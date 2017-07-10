Про финансирование американских экологов
13:25. 10 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
КОНГРЕССМЕНЫ ОБВИНЯЮТ РОССИЮ В ФИНАНСИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В США
Тень русской зеленой угрозы мешает американской экономике получать и продавать дешевые углеводороды, подозревают в Вашингтоне
29 июня 2017 года Председатель Комитета по науке, космосу и технологии Палаты представителей Соединенных Штатов Ламар Смит сообщил администрации Дональда Трампа, что, по его мнению, российское правительство финансирует экологические группы в Соединенных Штатах. Целью подобного финансирования является создание препятствий добыче нефти и газа в США.
Подозрения республиканца из Техаса Ламара Смита изложены на шести страницах письма, в котором он и еще один законодатель – Рэнди Вебер – просят министра финансов США Стивена Мнучина начать расследование «того, что, как представляется, является умышленным действием со стороны иностранных организаций, направляющих миллионы долларов через различные некоммерческие организации для оказания влияния на энергетический рынок США». Информация об этом письме была раскрыта общественности в пятницу в пресс-релизе Научного комитета.
Как сообщает mashable.com, целью россиян, по мнению Ламара Смита и его соратника, заключается в оказании поддержки своей внутренней нефтегазовой отрасли путем вытеснения с рынков нефтяных и газовых ресурсов из США, блокирования технологий добычи сланцевой нефти (фрекинга). Республиканцы думают, что усилия администрации Трампа по увеличению экспорта углеводородов из США заставляют Россию паниковать, ведь поставки американского сырья в Европу подорвут и без того уменьшающуюся роль России на мировом энергетическом рынке. Ламар и Вебер утверждают, что российские власти направляют деньги радикальным экологическим группам в США через офшоры на Бермудских островах, чтобы стимулировать их борьбу за ограничение разведки новых месторождений.
Все эти утверждения основываются на публикациях в Washington Free Beacon (радикально консервативное республиканское СМИ), а также на отрывках из писем Хиллари Клинтон, опубликованных Wikileaks. В этой связи американские политики и журналисты задаются вопросом, а не является ли «русская угроза» прикрытием для наезда на недружественные конгрессменам экологические организации. Экологи отвергают подобные подозрения, а юрист движения The Sierra Club, так же обвиненного в финансировании из России, Мелинда Пирс назвала Ламара обманщиком доверчивых избирателей.
— Печально, что республиканцы из Конгресса делают абсурдные и ложные заявления, которыми обманывают доверчивых и отзывчивых избирателей, совершая эту грязную работу в пользу крупных загрязнителей окружающей среды и табачных магнатов, — цитирует mashable.com юриста Мелинду Пирс. — Сотрудники, доноры и три миллиона членов и сторонников The Sierra Club борются за чистую энергию и действия в области климата, чтобы защитить здоровье наших общин на протяжении десятилетий, потому что это то, чего требует наша планета и заслуживают наши семьи. Это то, за что большинство американцев по всей стране поддерживают нас.
Дискуссия вокруг возможного влияния русских денег на экологическое движение в США продолжается, ну а сам Ламар Смит известен как сторонник выхода США из климатических соглашений, резкий критик политики Агентства по охране окружающей среды и исследованиями климата в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA). Избран Председателем Комитета по науке, космосу и технологиям в 2013 году. Комитет имеет частичную или полную юрисдикцию в следующих федеральных агентствах: НАСА, Департамент энергетики, EPA, ATSDR, NSF, FAA, NOAA, NIST, FEMA, Администрация пожарной охраны США и USGS.
https://reactor.space/news/kongressmeny-o
PS. Что хотелось бы сказать. Почему они во все это верят? Потому что они прекрасно знают что эта схема рабочая по опыту финансирования российских экологических организаций. То есть, когда они слышат, что Россия финансирует американских экологов, то они в это верят на основании собственного опыта, ибо это уже устоявшаяся практика по использованию "экологических организаций" как элемента soft-power. Разумеется, не стоит мазать одной краской всех экологов, есть те, кто реально занимается экологическими проблемами, но значительная часть "экологических организаций", по сути построила бизнес по продаже своих услуг государственным и корпоративным заказчикам, когда за определенный интерес, они могут в интересах отдельных компаний (в рамках корпоративной конкуренции) или же государств – проводить крикливые информационно-протестные акции. Например, провести шумную кампанию против строительства атомных электростанций в конкурирующей стране или митинги протеста против предприятия другой ТНК, которая мешает картельному сговору. США этим пользовались достаточно регулярно, что всплывало как в обвинениях различных стран (включая Россию http://greenpeace.narod.ru/finans.htm), так и в утечках американских секретных документов.
Поэтому, на волне русофобской истерии, где русские хакеры проникли под каждый диван добропорядочных американцев, тематика финансирования американских экологов зашла на ура. Те естественно все отрицают – мол, мы не такие, хотя как представляется, подозрения в их продажности небеспочвенны. Вопрос лишь в том, кто оплачивает банкет для американских экологов – во время недавнего их визита в РФ, открытым текстом говорилось, что их оплачивает Госдеп США http://www.vesti.ru/doc.html?id=2636777, но надо понимать, что не всем так повезло в жизни и им приходится искать заказчиков в частном секторе или среди иностранных выгодоприобретателей. Трудно сказать, подкидывали ли американским экологам на бедность российские деньги, но как представляется, это сначала надо еще доказать, а во вторых – в этом нет ничего предосудительного, американцы точно также финансируют российских экологов (причем в нашем случае это факт доказанный), поэтому в данном ситуации они выглядят как в старом анекдоте про украинцев "А меня то за что?"
Источник: colonelcassad.livejournal.com