«Патриот» против «Искандера»: Трамп продал полякам за $ 7,5 млрд. кота в мешке

Американский комплекс не в состоянии тягаться с российским

Дональд Трамп по пути на саммит G20 сделал важное дело — спас Польшу от российской агрессии. Именно так расценивает Варшава подписание договора о закупке у США восьми батарей ЗРК «Патриот» самой последней модификации — PAC3. Ради столь благого дела не жалко расстаться с 7,5 млрд. долларов — во столько оценивается данное приобретение. Правда, ждать первых поставок американского оружия придется 5 лет.

В 2022 году на границе с Россией будут установлены две батареи, в каждую из которых входят 4 пусковые установки. Ну, а далее поляков ожидает неизвестность. Поскольку следующих шести батарей в природе просто не существует, хоть их поставка и намечена на 2024 год. Более того, они не только еще не производятся на американских заводах, но даже и не разработаны. Поскольку в их состав должны быть включены перспективные РЛС кругового обзора и «польская модификация» противоракет SkyCeptor. Однако и с первыми комплексами тоже до конца не все понятно — их система боевого управления ПВО-ПРО IBCS в настоящий момент еще не аттестована и находится в стадии доработки.

Ситуация довольно щекотливая, если принять во внимание историю разработки американского истребителя F-35. Скоро истечет десятилетие со дня, когда было назначено внедрение самолета в ВВС и ВМС не только США, но и целого ряда стран НАТО. Но «супермашина» все еще дорабатывается и дорабатывается.

Однако поляки настроены оптимистично. И не только в отношении исполнения обязательств американской оборонкой. Они убеждены, что «Патриот» сможет гарантированно защитить страну от российских ОТРК «Искандер», развернутых в Калининградской области. Именно о защите от «Искандера» заявил министр обороны Польши Антоний Мацеревич, когда на договоре еще не успели высохнуть чернила.

Так ли это?

Можно, конечно, привести высказывание главы Стратегического командования США генерала ВВС Джона Хайтена, который в статье на сайте «Голос Америки» заявил, что у Соединенных Штатов нет возможности защитить Европу от ракет комплекса «Искандер». И сказать, что вопрос исчерпан.

Однако интересно было бы выяснить, почему сие невозможно. И насколько велики возможности ракет «Искандера» и противоракет «Патриота», которых сталкивают лбами западные политики, взявшие курс на холодную войну.

Мы не станем копаться в недавней истории американского комплекса, который проявил себя в прошлом веке и в начале этого далеко не с лучшей стороны, пропуская в Ираке удары древних советских ракет «Скад» экспортной, то есть не самой совершенной, модификации. С тех пор немало воды утекло. И американские конструкторы постарались учесть горький опыт, проведя несколько модернизаций «Патриота». Сейчас самый продвинутый ЗРК — РАС-3 с ракетой РАС-3 MSE, способный одновременно быть системой ПВО и ПРО. Так что заявления ряда российских комментаторов относительно того, что «Патриот» — это лишь средство ПВО, но не ПРО не вполне верны. И в какой-то мере симметричны высказыванию польского министра обороны, что, мол, русский «Искандер» американскими шапками закидаем.

На перехват МБР «Патриот», конечно, не претендует, но разработчики утверждают, что он способен уничтожать тактические баллистические ракеты, а также крылатые. К ракетам, которые находятся в компетенции «Патриота», относятся две ракеты «Искандера» — крылатая Р-500 и квазибаллистичекая 9М723.

О высокой вероятности прорыва обороны «Патриота», близкой к единице, можно судить, проанализировав возможности лишь одной квазибаллистической ракеты 9М723. Квазибалистической она называется потому, что при траектории перемещения близкой к баллистической постоянно маневрирует. Причем на разных участках траектории используются различные механизмы маневрирования в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Наиболее критичен для баллистической ракеты с точки зрения ее перехвата активный участок, когда с включенным двигателем она набирает скорость и высоту. Но на этом участке 9М723 активно маневрирует при помощи аэродинамических рулей. Впрочем, и этого ракете делать, в общем-то, незачем. Потому что в этот момент удаленная от «Патриота» на несколько сотен километров (в пределе — на 500, такова максимальная дальность ракеты) она недосягаема для самой «крутой» американской противоракеты РАС-3 MSE, имеющей дальность 33 км.

Затем начинается пассивный участок полета с выключенным двигателем, когда ракета движется по инерции по баллистической траектории, высшая точка которой находится на уровне 50 км. Но и в это время маневрирует, используя уже газоструйные рули, поскольку в отсутствии атмосферы аэродинамические рули не работают. При этом используется несколько механизмов введения в заблуждение РЛС противоракетного комплекса. Механический и электронный.

Механический предполагает использование эффекта «интеллектуальных ложных целей». В полете ракета отстреливает отражатели таким образом, что они образуют несколько групп. Каждая группа имеет такую же эффективную площадь рассеяния, что и ракета. То есть РЛС системы ПРО видит сразу несколько абсолютно одинаковых «ракет». Чтобы они в процессе полета не отставали, раскрывая тем самым маскировку, ракета периодически притормаживает, перемещаясь на протяжении всей траектории в облаке обманок.

Электронный способ маскировки использует комплекс радиоэлектронной борьбы, который создает помехи для дезориентации РЛС. Модуль РЭБ работает за пределами ракеты, его сигналы, многократно отражаясь от механических ложных целей, еще больше усложняет задачу системы ПРО по распознаванию ракеты и определению ее координат.

Но все эти приемы также излишни для того, чтобы не нарваться на противоракету «Патриота». Кстати, данная противоракета имеет кинетическую БЧ без взрывчатого вещества, то есть должна точно угодить в цель для ее уничтожения за счет механического удара. Более того, разработчики утверждают, что удар наносится не «куда попало», а в отсек с боевым снаряжением. Так вот, максимальная высота перехвата для противоракеты РАС-3 MSE — 20 км, а большая часть полета ракеты 9М723 проходит на высоте 50 км.

На финальном участке при входе ракеты в атмосферу вновь включаются аэродинамические рули, и ракета начинает маневрировать, чтобы не стать добычей противоракеты. Однако противоракета тоже маневрирует. Но и та, и другая имеют одинаковую предельно допустимую перегрузку маневрирования, равную 30 g. Однако динамика «охотника» для возможности перехвата должна быть выше, чем у «дичи».

Существуют и другие обстоятельства, позволяющие утверждать, что перехват «Патриотом» квазибалистической ракеты «Искандера» перспектив не имеет. Во-первых, последний участок полета 9М723 очень невелик. Из стратосферы она пикирует на цель под очень тупым углом, чуть ли ни вертикально. И в пределах досягаемости для противоракеты по высоте находится крайне непродолжительно.

Во-вторых, на финише, пикируя, 9М723 разгоняется до скорости в 6−7М. Максимальная скорость противоракеты — 5 М. Если учесть, что угол старта противоракеты относительно горизонта 38 градусов, а удар 9М723 наносится под углом около 80 градусов, то шанс встречи двух ракет совершенно мизерный.

Вторая ракета «Искандера» — крылатая Р-500 — серьезно засекречена. Известно, что она сверхзвуковая, совершает полет на высоте 5−7 метров с огибанием рельефа местности. Выполнена с использованием стелс-технологий. И это делает ее крайне сложным объектом для РЛС «Патриота». Правда, американский ЗРК получает информацию и от «космического АВАКСа» — спутниковой системы обнаружения. Но тут есть два нюанса. Во-первых, спутниковая система начинает передавать информацию на землю с задержкой в 90 секунд. За это время сверхзвуковая ракета пролетает немалое расстояние. И это дело критично для противоракеты, дальность стрельбы которой составляет всего лишь 33 км.

Во-вторых, спутниковая система — это скорее средство обнаружения, а не наведения ракеты на цель, поскольку не обладает достаточной разрешающей способностью.

К тому же следует учитывать, что ГСН американской противоракеты радиолокационного типа. А Р-500 не могла быть принята на вооружение без комплекса радиоэлектронной борьбы. В этой области военной техники, по признанию американских же генералов, США отстали от России лет на десять.

Так что и в этом случае противоракета РАС-3 MSE пройдет мимо цели. А затем самоликвидируется, чтобы не побить ни в чем не повинных поляков.

В следующей модификации польского «Патриота» вместо РАС-3 MSE будет использована израильско-американская противоракета SkyCeptor. Она была создана специально для комплекса ПРО «Праща Давида». О ней известно лишь, что она позаимствована у истребительной авиации, имеет двойную ГСН (РЛС + оптико-электронную) и что дешевле, чем РАС-3 MSE. А вот дальность озадачивает: максимальная — 250 км, минимальная — 70 км. И это означает, что у поляков будет полностью оголена ближняя зона обороны. Для Израиля же это нормально, поскольку там целых пять уровней обороны ПВО и ПРО.

Предположим, что SkyCeptor как-то удастся перехватывать ракеты «Искандер», хоть и нечасто. Но произойдет это, согласно договору, не ранее чем в 2024 году. А реально, когда завершатся разработка и испытания нового комплекса «Патриот», — к концу следующего десятилетия. Однако к тому моменту у «Искандера» будет уже третья, более совершенная, ракета. О чем говорилось в мае на встрече начальника ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск России генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского с представителями промышленности.

Источник: nnm.me