Польша раскрыла, при каком условии готова покупать энергоресурсы у США

Вице-премьер Польши также отметил, что страна занимается поиском «все большего количества поставщиков», так как планирует в течение пяти ближайших лет гарантировать себе полную энергетическую независимость. Поэтому в области энергетической безопасности Польши ведутся переговоры как с США, так и с Данией и Норвегией. При этом польский политик считает, что стоимость газа, транспортируемого из Штатов, вполне удовлетворит Польшу.

Ранее в Польшу был доставлен из США первый танкер сжиженного газа, и теперь польская сторона занимается рассмотрением вопроса утверждения долгосрочного контракта. По словам Моравецкого, в данном вопросе «все должно быть для нас (Польши) выгодным и оправданным с финансовой стороны».

В интервью агентству PAP польский вице-премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова приобретать энергоресурсы у Соединенных Штатов, в случае если стоимость поставок будет устраивать польское руководство, сообщает РИА Новости.

Американский сланцевый газ, экспорт которого "Газпром"

в 2013 году, продолжает выходить на европейский рынок.

К покупкам сжиженного газа из США, который до настоящего момента поступал главным образом в Южную Европу, приступила Польша.

Первый танкер с СПГ от американской Cheniere - пока единственного в США экспортера "голубого топлива" - поступит в Польшу в середине июня, сообщает LNG World News.

Контракт был заключен в середине апреля. Он стал первым договором на поставку газа из США в Восточную Европу, где 80% рынка занимает "Газпром"

Импорт американского СПГ должен пошатнуть доминирующую позицию России на европейском газовом рынке и позволит Польше полностью отказаться от российского газа, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимски.

"В связи с возросшей добычей и расширением экспортного потенциала СПГ стал глобальным продуктом. Если будут приняты должные меры, "Газпром" может быть либо вытеснен с европейского рынка, либо его доля может быть существенно сокращена", - сказал Наимски на отраслевой конференции в понедельник (цитата по Reuters).

По цене американский СПГ уже конкурентоспособен: по данным Минэнерго США, в последние 12 месяцев на экспорт газ уходил по 130-210 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в бюджете "Газпрома" на 2017 год заложена средняя цена в 170 долларов за тысячу кубометров.

При этом американские компании готовы бесплатно строить плавучие терминалы по приему СПГ при условии заключения долгосрочных поставочных контрактов - об этом во время европейского турне в августе объявил спецпосланник США по энергетическим вопросам Амос Хохштайн.

До конца года Польша намерена увеличить мощность терминала по приему СПГ в 1,5 раза - до 7,5 млрд кубометров в год. В результате закупки сжиженного газа смогут покрывать половину потребности страны, которая составляет 15 млрд кубов в год.

С 2022 года у Польши истекает контракт с "Газпромом" и продлевать его Варшава не намерена, говорил Наимски в октябре.

Польша уже покупает СПГ в Катаре по долгосрочному контракту. К 2023 году, как ожидается, будет завершено строительство трубопровода Baltic Pipe, по которому в страну начнет поступать газ из Норвегии.