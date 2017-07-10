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Эпохальное ничтожество. Или как предателей делают святыми.

09:06. 10 июля 2017 Просмотров - 157 Один комментарий Опубликовал:

Сажи Умалатова. 2 июля 2017 года.

Эпохальное ничтожество. Или как предателей делают святыми.

Я была приглашена на передачу «Прямой эфир» телеканала Россия -1 с ведущим Борисом Корчевниковым. Передача, не поверите, была про Раису Максимовну, которая сыграла роковую роль в судьбе нашей великой страны СССР и народа вместе со своим мужем — иудой Горбачевым. Вся передача была выстроена так, чтобы показать ее ум, интеллект, сделать её «первой леди» всех времен и народов. И навязывалась нагло и беспардонно. Не оставалось никаких сомнений, что передача была щедро пролоббирована в горбачевском стиле.

За короткое время это второй эфир про Раису Горбачеву на этом канале. Я невольно стала свидетелем кулуарного разговора её защитников, когда они обсуждали свои действия и выстраивали защиту. Было сказано так:

«Её (Раису) надо сделать великой сегодня. А этот народ все проглотит, а если мы не воспользуемся, через два года её сделают монстром».

Я решила написать эту статью, так как этот цинизм меня возмутил до глубины души. Только не могу понять: почему понадобилось моё присутствие на этой передаче? Пригласили, а как всегда, говорить не давали. Убеждена, все что успела сказать, будет купировано. Передача была построена на единственном частном случае. Все её величие и милосердие строилось на том, что Раиса помогла найти гражданину Италии его мать в СССР. На мою реплику, что ей никогда не быть «первой леди» СССР, её личный повар договорился до того, что мы, женщины, завидовали ей и поэтому до сих пор ненавидим её. Ну, какой спрос с повара? Он мыслит категориями Раисы. Как говорил известный киногерой: «за державу обидно».Когда на пепелище поруганной, проданной, преданной и разграбленной страны предателей и изменников пытаются ввести в ранг добродетелей и патриотов. Народ продолжают держать за быдло и считают, что они могут манипулировать сознанием людей через сми.

Постоянно на экране держали плачущего Горбачева по Раисе и саму «всемогущую» Раису Максимовну. Ведь она была такой. Её влияние на этого безвольного, алчного предателя было неограниченно. Оказывается, она принимала участие в заседаниях Политбюро, будучи никем, только женой «самого», совала свой нос в государственные важные дела. Как рассказывали очевидцы, Горбачев принимал только её точку зрения. А начальник его охраны Медведев говорил: «он страдал манией её величия». Сам Горбачев с гордостью произносил, что Раиса Максимовна принимает участие во всех государственных делах и всегда рядом. Итог налицо и очень плачевный. У защитников в студии был банальный аргумент в её защиту: пришедший народ на похороны Раисы – это признание её «первой леди». Якобы люди у гроба просили у неё прощения! А за что? И почему люди у неё должны просить прощения? За то, что оставила их без страны? Без будущего и средств к существованию? И то, что 25 млн. русских в одночасье стали бесправными изгоями и лишились родины? Этого в расчет они не брали.

Степень её влияния на принятия решения Горбачевым можно охарактеризовать одним только таким позорным фактом: покаянным письмом из матросской тишины министра обороны СССР Язова и председателя всемогущего КГБ СССР Крючкова. Не у народа они просили прощения за развал и трагедию державы и даже не у Горбачева, а у Раисы Максимовны. Они знали хорошо: как она скажет, так и будет. Не стану приводить содержание этих позорных писем, которые кроме стыда, и отвращения ничего не вызывают.

Как показало время, её влияние не имело границ по разграблению и уничтожению государства. Оно даже распространялось на принятие решений по ликвидации самых надежных, уникальных стратегических вооружений! В личной беседе со мной маршал Ахромеев рассказывал, что в 1987 году, когда в Москву прибыл госсекретарь США Шульц по вопросу сокращения вооружений, Ахромеев и Добрынин подготовили меморандум, в котором предписывалось, что ни в коем случае нельзя соглашаться с сокращением ракет СС-23. Горбачев одобрил меморандум. Но на второй день он неожиданно для всех, без всяких вопросов и согласований, принял предложение Шульца о ликвидации СС-23. Взамен Горбачев не потребовал ничего. На вопрос Ахромеева: «чем было продиктовано такое решение?» Горбачев без смущения ответил: «просто я забыл и, видимо, я совершил ошибку»… Ахромеев ещё добавил: «если народ узнает, что мы натворили в Рекъявике, то поднимет нас на вилы». На мой вопрос: «почему вы молчите? Вас же много военачальников, вы же сила, а Горбачев с Раисой двое, неужели их нельзя победить?» Маршал опустил голову и молча ушел. Разговор происходил в зале заседания Верховного Совета СССР.

Политический обозреватель Швед пишет в мемуарах о том, что у Раисы Максимовны состоялся разговор с Ненси Рейган, в ходе которого жена президента США обещала, если ракеты СС-23 (Ока) будут включены в соглашения, то её муж Рейган, обеспечит Горбачеву присуждение Нобелевской премии. Утверждают, что к этому было добавлено бриллиантовое колье для Раисы стоимостью 1 млн.700 т долларов США. Вот так Раиса за ночь обработала алчного Горбачева, готового продать за 30 серебряников родину. Впоследствии, все так и случилось.

Эпохальное ничтожество. Или как предателей делают святыми.

Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии. Таких фактов можно приводить бесконечно. И то, что сегодня её пытаются навязать народу белой и пушистой и как «первую леди»- это аморально и безнравственно. После всего, что эта сладкая парочка со своими членами политбюро натворила со страной и народом. Все, что сегодня происходит в мире, включая Украину — это плоды их предательской деятельности. А самое страшное, Горбачев был самозванцем. При избрании президентом на съезде народных депутатов СССР он не получил 50 +1 голос. Когда вернулись в зал заседания съезда депутаты из Киргизии, члены счетной комиссии, мы спросили их: «какие результаты?». Они ответили: «результаты отрицательные -47 %, но академик Осипян (председатель счетной комиссии) ), выкручивает руки членам комиссии, чтобы подписать протокол голосования. Мы покинули комиссию в знак протеста, чтобы не участвовать в этом преступлении».

Никогда в мировой истории предатели и торговцы Родиной не были «первыми леди» и народными президентами. Эта сладкая парочка -эпохальное ничтожество, позор в истории нашего государства и находка для врагов.

Формы и вид Горбачева стали соответствовать его внутреннему содержанию и всему содеянному. Ничто не проходит бесследно. За все приходится расплачиваться. Великие выбирают славу и бессмертие, ничтожные и алчные позорное забвение. Но болезни и смерть делают президентов и королей, богатых и бедных равными. В этом и есть высшая справедливость.

Источник: nnm.me

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