Польша раскрыла, при каком условии готова покупать энергоресурсы у США
Польское руководство прокомментировало перспективу закупок у Соединенных Штатов энергоресурсов.
К покупкам сжиженного газа из США, который до настоящего момента поступал главным образом в Южную Европу, приступила Польша.
Первый танкер с СПГ от американской Cheniere - пока единственного в США экспортера "голубого топлива" - поступит в Польшу в середине июня, сообщает LNG World News.
Контракт был заключен в середине апреля. Он стал первым договором на поставку газа из США в Восточную Европу, где 80% рынка занимает "Газпром"
"В связи с возросшей добычей и расширением экспортного потенциала СПГ стал глобальным продуктом. Если будут приняты должные меры, "Газпром" может быть либо вытеснен с европейского рынка, либо его доля может быть существенно сокращена", - сказал Наимски на отраслевой конференции в понедельник (цитата по Reuters).
По цене американский СПГ уже конкурентоспособен: по данным Минэнерго США, в последние 12 месяцев на экспорт газ уходил по 130-210 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в бюджете "Газпрома" на 2017 год заложена средняя цена в 170 долларов за тысячу кубометров.
При этом американские компании готовы бесплатно строить плавучие терминалы по приему СПГ при условии заключения долгосрочных поставочных контрактов - об этом во время европейского турне в августе объявил спецпосланник США по энергетическим вопросам Амос Хохштайн.
До конца года Польша намерена увеличить мощность терминала по приему СПГ в 1,5 раза - до 7,5 млрд кубометров в год. В результате закупки сжиженного газа смогут покрывать половину потребности страны, которая составляет 15 млрд кубов в год.
С 2022 года у Польши истекает контракт с "Газпромом" и продлевать его Варшава не намерена, говорил Наимски в октябре.
Польша уже покупает СПГ в Катаре по долгосрочному контракту. К 2023 году, как ожидается, будет завершено строительство трубопровода Baltic Pipe, по которому в страну начнет поступать газ из Норвегии.
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https://jpgazeta.ru/polsha-raskryila-pri-kakom-uslovii-gotova-pokupat-energoresursyi-u-ssha/
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/polsha-nachala-pokupat-gaz-v-ssha-1002051914
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Ну до 2022 года ещё надо дожить особенно таким паршивым ляхам, которые сейчас возглавляют Польшу. Ситуация в мире кардинально меняется и ещё не известно будет Польша жить дальше в таком состоянии или нет. А сейчас пусть покупают у США чего хотят, это их нутро такое. Расскажу случай из своей службы: Служил я в ЗГВ в 1990-92 в городе Арнштадт. Немцы к нам часто заходили на территорию части в магазин и выбор хороший и цены в два, а то и в три ниже особенно на спиртное. До и качество спиртного было гораздо выше немецкого. Мы дежуря на КПП пропускали местных жителей за 1 марку. И как то раз при моём дежурстве на территорию стал просится не высокий светлый иностранец. Ну я ему обозначил таксу – мол 1 марка, а он мне даёт 20 пфеннигов. Я ему повторяю условия прохождения, а он увеличивает ещё на 10 пфеннигов. Уже выше дежурный по КПП и тут же объяснил, что это не немец, а поляк и не впустил его в магазин. На, что последний разразился гневными тирадами в адрес советских солдат и СССР в обще.Ещё мы долго слушали слова типа “пся крев” Так вот к чему я, поведение поляка полностью подтверждает их продажную сущность.