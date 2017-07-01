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Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 июля 2017

09:35. 10 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Бои в пустыне: ВКС РФ и Армия Сирии разгромили оборону ИГИЛ и заняли высоты в ходе продвижения к Дейр Зор (ВИДЕО)

Бои в пустыне: ВКС РФ и Армия Сирии разгромили оборону ИГИЛ и заняли высоты в ходе продвижения к Дейр Зор (ВИДЕО) | Русская весна

Министерство обороны САР обнародовало видео субботнего наступления, в ходе которого подготовленный Россией 5-й армейский корпус Сирийской армии прорвал главную линию обороны ИГИЛ на газовом месторождении Аль-Хайль.

При поддержке ВКС России армейцы и их союзники взяли под контроль большую часть газового месторождения, но террористы все еще цепляются за небольшую часть этого участка, чтобы замедлить продвижение правительственных сил к ключевому городу Сухнэ, являющемуся последним бастионом ИГИЛ в Хомсе перед провинцией Дейр эз-Зор.

В дополнение к кадрам наземной операции Вооруженных сил САР на видео показана работа российской и сирийской военной авиации, самолеты и вертолеты наносят удары по позициям врага.

В воскресенье правительственные силы разгромили ключевую линию обороны ИГИЛ перед городом Эс-Сухнэ, захватив стратегические высоты.

В последние дни на востоке провинции Хомс Сирийская арабская армия и союзные формирования продолжали наступление в направлении стратегического города Эс-Сухнэ, захватив большую часть ключевой горной гряды, которая выходит за пределы Гайльских газовых полей, которые до сих пор оставались в руках террористов.

В субботу САА освободила основную часть крупного газового месторождения Аль-Хайль, а в воскресенье заняла с боями большинство холмов в горной цепи Аль-Калилат северо-западнее района Аль-Хайль.

Помимо обеспечения контроля над стратегическими высотами, которые выходят на комплекс Аль-Хайля, САА также удалось ликвидировать более двадцати боевиков ИГИЛ.

После последних достижений армии северная часть комплекса Аль-Хайль, которая все еще удерживается ИГИЛ, вскоре должна быть оставлена ​​террористической группировкой из-за того, что позиции джихадистов теперь находятся под огневым контролем артиллерии ВС САР.

Кроме того, занятые армейцами вершины горной цепи Аль-Калилат также обеспечивают огневой контроль над большим участком оставшейся дороги между комплексом Аль-Хайль и стратегическим городом Эс-Сухнэ.

Таким образом правительственные войска перерезали вражеский маршрут снабжения и практически получили в свое распоряжение идеальные позиции не только для захвата остальной части района Аль-Хайль, но и для защиты своих новых военных достижений от любой возможной контратаки ИГИЛ*, а также для облегчения последнего рывка в сам город Эс-Сухнэ. 

Напомним, что город Эс-Сухнэ расположен вдоль важнейшего шоссе Хомс — Дейр-эз-Зор и является воротами в провинцию Дейр Зор.

Читайте также: Кадры боев: ВКС России и Армия Сирии освободили от ИГИЛ еще один город и газовые месторождения на пути в Дейр Зор (ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Городские бои: Спецназ САА с собаками выискивает норы боевиков и отвоевывает кварталы под Дамаском (ФОТО)

Городские бои: Спецназ САА с собаками выискивает норы боевиков и отвоевывает кварталы под Дамаском (ФОТО) | Русская весна

Военкор Сирийской армии Вассим Исса сделал новую серию фотографий, на которых изображены городские бои между группировкой «Файлак Ар-Рахман» и Вооруженными силами САР в восточном пригороде Дамаска Айн-Тарма.

Утром в воскресенье элитные силы 105-й и 106-й бригад республиканской гвардии САА начали атаку и освободили многие здания, выбив боевиков «Свободной сирийской армии». Днем бандиты перегруппировались и начали мощную контратаку, в ходе которой сирийским военным пришлось сражаться за каждый недавно освобожденный метр.

В ходе нескольких часов тяжелых боев более 20 боевиков ССА были убиты, их контратака оказалась неудачной. Несколько бойцов республиканской гвардии получили ранения, но ни один не погиб.

В отрядах РГ САА работают кинологи с собаками, так в 105-й бригаде есть немецкая овчарка, ее задача находить вражеские позиции, подземные ходы и взрывчатку. Эта собака появлялась на фотографиях с переднего края фронта в пригородах Дамаска и ранее, она стала сирийской знаменитостью.

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Городские бои: Спецназ САА с собаками выискивает норы боевиков и отвоевывает кварталы под Дамаском (ФОТО) | Русская весна
Городские бои: Спецназ САА с собаками выискивает норы боевиков и отвоевывает кварталы под Дамаском (ФОТО) | Русская весна
Городские бои: Спецназ САА с собаками выискивает норы боевиков и отвоевывает кварталы под Дамаском (ФОТО) | Русская весна
Городские бои: Спецназ САА с собаками выискивает норы боевиков и отвоевывает кварталы под Дамаском (ФОТО) | Русская весна
Городские бои: Спецназ САА с собаками выискивает норы боевиков и отвоевывает кварталы под Дамаском (ФОТО) | Русская весна
Городские бои: Спецназ САА с собаками выискивает норы боевиков и отвоевывает кварталы под Дамаском (ФОТО) | Русская весна
Городские бои: Спецназ САА с собаками выискивает норы боевиков и отвоевывает кварталы под Дамаском (ФОТО) | Русская весна
Городские бои: Спецназ САА с собаками выискивает норы боевиков и отвоевывает кварталы под Дамаском (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

“Ураганы” под Араком



В районе Арака засветилась группа тяжелых РСЗО "Ураган".
Очевидно, есть планы оказать серьезную огневую поддержку войскам к востоку от Пальмиры, которые должны продвигаться к оазису Сухна.
С учетом того, что сегодня началось очередное "перемирие" и часть сил с успокоившихся фронтов бросят на добивание Халифата, можно ожидать интенсификации усилий в Восточном Хомсе, Восточной Хаме и в направлении Дейр-эз-Зора.
Также отмечается, что пришедший на днях в Севастополь к месту постоянного базирования фрегат "Адмирал Эсссен" уже отбыл в поход к берегам "Сирии". В ближайшее время на сирийских фронтах можно ожидать существенных изменений.

И немного фото на тему "наши в Сирии".


Интересный флаг в Пальмире – Россия, Иран, Ирак и Сирия. В центре Хэзбалла.


Командиры САА и "Лива-аль-Кудс" обсуждают операции в районе трассы Хомс-Саламия. У одного из офицеров можно заметить российскую медаль "За укрепление боевого содружества", которыми активно награждались отличившиеся в ходе битвы за Алеппо и не только.


На улице в Алеппо.


Броневтомобили "Соколов пустыни".


Российские военные в пустыне к востоку от Пальмиры.


Артиллерийская батарея.


Газовое поле Аль-Хали.


Плакат на нефтяном поле Арак.


Раздача российской гуманитарной помощи в провинции Дераа. Конец июня.




Сирийский экспресс. Транспорт "Двиница-50" проходит Босфор.


Ушедший в Средиземное море фрегат "Адмирал Эссен" в Севастополе.




Тартус.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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