры концерна «Покровский» пригнали десять КамАЗов, оцепили территорию и сами ее засеяли — об этом даже писала «Российская газета».

На мушке — вся Кубань

Кубанские аграрии могут рассказать одну подобную историю. К примеру, на захват урожая жаловался и фермер Андрей Овечин из расположенного на другом конце Краснодарского края Лабинского района. Здесь хозяйничает еще одна структура концерна «Покровский» — ООО «Агрофирма „Упорная“».

— В 8 часов утра позвонили со станицы, сказали, что в сторону наших полей пошло 13 комбайнов, примерно 30 КамАЗов и очень много легковых транспортных средств, то есть это была охрана концерна «Покровского». По прибытию на поле комбайны подцепили жатки и начали оперативно собирать наш урожай. Фермеры, которые именно в станице проживают, пытались всячески препятствовать, но охрана была суперподготовленная, кто-то отвлекал, кто-то тут же резал колеса на нашей технике, наши автомобили обездвиживали. По прибытии полиции уборку эту остановили, удалось нам урожай отбить, — эмоционально вспоминает фермер Овечкин.

Казалось бы, труд хлеборобов испокон веков считается самым мирным. Только не на Кубани. Вовсе не хлебопашцы оказываются героями сводок с полей, а вооруженные молодчики, угрожающие хозяевам земли дулами автоматов. Свидетели с волнением вспоминают «налеты» ростовского концерна.

Жалобы на структуры «Покровского» поступали из Мостовского, Курганинского, Каневского, Лабинского, Приморско-Ахтарского и других районов. И везде ситуация примерно одинаковая — фермерам и средним местным хозяйствам, а порой и рядовым пайщикам приходится годами судится с крупным холдингом. Многие просто опускают руки, не веря в справедливость. А мысль о «всесилье» «Покровских» активно культивируется с помощью перечисленных выше примеров.

Вместо Цапков — «Покровский»

Еще одна «горячая точка» нынешней уборочной страды — Кущевский район. Здесь на бывших землях «Артекс-Агро», в прошлом принадлежащих семье Цапок, сегодня успешно работает ООО «Агрокомплекс „Кущевский“» (не путать с «Агрокомплексом имени Ткачева», аффилированным с семьей министра сельского хозяйства).

Последний год за эту землю длятся тяжбы с… 86-летней Анной Данько. Рядовая пенсионерка, в прошлом колхозница, имеющая всего два пая из более тысячи, стала претендовать на весь земельный массив и засыпала суд исками на фантастические суммы в сотни миллионов рублей.

86-летняя пенсионерка Анна Данько (Фото: youtube.com)

В выходящих как раз накануне судебных заседаний заказных публикациях конфликт представлен как противостояние престарелой богомольной старушки и крупного хозяйства, которое фактически обвиняется в том, что работает на «землях Цапков».

Но у каждого разумного человека может возникнуть вопрос: а какое отношение престарелая женщина имеет к тысячам гектаров? Не из своей же пенсии она оплачивает дорогостоящих ростовских и столичных адвокатов, не она же инициирует иски, если даже не может сформулировать суть претензий?

Кущевцам очевидно, что за старушкой стоят структуры концерна «Покровский». Да они особо и не скрывают этого. Так вот, по заявлению некоего ЗАО «Маяк» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, среди учредителей которого значатся близкие люди осужденной за мошенничество в особо крупном размере адвоката Виктории Лесной — родственницы бабушки Данько, арестован урожай агрокомплекса «Кущевский».

— Вчера началась уборка урожая в нашем хозяйстве. Уборочная площадь — около шести тысяч гектаров, всю пшеницу посеяли силами хозяйства, выполнили полный комплекс уходочных работ. Пришел час уборки урожая, но буквально сегодня получили неожиданную весть — часть урожая арестовывается по непонятным причинам, — разводит руками директор ООО «Агрокомплекс „Кущевский“» Георгий Копыт. — Когда мы пахали, сеяли, никого не было, а когда появилась готовая продукция, неизвестно откуда взялись какие-то «хозяева».

Директор ООО «Агрокомплекс „Кущевский“» считает, что агропредприятию могут нанести ущерб в 135−140 млн. рублей: озимая пшеница высажена на более 2,5 тыс. га, если взять среднюю урожайность в 60 центнеров, получится 15 тысяч тонн. Минимальная стоимость тонны зерна 9 тысяч рублей.

— Нас возмущает, как такое получается? Судебное разбирательство по спорной земле еще не началось, а высаженный нами урожай уже арестован! — недоумевает кубанский аграрий.

Один в поле не воин

Юрист Андрей Карпенко объясняет правовую сторону спорного решения: с заявлением об аресте урожая обратился ЗАО «Маяк» и 28 июня Арбитражный суд Краснодарского края поддержал эти требования, даже не выслушав аргументы второй стороны.

— Чтобы вы понимали, ЗАО «Маяк» последние три года это — стул, стол, печать и периодически меняющиеся конкурсные управляющие, преследующие определенные цели. С предприятия вывели всю технику, перевели всех работников, — пояснил юрист. — В ситуации с арестом урожая меня удивляет то, что Арбитраж проигнорировал интересы более тысячи собственников этой земли. Их не привлекли к процессу, не поинтересовались их мнением. Получается, один человек — конкурсный управляющий — решил за многие сотни станичников, фактически лишив их права получить арендную плату за паи.

Ситуацией возмущены и рядовые кущевцы. Сотни человек уже подписали обращение к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьевуи президенту Владимиру Путину с просьбой пресечь рейдерские попытки. Потому что аффилированные, как считают кущевцы, с концерном «Покровский» структуры и в прошлом году пытались собрать урожай по иску бабушки Данько, передав его на ответственное хранение агроконцерну «Каневской», также входящему в ростовский концерн.

На Кубани жатва в разгаре. И пока полноправные хозяева в несколько смен торопятся убрать заботливо выращенный урожай, жадные и недобрые соседи уже подсчитывают вес чужого каравая, который у местных аграриев они могут отобрать безнаказанно.