Цивилизационная задача Владимира Путина

Когда я узнал окончательную формулировку на крымском референдуме 2014 г., то, по пути к магазину я кричал "домой".

В такие моменты начинаешь верить в Бога, который хранит Русскую цивилизацию и помогает ей во времена смертельной угрозы, так было в "смутное время", так было и в прошлом веке, когда под руководством великого Сталина Мир был спасён от страшной заразы - имя которой нацизм.

Можно бесконечно спорить о причинах и последствиях возвращения Крыма, но, факт спасения от смерти двух миллионов русских, отрицать нельзя. Почему я говорю о смерти? На территориях ныне называемых "Украина", коллективный Запад уничтожает ментально русских людей, сын русских родителей называет себя украинцем, население Украины за 20 лет сократилось на 20%... В этом смысле, у русских и России очень много работы и она не ограничивается современной Украиной. Наши интересы простираются далеко за нынешние географические границы России - русский интерес имеет глобальный характер.

И на Марсе будут русские яблони цвести

Что такое Владимир Путин?

Прежде всего, отрублю языки острякам и поясню свою позицию. Во многом, Владимир Владимирович Путин - это не персона / личность - это явление. Путин подобен чуду. Об этом говорит многое - его биография и действия последних годов.

Путин изничтожил почти всех чертей которые насиловали Россию в аде девяностых годов. Я уже начинаю забывать времена, когда у нас в Симферополе мужики стреляли голубей на мусорках, а кур выращивали на балконах хрущёвок. Благодаря Путину мы вернулись в клуб вершителей судеб мира сего - тут, и военная мощь России, и Крым, и Сирия, и то, о чём не говорят открыто.

Но, не стоит персонифицировать все заслуги русского народа в одной личности. Путин - это вектор, в который вливается гений учёных и труд всякого рабочего человека.

Кто такой Владимир Путин?

Я, отчасти, могу ответить на этот вопрос. Путин, после мюнхенской речи - это продукт системы. Сегодня можно говорить о том, что в России формируется та политическая среда, благодаря которой, на самый верх выдвигаются люди, которые будут работать только во благо интересов русских и России. Но, создаваться эта система начала не при алкоголике ельцине и жидах которые им управляли, а при Владимире Владимировиче Путине. И тут мы подходим к главному. Цивилизационная задача Владимира Путина - это создание крепкой системы, которая будет направлена на защиту, экспансию и справедливую агрессию русских интересов, не зависимо от персоны которую обозначили как главу России.

Владимир Маслов

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