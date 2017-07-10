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Есть ли у мира шанс?

02:30. 10 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Есть ли у мира шанс? | Русская весна

34 года назад, 7 июля 1983 года, нашу страну посетил, вероятно, самый молодой в истории посол доброй воли — одиннадцатилетняя американская школьница Саманта Смит.

Проведя в Советском Союзе две незабываемые недели, увидев обе русские столицы и крымский пионерлагерь «Артек», Саманта вернулась домой в Соединённые Штаты, чтобы рассказать соотечественникам о стране, казавшейся им частью какого-то другого, неведомого мира…

Сейчас слова о том, что «отношения между США и Россией достигли самого низкого уровня», стали уже стандартным журналистским клише. В последний раз градус конфронтации, соизмеримый с сегодняшним, наблюдался в начале 1980-х. СССР воевал на стороне светской власти в Афганистане, Соединённые Штаты активно снабжали современным оружием афганских джихадистов (схожая ситуация разворачивается сегодня в Сирии).

В марте 1983 года Рональд Рейган, делая отсылку к фантастической саге «Звёздные войны», назвал Советский Союз «империей зла». Тогда же, в марте 1983-го, особенно остро встал поныне актуальный вопрос, касающийся американской системы противоракетной обороны — США объявили о запуске программы «Стратегической оборонной инициативы».

Осенью 1983 года широкомасштабная информационная кампания против СССР развернулась в связи с катастрофой южнокорейского «Боинга», сбитого над Сахалином. Визит американской школьницы в Советский Союз пришёлся на один из самых горячих эпизодов «холодной войны».

Юная Саманта Смит была автором письма, адресованного Юрию Андропову, недавно заступившему на пост генерального секретаря ЦК КПСС. В её коротком сообщении парадоксальным образом соседствовали вопросы «Почему Россия хочет захватить США?» и «Как Вы собираетесь предотвратить войну?» Пропагандистский штамп словно вступал в противоречие с любознательным умом Саманты. Советский лидер не только ответил на вопросы школьницы из штата Мэн, но и пригласил её своими глазами увидеть нашу страну.

Девочка, чья поездка в СССР подробно освещалась американским и советским телевидением, смогла приоткрыть «железный занавес» в то время, когда это было особенно важно, когда напряжённость между ядерными сверхдержавами была на пике. В США уже шла подготовка к съёмкам блокбастера «Красный рассвет», рассказывающего о кровавых ужасах советского вторжения на североамериканский континент, — а Саманта Смит в это же время, под прицелом телекамер, весело играла с советскими ребятами в «Артеке», покоряя каждого своей доброй улыбкой.

Солнечные кадры из Крыма, наполненные красотой детского веселья, стали противовесом образу жестокого государства «вечной зимы». К сожалению, история Саманты Смит имела трагический финал — через два года она погибнет вместе со своим отцом в авиакатастрофе.

В июне этого года в лагерь «Артек» прибыл Владимир Путин, чтобы открыть новую смену, получившую название «Улыбка Саманты Смит». В 45-ю годовщину со дня рождения американской школьницы, 29 июня 2017 года, артековцы, следуя примеру Саманты, написали письма целому ряду мировых лидеров. Среди них — и 45-й президент США Дональд Трамп. Есть ли шанс, что американский лидер ответит кому-нибудь из юных россиян? Вероятно, это зависит от того, заинтересована ли вообще сейчас в начале равноправного диалога страна, привыкшая говорить исключительно с позиций абсолютного морального превосходства.

В 1983 году Саманта Смит смогла навести узенький мостик между государствами, которые были вынуждены считаться друг с другом. Однако сейчас Соединённые Штаты, считая себя однозначным победителем в «холодной войне», похоже, не собираются признавать за Российской Федерацией права на национальные интересы. Не рассматривая Россию в качестве равного себе партнёра, Штаты глухи к новым мирным инициативам.

В эпоху интернета и открытых границ десятки блогеров рассказывают американцам о русских и русским об американцах. Сегодня несложно записать открытое обращение к лидеру зарубежного государства, которое сразу увидят тысячи людей. Но такие сообщения не имеют особого политического резонанса — и не только из-за «величины предложения» и недостаточной «эксклюзивности». У нашего «западного партнёра» больше нет самого запроса на то, чтобы понять нас.

Во времена максимального противостояния Рональд Рейган консультировался с лучшими советологами, изучал советские анекдоты, специально пересматривал фильм «Москва слезам не верит». Современная американская администрация, несмотря на новый тяжелейший кризис двусторонних отношений, ничем подобным себя не обременяет. И потому едва ли ей будет нужна вторая Саманта Смит.

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Роман Жигун

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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