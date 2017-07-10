Темные стороны революции

Когда историю переписывают в угоду политике – это недопустимо. Но хоть можно понять, кто и зачем это делает. Когда же историю переписывают-недоговаривают от невежества – то это даже и понять невозможно.

Но самое сложное не это. Самое сложное – понять, какой из двух вариантов перед вами. От политической ангажированности, или от собственной серости автор «исторического» материала переписывает историю. Подает только те факты, что ложатся в СЕГОДНЯ актуальную трактовку событий.

Давайте попробуем разобраться.

В качестве образца возьмем материал журнала «Дилетант». Материал рассказывает нам о Моисее Соломоновиче Урицком. Этого революционного деятеля сегодня мало, кто помнит. Между тем, он был одним из видных деятелей большевистской революции. И только убийство в один день с покушением на Ленина (30. 08.1918 г.), которое приписали Фани Каплан, оборвало его путь в революцию. Чтобы было с Урицким дальше? Сказать сложно, можем лишь предполагать, что его служба в ЧК и развитие этой карьеры привело бы к морю крови в гражданскую. Занятию высших, а то и САМОГО высшего в ГПУ-НКВД. Далее 30- годы, троцкизм, процесс, обвинение, высшая мера социальной защиты.

А так ушел из жизни «героем революции», смерть которого послужила поводом для начала «красного террора». А так — с октября 1918 по январь 1944-го центральная площадь Петрограда – Ленинграда носила имя «площадь Урицкого».

Но обо всем по порядку.

1.Сначала прочитаем материал «Дилетанта».

2.Потом разберем, что нам наврали, что не договорили и о чем умолчали.

Источник: http://diletant.media/

«Моисей Урицкий

Весну и лето 1918 года Петроград жил в тихом ужасе. Группы вооруженных людей бродили по городу, вламывались в квартиры, реквизировали ценности (то есть грабили) и боролись с контрреволюцией (то есть убивали). Никто не осмеливался спрашивать, имеют ли злодеи законное основание для этих действий, тем более что нарушители спокойствия ссылались на распоряжение всесильного начальника ПетроЧК Моисея Урицкого.

Год издания: 1933

Страна СССР

Моня Урицкий родился в зажиточной купеческой семье в Черкассах. Окончил юридический факультет Киевского университета, но службе на благо законности предпочел революционную деятельность. Тюрьмы, ссылки, эмиграция… Обычная судьба российского революционера. Сначала был меньшевиком, после Февральской революции вернулся в Петроград и примкнул к большевикам. Партийную карьеру делал быстро — уже через полгода был одним из руководителей Октябрьского переворота.

В марте 1918 года после переезда центральных органов в Москву в Петрограде образовалась своя собственная Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Пост главы ПетроЧК занял Урицкий. По поводу полугодовой деятельности главного силовика северной столицы существуют различные мнения. Американский историк Александр Рабинович рисует Урицкого чуть ли не ангелом во плоти: якобы он, в отличие от кровавого маньяка Дзержинского был яростным противником расстрелов и массового взятия заложников, боролся исключительно с уголовниками, а разномастных «контриков» в диапазоне от рядовых почтовых чиновников до великого князя Михаила Александровича или вовсе отпускал, или милостиво высылал вглубь страны. Если чекисты кого-то и расстреливали в Петрограде, то это, дескать, делалось или за спиной Урицкого, или вопреки его яростному сопротивлению.

Однако те, кому довелось жить в Петрограде в 1918 году, очевидно, считали иначе. Они называли начальника ПетроЧК главным вдохновителем и организатором первых репрессий в городе. 22-х летний поэт Леонид Каннегисер именно Урицкого считал виновным в гибели друга, расстрелянного вместе с двадцатью другими петроградцами. 30 августа 1918 года в холле здания Комиссариата внутренних дел на Дворцовой площади Каннегисер застрелил Урицкого.

На убийство руководителя питерские чекисты отозвались казнью 1412 заложников. Дворцовую площадь почти на 30 лет переименовали в площадь Урицкого. До сих пор в России имеются 666 улиц, площадей и парков, названных в честь убиенного главы ПетроЧК.

Автор: Дмитрий Карасюк»

Прочитали.

А теперь разбираем.

1. Цитата из «Дилетанта»: «Моня Урицкий родился в зажиточной купеческой семье в Черкассах. Окончил юридический факультет Киевского университета, но службе на благо законности предпочел революционную деятельность. Тюрьмы, ссылки, эмиграция… Обычная судьба российского революционера. Сначала был меньшевиком, после Февральской революции вернулся в Петроград и примкнул к большевикам. Партийную карьеру делал быстро — уже через полгода был одним из руководителей Октябрьского переворота».

Ну, тут ведь пропущена вся суть. Тюрьмы, ссылки, эмиграция… Сначала был меньшевиком…. В РСДРП Моисей Соломонович вступил в 1898 году, в 1903 году при расколе стал меньшевиком. И был им до … лета 1917 года.

Вот ещё любопытная деталь: после эмиграции в 1914 году, работал парижским корреспондентом газеты «Наше слово», редактором которой был Дев Давыдович Троцкий. Поэтому называя Урицкого троцкистом – не кривим душой не минуты. Очень интересно, как Моисей Соломонович станет большевиком… после 14 лет, как был меньшевиком. Летом 1917 года он вместе с целой «кучей» революционеров приехавших (в основном из США!) во главе с Троцким был принят в партию большевиков. Это июль 1917 года, а в октябре 1917 года уже «один из руководителей Октябрьского переворота». Это что получается: не приедь Урицкий, Троцкий, Антонов-Овсеенко, Володарский («ставший мостом» в Питере) и ещё пара сотен «пламенных борцов, что большевиками стали за два месяца до переворота, так Ленину и нечем было «переворачивать»? А ведь Урицкий в Октябре 1917 года был одним из членом Военно-революционного комитета – то есть того органа, что брал на себя полноту власти.

И вот сидит себе автор журнала «Дилетант» и думает – написать правду, что Моисей Соломонович Урицкий приехал из США, сказать это в 2017 году…. Как-то неудобно. Уж больно много ненужных параллелей получается с сегодняшними «борцами», сидящими сплошь в Лондонах да Вашингтонах. И потому скользит по верхам. Ничего нам, по сути, не говоря, обходя все острые углы. Срезая все возможные вопросы.

2. Революционеры, сразу после февральской революции поехали, поплыли в Россию со всего света. Помимо «пломбированного вагона», в котором ехал Ленин со спутниками, было ещё две подобные транспортировки «борцов за свободу» из Швейцарии через Германию. Любопытно, что о них НИКТО не пишет. Почему? Да потому, что тогда рушится миф о «германском шпионе Ульянове и немецких шпионах большевиках». Раз ТОЛЬКО Ленин ехал с товарищами через Германию – значит этот факт можно использовать в попытках его очернения. Если же написать, что так ехали и меньшевики и эсеры, и бундовцы и т.п и т.д., тогда построенная логика рушится.

Урицкий принадлежал к другому «потоку» «борцов», что хлынул в Россию из Штатов. Они плыли пароходами, и было их не меньше, чем в «пломбированных вагонах». Поищите об этом информацию – везде написано одно и тоже: «после Февраля 1917 года приехал в Россию». Как, откуда – ноль информации. Почему?

3. Несколько слов и об убийце Урицкого. Каннегисер, Леонид Иоакимович (1896—1918) — эсэр, студент Петроградского политехнического института, убийца большевика Моисея Урицкого. Поэт, дружил с Есениным, гостил у него в Константинове. Во время войны — юнкер Михайловского артиллерийского училища. В ночь с 25 на 26 октября, во время большевистского переворота Каннегисер защищал Временное правительство. Решил отомстить Урицкому за друга – офицера Перельцвейга. Пойман после убийства. В октябре 1918 года расстрелян.

4. Обратим внимание на то, что покушение на Ленина и убийство Урицкого произошли в один день. Случайное совпадение? При этом выстрелы Каплан (хотя вряд ли стреляла она) и выстрелы юноши Канегисера сегодня описываются нам, как покушения одиночек. А большевики, не получившие НИКАКИХ свидетельств обратного, почему-то через пять дней, 5 сентября 2018 года, ввели Красный террор и начали расстреливать заложников. Правда странно? Зачем брать заложников и начинать казни, если перед нами одиночки? Варианта только два: совпадения не случайны, кто-то в руководстве большевиков использует случившееся, как повод развернуть террор против русского народа? Свердлов? Напомню, что следствие Каплан вел … Петерс. Помощник Дзержинского и по совместительству… британский шпион, расстрелянный за это в 1938. (Читатели моей книги «Власть» получат исчерпывающие доказательства работы товарища Петерса на англичан).

Много загадок у русской революции. Сто лет прошло, а меньше их не стало.

Почему? Потому, что организация внутреннего взрыва, игра на внутренних противоречиях – эффективная и крайне дешевая форма уничтожения государствами своих конкурентов.

С кем сегодня соперничает Россия?

Тот и будет финансировать «революционеров». Под любыми лозунгами и флагами. Для достижения своих собственных целей.

Источник: nstarikov.ru