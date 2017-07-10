Главная » События, Творчество

Илья Глазунов: Да, я – монархист, я – православный и безумно люблю Россию

09:19. 10 июля 2017 Просмотров - 43 Один комментарий Опубликовал:
В Москве скончался легендарный художник Илья Глазунов
viber image

В Москве в возрасте 87 лет скончался Илья #Глазунов. Невосполнимая утрата для всей России – именно так большинство друзей и коллег по цеху прокомментировали трагическую новость.

Илья Глазунов всегда повторял, что влюблен в Россию. Все его работы – да что там, вся его жизнь – были посвящены нашей стране. Он любил повторять, что является монархистом, православным и влюбленным в Россию.

"Да, я – монархист, ибо эта древнейшая политическая и историческая идея озарила всю историю человечества, – подчеркивал в интервью Царьграду Илья Глазунов. По его словам, "наши беды начались с черных дней демократической Февральской революции, открывшей двери Октябрю, дней, уничтоживших просуществовавшую 300 лет царствующую династию Романовых". Глазунов всегда отмечал, что "революция – это геноцид и угасание народа".


И именно поэтому на протяжении всей своей жизни он пытался своим творчеством вернуть нашу страну на правильный, истинный путь развития. Это был православный монархист, не скрывавший своих взглядов и в советские годы. Автор двухтомника "Россия распятая".

Глазунов является автором более трех тысяч произведений. Названия картин говорят сами за себя: "Вечная Россия" ("Сто веков"), "Россия, проснись!", "Разгром Храма в Пасхальную ночь", "Легенда о царевиче Димитрии", "Храни Бог Россию!".

viber image

В 1990-е годы самолично занимался реставрацией зданий Московского Кремля, был художественным руководителем работ по реставрации Александровского и Андреевского парадных залов. Последним его проектом, реализованным за несколько недель до упокоения, стал поистине уникальный Музей сословий России, над созданием которого Глазунов работал много лет.

viber image

"На картинах Ильи Сергеевича и в его книге "Россия распятая", первая часть которой была опубликована еще в середине 1990-х в "Роман-газете", я вырос мировоззренчески, – рассказывает обозреватель телеканала Царьград Михаил Тюренков. – В условиях, когда слова "русский", "патриотизм" и "историческая память" всячески шельмовались пришедшими к власти либералами-западниками, а сама наша страна рассыпалась по искусственно созданным границам, Глазунов не боялся говорить о необходимости возрождения Русской империи (как ранее не боялся и советских функционеров, требовавших от художника заменить на одной из его картин образ Христа на… Ленина!). При этом он всегда говорил, что русский – это каждый, кто искренне любит Россию. Сам же Илья Сергеевич любил нашу страну не на словах: все его картины исполнены именно этого глубокого и нелицемерного чувства. Светлая и вечная память!"

источник

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Глазунов, память, патриотизм, Россия, художник
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Академики И.Глазунов и Н.Левашов о фальсификации истории России
Академики Илья Глазунов и Николай Левашов о Ломоносове ...
Ведические символы в средневековой Европе
... - Василия Марковича Флоринского. И.С. Глазунов пишет: "Василий Флоринский (1834-1899... - славянское. И.С. Глазунов: "Флоринский пишет, что адриатические или италийские славяне - венеты....S. В декабре 2009 года Илья Глазунов навещал один из островов Испании...
Славяно-Арийская Ведическая Культура
... – использование нацистской символики или символики схожей с ней ...есть персте мужа, супруга или супруги означает вдовца, который ...ребенок знает, что огурчик или помидорка берется только с...Рыбакова и Лихачева. Тот же Илья Глазунов, когда бы в Германии, ...
Я, очень хочу, что бы ЭТО...!!! прочли до конца, все жиды и евреи. Дабы потом, не возникал вопрос - За что...???
... русских «шестидесятников» (Владимир Осипов, Илья Глазунов, Фатей Шипунов). С высокой трибуны...была найдена русская газета или книга, икона или открытка из России. ... категории лучших русских крестьян или расстреливали или отправляли в концентрационные лагеря...
Анатолий Глазунов (Блокадник) « Кто я? Тварь дрожащая или право имею?»
...ополчения уже видят миллион или миллионы ополченцев, которые...человека, малой русской группы или небольшой русской организации, ...кто сопротивляется! Они или глуповаты, или трусы, или посланцы от жидов....будут действовать малой группой или в одиночку, потому что...
В сегодняшних войнах людей не убивают - их программируют
...случаях инициировать саморазрушение психики или полное самоуничтожение”.“Среди комплекса... в политической, экономической или социальной сферах.Технологии скрытого...советские времена”, − говорит художник Илья Глазунов. Вот интересный документ, направленный...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>