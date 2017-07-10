Марс еще страшнее и смертоноснее, чем мы думали

Марс последнее время преподносит все больше сюрпризов. То там найдут воду, то высохшие озера, и возможность того, что там когда-нибудь можно будет жить, кажется все реальнее. Но последнее открытие несколько приглушает оптимизм.

Марс — планета недружелюбная. Там очень холодно, почти нет жидкой воды, а ультрафиолет постоянно бомбардирует поверхность планеты. А тут еще выясняется, что, похоже, в ее почве куча перхлоратов.

Перхлораты — это химические вещества, которые часто используют в ракетном топливе, но многие исследования показали, что они находятся в большом количестве прямо в марсианской почве. И теперь исследователи из Эдинбургского университета выяснили, что под воздействием ультрафиолета перхлораты убивают бактерии в два раза эффективнее, чем просто ультрафиолетовый свет. -https://www.nature.com/articles/s41598-017-04910-3#author-information

Но это еще не самое худшее. В марсианской почве еще немало перекиси водорода и оксида железа. Когда они соединяются с перхлоратами и облучаются ультрафиолетом, то убивают бактерии уже в 11 раз эффективнее.

Это очень плохие новости для любой потенциальной жизни на Марсе, так как там могут погибнуть все земные бактерии, да и для возможных марсианских перспективы тоже не радужные.

Но надежда для них есть. Смертоносному марсианскому коктейлю нужен ультрафиолет для активации, а значит, бактерии на глубине, в самой почве могут выжить. Это должен выяснить новый марсианский вездеход ExoMars, который Европейское космическое агентство собирается запустить в 2020 году. Он оснащен буром и, возможно, сумеет пролить свет на бактериальный вопрос. Хотя с учетом новых данных как раз свет ему проливать и не стоит.

Источник: https://www.popmech.ru/science/news-375302-mars-eshche-strashnee-i-smertonosnee-chem-my-dumali/

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Перхлораты — соли или эфиры хлорной кислоты. Соли металлов, неметаллов, гидразина, гидроксиламина и аммония относятся к неорганическим производным хлорной кислоты, а эфиры и соли органических соединений — к органическим производным хлорной кислоты.

Впервые перхлорат калия был открыт в 1816 г. в Германии венским ученым Стадионом, который расплавил в реторте небольшое количество хлората калия и осторожно добавил в неё немного серной кислоты. Он обнаружил, что после выделения диоксида хлора остаток представляет собой смесь сульфата калия и труднорастворимой соли, которую он идентифицировал как перхлорат калия. Занимаясь изучением новой соли Стадион приготовил хлорную кислоту электролизом.

В 1830 г. Серулля сообщил о разработке нового метода получения хлорной кислоты, разложением хлорноватой кислоты. В 1831 г. Серулля описал ещё один метод превращения хлората калия в перхлорат. Одновременно с изучением хлорной кислоты Серулля приготовил перхлорат аммония и перхлораты ряда металлов. Заслугой Серулля можно считать также популяризацию термина «перхлорат», вместо употреблявшегося Стадионом и другими исследователями с 1816 по 1831 гг. термина «оксихлорат».

В 1886 г. Бекуртс впервые сообщил о присутствии перхлоратов в природных залежах нитратов в Чили. В связи с этим повреждения посевов зерновых в Бельгии, где применяли в качестве удобрений чилийскую селитру, были объяснены действием перхлоратов. Перхлорат калия впервые получили в промышленном масштабе в 1905 г. в Мансбо.

Гофман с сотрудниками в 1906 г. начали изучение соединений, образующихся при добавлении водного раствора хлорной кислоты к различным органическим соединениям. Почти все эти соединения термически неустойчивы и детонируют при нагревании.

Производные металлов, неметаллов и неорганических катионов, общей формулы M(ClO4)n (где n — валентность металла) относят к неорганическим соединениям.

Промышленно перхлорат калия синтезируется нагреванием хлората калия, перхлорат аммония — нейтрализацией хлорной кислоты аммиаком. Остальные неорганические перхлораты могут быть получены действием хлорной кислоты на соли, оксиды или гидроксиды металлов, а также с помощью обменных реакций.

Неорганические перхлораты делятся на две группы — ионные и ковалентные.

Перхлорат-ион очень редко входит во внутреннюю сферу комплексных соединений. Радиус перхлорат-иона 0,236 нм.

Ионные перхлораты (например, перхлораты щелочных, щелочноземельных металлов, аммония) — твердые кристаллические вещества, неокрашенные, если катион не имеет окраски, не гидролизуются водой, часто образуют гидраты. При нагревании плавятся, при дальнейшем нагревании разлагаются до достижения температуры кипения (некоторые перхлораты разлагаются без плавления) с выделением кислорода. Растворимость в воде может быть различной (например, перхлорат натрия NaClO4 хорошо растворим в воде, а перхлорат калия KClO4 — мало растворим в воде).

Ковалентные перхлораты — твердые легкоплавкие или жидкие вещества, неокрашенные, если катион не имеет окраски. Перхлораты неметаллов и некоторых металлов гидролизуются водой. При нагревании плавятся, некоторые кипят без разложения. Обычно растворимы в органических растворителях (например, перхлорат серебра хорошо растворим в бензоле, спиртах, эфире). Перхлорат хлора ClClO4 (т.кип. +44,5 °C) — интересное соединение, имеющее хлор в двух степенях окисления и обладающее сильным хлорирующим действием. К неорганическим перхлоратам иногда относят перхлорилфторид FOClO3 (бесцветный газ).