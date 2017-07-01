Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 июля 2017

Министерство обороны САР обнародовало видео субботнего наступления, в ходе которого подготовленный Россией 5-й армейский корпус Сирийской армии прорвал главную линию обороны ИГИЛ на газовом месторождении Аль-Хайль.

При поддержке ВКС России армейцы и их союзники взяли под контроль большую часть газового месторождения, но террористы все еще цепляются за небольшую часть этого участка, чтобы замедлить продвижение правительственных сил к ключевому городу Сухнэ, являющемуся последним бастионом ИГИЛ в Хомсе перед провинцией Дейр эз-Зор.

В дополнение к кадрам наземной операции Вооруженных сил САР на видео показана работа российской и сирийской военной авиации, самолеты и вертолеты наносят удары по позициям врага.

В воскресенье правительственные силы разгромили ключевую линию обороны ИГИЛ перед городом Эс-Сухнэ, захватив стратегические высоты.

В последние дни на востоке провинции Хомс Сирийская арабская армия и союзные формирования продолжали наступление в направлении стратегического города Эс-Сухнэ, захватив большую часть ключевой горной гряды, которая выходит за пределы Гайльских газовых полей, которые до сих пор оставались в руках террористов.

В субботу САА освободила основную часть крупного газового месторождения Аль-Хайль, а в воскресенье заняла с боями большинство холмов в горной цепи Аль-Калилат северо-западнее района Аль-Хайль.

Помимо обеспечения контроля над стратегическими высотами, которые выходят на комплекс Аль-Хайля, САА также удалось ликвидировать более двадцати боевиков ИГИЛ.

После последних достижений армии северная часть комплекса Аль-Хайль, которая все еще удерживается ИГИЛ, вскоре должна быть оставлена ​​террористической группировкой из-за того, что позиции джихадистов теперь находятся под огневым контролем артиллерии ВС САР.

Кроме того, занятые армейцами вершины горной цепи Аль-Калилат также обеспечивают огневой контроль над большим участком оставшейся дороги между комплексом Аль-Хайль и стратегическим городом Эс-Сухнэ.

Таким образом правительственные войска перерезали вражеский маршрут снабжения и практически получили в свое распоряжение идеальные позиции не только для захвата остальной части района Аль-Хайль, но и для защиты своих новых военных достижений от любой возможной контратаки ИГИЛ*, а также для облегчения последнего рывка в сам город Эс-Сухнэ.

Напомним, что город Эс-Сухнэ расположен вдоль важнейшего шоссе Хомс — Дейр-эз-Зор и является воротами в провинцию Дейр Зор.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.