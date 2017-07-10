Литве предстоит платить за свою русофобию

...тс здешние экспортёры платят повышенные таможенные пошлины... раньше, пользуясь своим монопольным положением гнал...практически нет патологических русофобов, зато более ...Именно это отличие предстоит продемонстрировать Украине, ..., приехали испанцы, Литва. И тут у...