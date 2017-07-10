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Новый метод убивает раковые клетки при нагревании

01:04. 10 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Японские ислледователи покрыли золотые наностержни новым составом, а затем нагрели их с помощью лазера ближнего инфракрасного излучения. Их метод позволит эффективнее лечить молекулярные раковые заболевания.

Новый метод убивает раковые клетки при нагревании

Японские исследователи из Института комплексных наук о клеточных материалах Киотского университета разработали новый метод, который модифицирует поверхность наностержней, позволяя им работать более эффективно при транспортировке генов, убивающих в клетках рак.
 
https://phys.org/news/2017-07-cancer-moment.html
 
Этот метод включает в себя покрытие золотых наностержней, которые выделяют тепло при воздействии с лазером ближнего инфракрасного диапазона, липидами олеата (соли олеиновой кислоты) и хлорида DOTAP. Липиды усиливают способность наностержней взаимодействовать с клетками и проникать в них.
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Команда исследователей также разработала носитель гена, известный как плазмидный вектор, который включает белки теплового шока, активирующиеся в ответ на нагревание. Сначала вектор был направлен на ген зеленого флуоресцентного белка, а затем перенесен в эукариотические клетки с помощью золотых наностержней, покрытых новым материалом. Направив лазер ближнего инфракрасного излучения, исследователи в течение 10-ти секунд нагрели наностержни.
 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плазмиды
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белки_теплового_шока
 
Затем они добавили к плазмидному вектору белок под названием TRAIL. В результате инфракрасное облучение клеток, трансфицированных наностержнями, привело к высокой смертности раковых клеток.
 
Исследователи опубликовали результаты своей работы журнале Scientific Reports. По их мнению, новый метод может потенциально помочь в лечении молекулярных раковых заболеваний.
 
 
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https://www.popmech.ru/science/news-375642-novyy-metod-ubivaet-rakovye-kletki-pri-nagrevanii/

 

Метки: инфракрасного излучения, лазер, Лекарство от рака, плазмидный вектор
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