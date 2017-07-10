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Цивилизационная задача Владимира Путина

18:05. 10 июля 2017 Просмотров - 73 2 коммент. Опубликовал:

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Когда я узнал окончательную формулировку на крымском референдуме 2014 г., то, по пути к магазину я кричал "домой".

В такие моменты начинаешь верить в Бога, который хранит Русскую цивилизацию и помогает ей во времена смертельной угрозы, так было в "смутное время", так было и в прошлом веке, когда под руководством великого Сталина Мир был спасён от страшной заразы - имя которой нацизм.

Можно бесконечно спорить о причинах и последствиях возвращения Крыма, но, факт спасения от смерти двух миллионов русских, отрицать нельзя. Почему я говорю о смерти? На территориях ныне называемых "Украина", коллективный Запад уничтожает ментально русских людей, сын русских родителей называет себя украинцем, население Украины за 20 лет сократилось на 20%... В этом смысле, у русских и России очень много работы и она не ограничивается современной Украиной. Наши интересы простираются далеко за нынешние географические границы России - русский интерес имеет глобальный характер.

И на Марсе будут русские яблони цвести

Что такое Владимир Путин? 

Прежде всего, отрублю языки острякам и поясню свою позицию. Во многом, Владимир Владимирович Путин - это не персона / личность - это явление. Путин подобен чуду. Об этом говорит многое - его биография и действия последних годов.

Путин изничтожил почти всех чертей которые насиловали Россию в аде девяностых годов. Я уже начинаю забывать времена, когда у нас в Симферополе мужики стреляли голубей на мусорках, а кур выращивали на балконах хрущёвок. Благодаря Путину мы вернулись в клуб вершителей судеб мира сего -  тут, и военная мощь России, и Крым, и Сирия, и то, о чём не говорят открыто. 

Но, не стоит персонифицировать все заслуги русского народа в одной личности. Путин - это вектор, в который вливается гений учёных и труд всякого рабочего человека.

Кто такой Владимир Путин?

Я, отчасти, могу ответить на этот вопрос. Путин, после мюнхенской речи - это продукт системы. Сегодня можно говорить о том, что в России формируется та политическая среда, благодаря которой, на самый верх выдвигаются люди, которые будут работать только во благо интересов русских и России. Но, создаваться эта система начала не при алкоголике ельцине и жидах которые им управляли, а при Владимире Владимировиче Путине. И тут мы подходим к главному. Цивилизационная задача Владимира Путина - это создание крепкой системы, которая будет направлена на защиту, экспансию и справедливую агрессию русских интересов, не зависимо от персоны которую обозначили как главу России.

Владимир Маслов

https://aftershock.news

Метки: общество, Путин, Россия
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