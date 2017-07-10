«Монгольский Трамп» тоже хочет дружить с Россией

Монголия смогла избрать нового президента лишь по итогам второго тура выборов. Халтмаагийна Баттулгу, являющегося одним из богатейших людей страны, уже прозвали «монгольским Дональдом Трампом» за его лозунги, в частности критику торговли с Китаем. Роднит его с Трампом и линия в отношении России: монгольский президент настроен на укрепление связей с Москвой.

В Монголии в субботу, 8 июля, избрали нового президента страны, которым стал кандидат от оппозиционной Демократической партии (ДП) Халтмаагийн Баттулга. Согласно официальным результатам голосования, он набрал 50,61 процента голосов, а его соперник Миеэгомбын Энхболд из правящей Монгольской народной партии (МНП) – 41,16 процента.

Выборы показали разочарование электората в правящих элитах

В самой победе кандидата от ДП, казалось бы, ничего особенного нет, ведь уходящий президент Цахиагийн Элбэгдорж, правивший два срока, тоже был выходцем из этой партии. Вот только всего год назад на парламентских выборах Демпартия провалилась. А значит, новый глава с самого начала может столкнуться с трудностями в продвижении своей повестки дня и выстраивании диалога с оппозиционно по отношению к нему настроенным парламентским большинством.

Примечательны нынешние выборы и по еще нескольким причинам. Монголия с 2016 года переживает мощный экономический кризис. Курс монгольского тугрика (национальной валюты) снизился до минимального значения за последние 20 лет. Рост ВВП страны по итогам 2016 года составил лишь 1 процент (после 17,3 процента в 2011 году). Из-за сокращения объема иностранных инвестиций и роста госдолга Улан-Батор был вынужден привлечь кредит МВФ в 5,5 млрд долларов в мае текущего года на условиях сокращения госрасходов и повышения налогов.

Это наряду с ростом безработицы, бедности населения, а также коррупционными скандалами в правящих элитах привело к росту разочарования в них электората. В связи с этим явка на нынешнем голосовании была рекордно низкой – лишь 60,67 процента. Свидетельствует об этом и то, что более 8 процентов избирателей проголосовали против всех. Кроме того, впервые за современную историю страны первый тур президентских выборов не выявил победителя и пришлось проводить второй. Однако даже после этого Монголия была на грани организации повторного голосования – ведь для победы было необходимо не просто набрать больше голосов, чем соперник, а преодолеть барьер в 50 процентов, что победителю удалось с заметным трудом.

Монголы избрали своего Дональда Трампа

О протестном настрое монгольского электората свидетельствует еще один факт. Победивший Халтмаагийн Баттулга отличается «популистскими» лозунгами и уже получил в западных СМИ прозвище «монгольский Дональд Трамп». Роднит его с Трампом и тот факт, что он также является выходцем из бизнес-кругов и одним из богатейших людей Монголии. Однако, в отличие от американца, он обладает и некоторым политическим опытом – ранее Баттулга возглавлял министерство транспорта, а также министерство промышленности и сельского хозяйства. Что же обещал избирателям новый президент?

Баттулга позаимствовал у своего американского коллеги платформу «Монголия прежде всего» (адаптация трамповского «America First» – «Америка прежде всего»), считают в американских СМИ. Он обещал стать президентом-патриотом, восстановить национальную экономику и добиться равных экономических отношений с соседями. Он также подчеркивает свой антиолигархический и антикоррупционный настрой, а также намерение снизить разрыв в благосостоянии граждан страны.

Новый глава государства с опаской настроен в отношении зарубежных инвестиций, и некоторые опасаются дальнейшего снижения их притока в Монголию. Однако сам Баттулга утверждает, что он поддерживает иностранные капиталовложения, но при условии их выгодности для монголов, а не только для инвестора. Также его беспокоят торговые отношения с Китаем, которые он хочет сделать более справедливыми. Сейчас 90 процентов монгольского экспорта, подавляющую часть которого составляют сырьевые товары, идет в КНР, оттуда же поступает треть всего импорта в страну. В качестве мер корректировки ситуации избранный президент видит диверсификацию рынков и создание производственных мощностей по переработке сырья в самой Монголии, чтобы экспортировать уже готовую продукцию.

Новый президент настроен на укрепление связей с Россией

Некоторые западные СМИ уже успели окрестить нового монгольского лидера пророссийским политиком. Действительно, в ходе своей предвыборной кампании он выступал за укрепление отношений с РФ. В частности, он лоббирует строительство железных дорог для лучшей связи транспортных сетей двух стран. Примечательно, что, согласно соцопросу, большинство монголов считают наилучшим партнером для страны именно Россию, а затем идут США (с вдвое меньшим количеством голосов), Япония и Китай.

Кроме того, частичная переориентация торговли на Россию также полностью коррелирует с его настроем на диверсификацию направлений экспорта и импорта и снижение зависимости от Китая. Значение подобных намерений наиболее понятно, если учесть, что с 1990-х годов доля российских поставок в структуре импорта Монголии сократилась с 75 процентов до уровня ниже пяти процентов.

Примечателен и тот момент, что всего за несколько дней до голосования Баттулга провел встречу с делегацией российской партии «Единая Россия». При этом в ходе своей предвыборной кампании кандидат от Демпартии, как считают западные СМИ, старался ассоциировать себя не только с РФ в целом, но и с президентом Владимиром Путиным. В частности, имела место одна любопытная история: агитационное издание монгольской ДП опубликовало фотографию Баттулги, где он запечатлен якобы за миг до рукопожатия с Путиным. Нюанс в том, что эксперты считают, что данное фото было смонтировано с помощью программы Photoshop. Да, политики уже встречались в 2010 году, когда Путин был премьер-министром, а Баттулга – министром транспорта. Вот только российский глава правительства встречался тогда со своим монгольским коллегой, а Баттулга просто был в составе правительственной делегации Монголии.

Роднит нового монгольского президента с российским и другой момент – оба они являются дзюдоистами. При этом Баттулга был даже профессиональным спортсменом, членом национальной сборной не только по дзюдо, но и по самбо (в этом виде спорта он становился чемпионом мира и обладателем Кубка мира). Еще один интересный момент в том, что, как сообщает портал FreeKaliningrad, новая первая леди страны – русская по национальности, хотя и гражданка Монголии.

Никита Коваленко, ВЗГЛЯД

Источник: news-front.info