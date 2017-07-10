Литве предстоит платить за свою русофобию
09:18. 10 июля 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Россия намерена организовать паромное сообщение через Усть-Лугу и Балтийск для связи с Калининградской областью в обход Литвы. Закономерное решение, учитывая жесткость антироссийской позиции Вильнюса. Судя по всему, сложились все условия – инфраструктурные, финансовые – для реализации этого масштабного проекта.
То, что руководство России озабочено транспортной и логистической связностью территории страны, стало понятно уже довольно давно. Масштабнейшие дорожные работы наблюдают в последние годы практически все жители страны. Счет вновь построенных мостов (как через водоемы, так и сухопутных) идет на сотни, причем некоторые из сооружений имеют колоссальный размах.
Однако новости последнего времени дают основания думать, что уровень озабоченности данным вопросом в Кремле вырос еще больше.
Владимир Путин на своей прямой линии сообщил, что идет реанимация планов по строительству переправы с материка на Сахалин. Причем обсуждается вариант как моста, так и туннеля. Примерная стоимость проекта, по словам главы государства, оценивается в 286 млрд рублей.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт уже заявил, что это поможет в развитии трех районов Хабаровского края, через которые пройдет железная дорога.
А 17 июня стало известно, что правительство России утвердило план паромного сообщения с Калининградской областью, предусматривающий в том числе строительство трех грузопассажирских паромов, которые будут работать на линии Балтийск – Усть-Луга.
Причины в данном случае очевидны, поскольку это позволит переориентировать на паромную линию большую часть грузопотока Калининградской области, который сейчас проходит через территории Белоруссии и Литвы.
Постепенный, но неуклонный отказ от транзита, в первую очередь через Литву, связан и с экономикой, и со сложным комплексом политических и военно-политических причин. Жесткая антироссийская позиция (как риторика, так и действия) Вильнюса никогда не являлась секретом, но в последнее время она поднялась на новый уровень.
Из совсем недавних новостей стоит вспомнить признание литовским парламентом Белорусской АЭС, которую строит Росатом, «угрозой национальной безопасности», покупку на свои деньги президентом республики Далей Грибаускайте перископа для украинской армии. Кстати, именно Литва первой предоставила Украине летальное оружие, передав Киеву в 2016 году 146 единиц оружия разработки и производства бывшего СССР.
Именно литовское руководство отличается наиболее громкими заявлениями об «агрессивной милитаризации» Калининградской области, а есть еще активнейшее сотрудничество в рамках НАТО и строительство стены на российско-литовской границе.
В этих обстоятельствах совершенно естественно желание Кремля создать альтернативный канал сообщения с российским эксклавом, связь с которым зависит от столь недружелюбного партнера. Не менее важным является нежелание Москвы «кормить» подобного транзитера.
В принципе, аналогичный путь уже в значительной степени прошли Эстония и Латвия, которым Россия в последние годы не торопясь, но неуклонно режет транзит, перенаправляя грузопотоки через другие перевалочные пункты. Однако до недавнего времени Литва в этом отношении была на особом положении в силу критической значимости поставок через ее территорию в Калининградскую область, оторванную от остальной России.
Судя по всему, Россия созрела для принципиального решения и этой проблемы. Не исключено, что одной из последних капель стала недавняя история, когда литовские пограничники сняли с поезда четырех российских военнослужащих.
Следует отметить, что под «созреванием» для данного решения надо понимать не столько моральное, сколько материальное. Москва уже давно перешла Рубикон в принятии жестких экономических решений в отношении прибалтийских республик. Однако одной психологической готовности в данном случае недостаточно.
Перенаправление грузо- и, что в каком-то смысле даже более важно, пассажиропотоков требует огромной работы: от создания инфраструктуры до перестраивания логистических потоков, которые складывались десятилетиями и чье изменение требует колоссальных вложений.
Значение порта Усть-Луга в данном контексте переоценить невозможно, а решение федерального правительства возносит его еще на более высокий уровень.
Недавно российский посол в Литве напомнил, что республика задолжала Москве 72 млрд долларов. Чем дальше, тем яснее, что это не было шуткой.
vz
То, что руководство России озабочено транспортной и логистической связностью территории страны, стало понятно уже довольно давно. Масштабнейшие дорожные работы наблюдают в последние годы практически все жители страны. Счет вновь построенных мостов (как через водоемы, так и сухопутных) идет на сотни, причем некоторые из сооружений имеют колоссальный размах.
Однако новости последнего времени дают основания думать, что уровень озабоченности данным вопросом в Кремле вырос еще больше.
Владимир Путин на своей прямой линии сообщил, что идет реанимация планов по строительству переправы с материка на Сахалин. Причем обсуждается вариант как моста, так и туннеля. Примерная стоимость проекта, по словам главы государства, оценивается в 286 млрд рублей.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт уже заявил, что это поможет в развитии трех районов Хабаровского края, через которые пройдет железная дорога.
А 17 июня стало известно, что правительство России утвердило план паромного сообщения с Калининградской областью, предусматривающий в том числе строительство трех грузопассажирских паромов, которые будут работать на линии Балтийск – Усть-Луга.
Причины в данном случае очевидны, поскольку это позволит переориентировать на паромную линию большую часть грузопотока Калининградской области, который сейчас проходит через территории Белоруссии и Литвы.
Постепенный, но неуклонный отказ от транзита, в первую очередь через Литву, связан и с экономикой, и со сложным комплексом политических и военно-политических причин. Жесткая антироссийская позиция (как риторика, так и действия) Вильнюса никогда не являлась секретом, но в последнее время она поднялась на новый уровень.
Из совсем недавних новостей стоит вспомнить признание литовским парламентом Белорусской АЭС, которую строит Росатом, «угрозой национальной безопасности», покупку на свои деньги президентом республики Далей Грибаускайте перископа для украинской армии. Кстати, именно Литва первой предоставила Украине летальное оружие, передав Киеву в 2016 году 146 единиц оружия разработки и производства бывшего СССР.
Именно литовское руководство отличается наиболее громкими заявлениями об «агрессивной милитаризации» Калининградской области, а есть еще активнейшее сотрудничество в рамках НАТО и строительство стены на российско-литовской границе.
В этих обстоятельствах совершенно естественно желание Кремля создать альтернативный канал сообщения с российским эксклавом, связь с которым зависит от столь недружелюбного партнера. Не менее важным является нежелание Москвы «кормить» подобного транзитера.
В принципе, аналогичный путь уже в значительной степени прошли Эстония и Латвия, которым Россия в последние годы не торопясь, но неуклонно режет транзит, перенаправляя грузопотоки через другие перевалочные пункты. Однако до недавнего времени Литва в этом отношении была на особом положении в силу критической значимости поставок через ее территорию в Калининградскую область, оторванную от остальной России.
Судя по всему, Россия созрела для принципиального решения и этой проблемы. Не исключено, что одной из последних капель стала недавняя история, когда литовские пограничники сняли с поезда четырех российских военнослужащих.
Следует отметить, что под «созреванием» для данного решения надо понимать не столько моральное, сколько материальное. Москва уже давно перешла Рубикон в принятии жестких экономических решений в отношении прибалтийских республик. Однако одной психологической готовности в данном случае недостаточно.
Перенаправление грузо- и, что в каком-то смысле даже более важно, пассажиропотоков требует огромной работы: от создания инфраструктуры до перестраивания логистических потоков, которые складывались десятилетиями и чье изменение требует колоссальных вложений.
Значение порта Усть-Луга в данном контексте переоценить невозможно, а решение федерального правительства возносит его еще на более высокий уровень.
Недавно российский посол в Литве напомнил, что республика задолжала Москве 72 млрд долларов. Чем дальше, тем яснее, что это не было шуткой.
vz
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com