Чей-то призрак стоит на высокой скале,

Провожая закат и встречая рассвет.

Не узнали б его даже в Сергокале

Те, кто плачут в ночи: Магомед, Магомед.

Он и сам, будь он жив, не узнал бы себя:

Был обычным, а тут вдруг для всех меламед;

В неизвестности жил, никого не слепя,

А теперь на устах: Магомед, Магомед.

Он стоит на скале и не может понять,

Что изрек на века жизнетворный завет,

И за это ему все поют исполать,

Восхищенно твердя: Магомед, Магомед!

И стоит он, открыт всем возможным ветрам,

И прозрачен его молодой силуэт,

И летает душа по полям и горам,

Где, как эхо, звучит: Магомед, Магомед.

Несгибаем и тверд, как в то утро в лесу,

И бессмертен, как дух справедливых побед,

Он не может забыть, как упал на росу,

Как стенала она: Магомед, Магомед.

Кровь текла на траву, и не слышался гул,

Что был соткан из птиц и листвы, и комет,

Но мерещился дед, как певучий Расул,

Подзывавший к себе: Магомед, Магомед.

Смерть сжимала его, созерцавшая, как

Сюрреальная явь всё сходила на нет

И как был обречен на подобное враг,

И как сверху сошло: Магомед, Магомед.

Словно карма небес и планида земли

Наблюдали за тем, как пророчеству вслед

Заостренной скобой вознеслись журавли

И курлыкали в стон: Магомед, Магомед.

Он стоит на скале, охраняя свой край,

И так будет стоять еще тысячи лет,

И все тысячи лет, не смолкая и в грай,

Будет родина петь: Магомед, Магомед.

P.S. Сегодня, 10 июля исполняется год со дня трагической, но мужественной гибели Героя России Магомеда Нурбагандова. Публикуемое стихотворение – пятое из пяти, посвященных мной этому бесстрашному дагестанцу и его родителям.

Бахтиёр Ирмухамедов