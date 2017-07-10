Илья Глазунов: Да, я – монархист, я – православный и безумно люблю Россию
09:19. 10 июля 2017 Просмотров - 43 Один комментарий Опубликовал: brahman
В Москве скончался легендарный художник Илья Глазунов
В Москве в возрасте 87 лет скончался Илья #Глазунов. Невосполнимая утрата для всей России – именно так большинство друзей и коллег по цеху прокомментировали трагическую новость.
Илья Глазунов всегда повторял, что влюблен в Россию. Все его работы – да что там, вся его жизнь – были посвящены нашей стране. Он любил повторять, что является монархистом, православным и влюбленным в Россию.
"Да, я – монархист, ибо эта древнейшая политическая и историческая идея озарила всю историю человечества, – подчеркивал в интервью Царьграду Илья Глазунов. По его словам, "наши беды начались с черных дней демократической Февральской революции, открывшей двери Октябрю, дней, уничтоживших просуществовавшую 300 лет царствующую династию Романовых". Глазунов всегда отмечал, что "революция – это геноцид и угасание народа".
И именно поэтому на протяжении всей своей жизни он пытался своим творчеством вернуть нашу страну на правильный, истинный путь развития. Это был православный монархист, не скрывавший своих взглядов и в советские годы. Автор двухтомника "Россия распятая".
Глазунов является автором более трех тысяч произведений. Названия картин говорят сами за себя: "Вечная Россия" ("Сто веков"), "Россия, проснись!", "Разгром Храма в Пасхальную ночь", "Легенда о царевиче Димитрии", "Храни Бог Россию!".
В 1990-е годы самолично занимался реставрацией зданий Московского Кремля, был художественным руководителем работ по реставрации Александровского и Андреевского парадных залов. Последним его проектом, реализованным за несколько недель до упокоения, стал поистине уникальный Музей сословий России, над созданием которого Глазунов работал много лет.
"На картинах Ильи Сергеевича и в его книге "Россия распятая", первая часть которой была опубликована еще в середине 1990-х в "Роман-газете", я вырос мировоззренчески, – рассказывает обозреватель телеканала Царьград Михаил Тюренков. – В условиях, когда слова "русский", "патриотизм" и "историческая память" всячески шельмовались пришедшими к власти либералами-западниками, а сама наша страна рассыпалась по искусственно созданным границам, Глазунов не боялся говорить о необходимости возрождения Русской империи (как ранее не боялся и советских функционеров, требовавших от художника заменить на одной из его картин образ Христа на… Ленина!). При этом он всегда говорил, что русский – это каждый, кто искренне любит Россию. Сам же Илья Сергеевич любил нашу страну не на словах: все его картины исполнены именно этого глубокого и нелицемерного чувства. Светлая и вечная память!"
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В Москве в возрасте 87 лет скончался Илья #Глазунов. Невосполнимая утрата для всей России – именно так большинство друзей и коллег по цеху прокомментировали трагическую новость.
Илья Глазунов всегда повторял, что влюблен в Россию. Все его работы – да что там, вся его жизнь – были посвящены нашей стране. Он любил повторять, что является монархистом, православным и влюбленным в Россию.
"Да, я – монархист, ибо эта древнейшая политическая и историческая идея озарила всю историю человечества, – подчеркивал в интервью Царьграду Илья Глазунов. По его словам, "наши беды начались с черных дней демократической Февральской революции, открывшей двери Октябрю, дней, уничтоживших просуществовавшую 300 лет царствующую династию Романовых". Глазунов всегда отмечал, что "революция – это геноцид и угасание народа".
И именно поэтому на протяжении всей своей жизни он пытался своим творчеством вернуть нашу страну на правильный, истинный путь развития. Это был православный монархист, не скрывавший своих взглядов и в советские годы. Автор двухтомника "Россия распятая".
Глазунов является автором более трех тысяч произведений. Названия картин говорят сами за себя: "Вечная Россия" ("Сто веков"), "Россия, проснись!", "Разгром Храма в Пасхальную ночь", "Легенда о царевиче Димитрии", "Храни Бог Россию!".
В 1990-е годы самолично занимался реставрацией зданий Московского Кремля, был художественным руководителем работ по реставрации Александровского и Андреевского парадных залов. Последним его проектом, реализованным за несколько недель до упокоения, стал поистине уникальный Музей сословий России, над созданием которого Глазунов работал много лет.
"На картинах Ильи Сергеевича и в его книге "Россия распятая", первая часть которой была опубликована еще в середине 1990-х в "Роман-газете", я вырос мировоззренчески, – рассказывает обозреватель телеканала Царьград Михаил Тюренков. – В условиях, когда слова "русский", "патриотизм" и "историческая память" всячески шельмовались пришедшими к власти либералами-западниками, а сама наша страна рассыпалась по искусственно созданным границам, Глазунов не боялся говорить о необходимости возрождения Русской империи (как ранее не боялся и советских функционеров, требовавших от художника заменить на одной из его картин образ Христа на… Ленина!). При этом он всегда говорил, что русский – это каждый, кто искренне любит Россию. Сам же Илья Сергеевич любил нашу страну не на словах: все его картины исполнены именно этого глубокого и нелицемерного чувства. Светлая и вечная память!"
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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