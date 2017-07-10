Сводки от ополчения Новороссии 10 июля 2017

Уже недоброй традицией украинских властей стало усиление военных действий в Донбассе в канун любых крупных международных встреч, где планируется обсуждать урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Цель провокаций — обвинить потом во всем Россию и сорвать переговоры. Не стал исключением и период перед саммитом «большой двадцатки». Буквально в пятницу, в день начала саммита в Гамбурге в центре Луганска прогремели сразу два взрыва, в результате один человек погиб, еще семеро получили ранения. К концу недели украинские силовики усилили обстрелы.

В начале недели в окопах Донбасса оказался французский репортер, внештатный сотрудник журнала «Фигаро» Николас Донатье. Появившись в Донецке, он попросился на войну, и его привезли на позиции солдат ДНР под Горловку, в Зайцево. Иностранные репортеры в окопах ДНР бывают частенько.

— Что они хотят?

— Наверное, хотят увидеть, что мы здесь какие-то каратели, террористы, — говорит военнослужащий армии ДНР с позывным Арчи. — Пускай смотрит, мы тут никого не трогаем, никого не насилуем, не убиваем. Мы защищаем свою землю. Всё. А то им там рассказывают, наверное, что здесь одни чудовища живут. Обычные работяги здесь стоят на передовой. Обычные работяги, шахтеры. Практически все здесь шахтеры.

Французский репортер перешел линию фронта. Два года он работал в украинских окопах, в националистическом батальоне «Азов».

«Когда я был в украинской армии, там была паранойя. Там за тобой все время следят, так что нелегко находиться среди солдат. Украинские солдаты, возможно, уже устали и не хотят бороться сейчас. А здесь настоящие патриоты, которые хотят бороться за свободу. И здесь интереснее», — говорит Донатье.

Интересно то, что Роман Гнатюк, выступающий в роли переводчика, бывший украинский репортер. Пытался говорить правду на канале «112», политикам не понравилось. Роман перешел в ДНР.

«Здесь, в принципе, если ты сделаешь что-то не так, тебе могут запретить работать. Или выслать. В основном этим и ограничивается. Ну, если что-то не так с точки зрения местной власти, — пояснил Гнатюк. — Там это может обернуться более серьезными последствиями. Чем? Ты можешь быть избитым, ты можешь пропасть без вести, такие мелочи».

Украинские солдаты часто переходят в ДНР — с оружием, без оружия, их даже и журналистам не всегда показывают, обычное дело.

«Сначала по одиночке переходили. А сейчас у нас через блокпосты, которые официальные переходы через российскую границу с Украины, уже начали бежать. Молодые парни, которые не хотят служить, которые понимают, что все это бессмысленно», — рассказывает официальный представитель 3-й бригады армии ДНР с позывным Железный.

Дмитрий Бобков служит в Горловке, в армии ДНР. До этого воевал в украинской армии против Донбасса.

— Да многие хотят уйти, — рассказывает он. — Если ты стоишь на передке, за тобой куча заградотрядов, не так-то просто и уйти оттуда.

— Какие заградотряды?

— Ты сидишь спереди, а там, через километр или полкилометра — другое подразделение. Обязательно тормознут.

— Стрелять, убивать не будут? Арестуют?

— Да. Но могут и пристрелить, если в полночь.

Ушел по многим причинам: пьянство в окопах, стрельба, ненависть местного населения.

— Как к оккупантам относятся к украинской армии. Мужик рассказывал, подвозил его на машине: «Ты представь, живу словно в тюрьме! У себя дома, да еще в тюрьме!» Многие со дворов не выходят, стараются на глаза не попадаться. Многих местных закрывали в подвал, пытали, допрашивали.

На этой неделе у нас оказались кадры, снятые украинским морским пехотинцем в своих же окопах на Азовском побережье, под Коминтерново на личный телефон этой весной. Необъяснимое веселье, унынье, постоянная опасность. Последние кадры в изъятом телефоне. Последние слова украинского морпеха: «Привет, доченька. У нас не всегда удается поговорить по телефону, поэтому я передаю тебе привет таким образом. Хочу сказать, что я тебя очень люблю и скучаю. Даст Бог, вернусь с войны, еще встретимся».

Этот морпех погиб при попытке прорыва линии фронта. Жители Коминтерново пережили тогда четыре ужасных часа. Поселок едва не был захвачен украинкой морской пехотой.

— Они сначала лупасили, мы засекали, часа четыре, потом тишина. Или отдыхают, или перезарядка, мы ж не знаем, — рассказывает местная жительница.

Мы оказались на месте прорыва, идем по окопам, где ночью воевали, стреляли друг в друга.

«Вот здесь, на месте, где вы сейчас стоите, лежал один. Украинский. И на том месте второй», — рассказывает боец армии ДНР.

Прощавшегося с дочерью украинского морпеха бросили на поле боя его же товарища. Эта история имеет свое продолжение. Эксперты, патологоанатомы в Донецке были поражены: в крови украинских морпехов, атаковавших Коминтерново, обнаружили амфетамин. Теперь в каждом таком случае проводят расследования. Населенные пункты ДНР порой обстреливают и атакуют принимающие наркотики солдаты.

«Ребята, которые привозили эти тела, рассказывают, что просто страшно, когда ты стреляешь в человека, а он не останавливается. Такие уже телесные повреждения, а он идет и идет, просто кошмар», — говорит Дмитрий Калашников, начальник республиканского Бюро судебной медэкспертизы Минздрава ДНР.

«Там половина молодежи присевшие на наркотики. Раньше такого не было. Было, но не так сильно. Винт варят. Это там сильно гуляет», — рассказывает Дмитрий Бобков.

А вообще, окопы это реальный сектор. Здесь тяжелая жизнь и близко смерть. Здесь надежность ситуации измеряется глубиной окопа, полным боекомплектом, поддержкой артиллерии. В сотнях метрах, на другой стороне линии фронта, все то же самое. «Работают, копают и всегда стреляют. Если чуть повыше поднимаешься, стрелковым насыпают, АГС сыплют прям сюда», — говорит военнослужащий 11-го полка армии ДНР с позывным Тихий.

Вот такое перемирие. Главное — не высовываться из окопов, не показываться, чтоб не провоцировать: могут начать стрелять.

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Дмитрий Киселев, Александр Сладков