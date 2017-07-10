Новый метод убивает раковые клетки при нагревании

Японские ислледователи покрыли золотые наностержни новым составом, а затем нагрели их с помощью лазера ближнего инфракрасного излучения. Их метод позволит эффективнее лечить молекулярные раковые заболевания.

Японские исследователи из Института комплексных наук о клеточных материалах Киотского университета разработали новый метод, который модифицирует поверхность наностержней, позволяя им работать более эффективно при транспортировке генов, убивающих в клетках рак.

https://phys.org/news/2017-07-cancer-moment.html

Этот метод включает в себя покрытие золотых наностержней, которые выделяют тепло при воздействии с лазером ближнего инфракрасного диапазона, липидами олеата (соли олеиновой кислоты) и хлорида DOTAP. Липиды усиливают способность наностержней взаимодействовать с клетками и проникать в них.

Команда исследователей также разработала носитель гена, известный как плазмидный вектор, который включает белки теплового шока, активирующиеся в ответ на нагревание. Сначала вектор был направлен на ген зеленого флуоресцентного белка, а затем перенесен в эукариотические клетки с помощью золотых наностержней, покрытых новым материалом. Направив лазер ближнего инфракрасного излучения, исследователи в течение 10-ти секунд нагрели наностержни.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Плазмиды

https://ru.wikipedia.org/wiki/Белки_теплового_шока