Циничный симбиоз: Порошенко и Тиллерсону мешает реальность. Бойня на майдане

9 июля в Киеве — побывал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Порошенко принимал главу американской дипломатии впервые. Для офшорного олигарх-президента это, с одной стороны, компенсация за то, что Украину не пригласили на "двадцатку" даже в качестве гостя, например, как Норвегию, а с другой — возможность опять наврать с три короба про военную агрессию со стороны России, про успех идущих реформ и про удивительно демократичную атмосферу, царящую на Украине.

Американцам эти тексты геополитически выгодны, поскольку, с одной стороны, страх в отношении России создает рабочие места в военно-промышленном комплексе США, а с другой видимость дружбы с Киевом позволяет продавать Украине миллионы тонн грязного угля. В Штатах с ним затоваривание. Первые эшелоны поступят уже в августе.

Для Порошенко это вранье выгодно и даже спасительно, поскольку все провалы майданной власти, как в экономике, так и в обществе, можно, с одной стороны, бесконечно списывать на войну и якобы российскую агрессию, а с другой демонстрировать своему народу политическую поддержку Америки.

Вот и получается, что реальность никому не интересна. Более того, она даже мешает, поскольку высвечивает циничность сложившегося симбиоза. Поэтому-то Тиллерсону в Киеве не с руки говорить про нациков, русский язык, порошенковские офшоры, про убитых на Украине журналистов и о положении со свободой слова в стране. Как это по-киевски.

И это при том, что как раз в эти дни еще одна редакция, еще одно издание ведет битву за выживание. Это ресурс Strana.ua, журналисты которого в понедельник обратились к послам Евросоюза и стран "семерки" в Киеве с сигналом SOS. Собственно, это просьба о защите от давления властей. Главного редактора издания Игоря Гужву грозят посадить в тюрьму по сфабрикованному уголовному делу.

О том, как все работает на Украине, — в очень подробном интервью Виктора Зубрицкого немецкому журналисту Мануэлю Оксенрайтеру, которое на днях появилось в Сети. Зубрицкий — креативный продюсер частного украинского информационного телеканала "112". Сейчас вынужденно находится за пределами Украины. Интервью столь интересно, что смело можно советовать найти его в Сети и посмотреть полностью. Мы остановимся на нескольких фрагментах.

Вот, например, о майдане и его технологиях. Еще в канун госпереворота Зубрицкий нанял американских актеров, те представились помощниками американских сенаторов и стали обсуждать с деятелями оппозиции предстоящий план революции и свержения Януковича. Хладнокровно шли на убийство своих заведомо невиновных людей. "И все соглашались, что сакральная жертва нужна, что если будет сакральная жертва, то революция победит", — рассказывает Зубрицкий.

Сначала на Майдан подбросили неизвестно где застреленных, причем с близкого расстояния, тела Нигояна и Жизневского. Когда не сработало, стали стрелять в милицию в расчете на огневой ответ.

"С 18 по 20 февраля были убиты 18 сотрудников милиции, порядка 200 было ранено боевым огнестрельным оружием, — говорит Зубрицкий. — Те, кто стрелял, рассчитывал, что милиция ответит огнем, как было принято во всех странах. В правоохранительные органы стреляют, они отвечают огнем. И когда они поняли, что ответного огня не будет, 20 февраля они открыли огонь и по сотрудникам милиции и по митингующим, чем спровоцировали эту бойню. И тогда они уже окончательно победили".

Убитых на Майдане окрестили "Небесной сотней". Преступление свалили на Януковича, а от расследования тупо отказались. Запад не то, что это проглотил — не заметил. Тогда министром иностранных дел Германии был Штайнмайер, это и под его гарантии оппозиция подписала с президентом Януковичем соглашение о мирном переходе власти и досрочных выборах. Тут же эту бумажку майданутые скомкали и перешли к стрельбе, в том числе и по Януковичу. Сейчас Штайнмайер президент Германии. К Порошенко у него претензий нет. Американцам он тоже ничего не хочет про Киев рассказать.

"Первое, это то, что врачи, которые извлекали пули из убитых и раненых, не могут их никуда сдать. Правоохранительные органы их не принимают, — продолжает Зубрицкий. — Активисты рассказывали о том, что никто их не вызывал на допрос. Если поставить выжившего человека на то место, где он был, и совместить канал прохождения пули с местностью, то можно в принципе понять, откуда эта пуля выстрелила. Найдены были деревья, которые были прострелены".

То есть, в принципе, понять, кто убивал на Майдане, было просто — пулевые отверстия на деревьях ведь остались. Зубрицкий снял обо всем этом даже документальный фильм-расследование "Бойня на Майдане". Лента доступна как Штатам, так и Европе. Но смотреть не выгодно.

"Мы просто взяли лазерные указки и вставили в пулевые каналы. Мы удивились, оказалось, что лазерные лучи указывают на гостиницу "Украина", которая тогда была подконтрольна активистам майдана. То есть те люди, которые были расстреляны, получили пулю в спину из здания, которое происходило за ними, было под контролем активистов майдана. Естественно, у власти этот фильм вызвал отторжение. "Бойня на Майдане" был запрещен к показу" – рассказал Зубрицкий.

А еще майданная власть, продолжая врать, заметала следы, боясь ответственности. "В наш адрес начались репрессии, нашу съемочную группу начали преследовать, — вспоминает Зубрицкий. — Нам не давали возможность снимать. В Шевченковском райотделе города Киева при новой власти были украдены 180 уголовных дел в отношении убитых и раненых на майдане. Объем документов, которые были выкрадены в Шевченковском райотделе, был равен микроавтобусу".

Все помнят, как прошлой осенью зимой нацики при поддержке президента Порошенко безнаказанно сожгли студию телеканала "Интер" из-за недовольства редакционной политикой. Разливая по полу бензин, приговаривали: "Гори-гори ясно". Чудом никто из журналистов тогда не погиб.

Взорвать пытались и телеканал "112". "Следующий элемент воздействия — это запугивание, — продолжает Зубрицкий. — Телеканал пытались подорвать, была заложена взрывчатка. И благодаря или Господу, или стечению обстоятельств, или неподготовленности минера, сам взрыватель был задымлен, и вместо взрыва произошло задымление детонатор. Не взорвалось. И после ряда предупреждений у канала забрали лицензию на вещание".

В ответ — обращение в суд. Забирать лицензию не за что. Пока шла волокита, владельцу стали угрожать, требуя продать канал структурам Петра Порошенко. Владелец канала Пощипков сбежал за границу, на генерального продюсера Виктора Зубрицкого завели гирлянду сфабрикованных уголовных дел. Давление продолжилось, все отснято на скрытую камеру.

"На этот раз они вышли на меня. И мне была предложена встреча. Я, правда, не понимал, с кем, по какому поводу. Пришел на встречу. И ко мне обратился Полищук Виктор — это бизнесмен из Украины. Он в то время владел банком "Михайловский" и торговым центром "Гулливер", разными гипермаркетами, системами крупных магазинов. И он был в отношениях с Порошенко — он решал его вопросы так же, как когда-то Онищенко. Нами было подписано понятийное соглашение. Оно уникально, как все украинские истории: в нем Полищук обязуется закрыть против меня все дела, больше эти дела не возбуждать, снять с меня розыск Интерпола, я за это уступаю 7 миллионов долларов и за 18 миллионов долларов продаю телеканал", — рассказал Зубрицкий.

Продавать канал он не собирался, но продолжил игру, постигая технологию жизни постмайданной власти вообще и Порошенко лично: "Я потребовал, как и подобает настоящему украинцу, денег. Это была сумма 5 миллионов долларов. Когда я спросил у Полищука, откуда эти деньги, он рассказал, что в Украине существует система Облэнерго, которая получает финансирование за электроэнергию в стране. И ежемесячно доля президента составляет 10 миллионов долларов наличными. То есть бабушки, старушки, дедушки, мы все, украинцы, платим за электричество, и оказывается, что копеечка от наших платежей поступает лично в карман президенту. Надо еще добавить, многие слышали об офшорном скандале с Порошенко, о том, что у него оказался офшор, так вот та сделка, которую мы должны были оформить мы с Полищуком, должна была быть оформлена на этот офшор".

Чем не тема для сегодняшней встречи Тиллерсона с Порошенко? Но нет, интереснее об агрессии России. Хотя, даже украинские журналисты, пересекая линию фронта в сторону Донбасса, не могли найти российские войска. За это их из Киева наказывали. И вот как. Леденит душу:

"В самом начале, когда эта ситуация только начинала развиваться, и был поток, что там стоят российские войска, было много стримеров, которые пытались попасть на ту территорию, и рассказать, что там на самом деле. Одним из первых был Руслан Коцаба, он в своих эфирах говорил, что, находясь там, не находит российских войск. Другой случай в тот период — тоже со стримером канала, это был Роман Гнатюк, и с ним было еще двое его товарищей, один, по-моему, Сергей Белоус, другой Сергей Бойко. Они проходили, по-моему, в Амвросиевке контроль и были задержаны украинскими вооруженными силами, в данном случае батальоном "Кривбасс", там они были раздеты, связаны и брошены в какую-то бетонную яму, в которой находились другие такие же заключенные. У них отобрали все, что у них было: флешки, документы, видеокамеры, бронежилеты, каски с надписями "Пресса". И они там находились несколько дней".

И замучили бы насмерть, если б не журналистская солидарность.

"Мы начали делать заявления, что знаем, где они находятся, и требуем их освобождения. Обратились в международные организации, даже Дуня Миятович вступалась за то, чтобы найти этих журналистов. И с ними произошли следующие события: ночью их разбудили, вытащили из этой ямы, бросили в машину и везли через поле, где каждого из них, раздетого догола, выбрасывали в поле. И двое, и потом один, оставшиеся в машине, слышали выстрел и думали, что их товарищ убит. Дальше машина проезжала еще километр, выбрасывали следующего, и таким странным образом батальон "Кривбасс" выпустил трех журналистов", — рассказал Зубрицкий.

Этим троим повезло. Тем, кого уже убили, посадили в тюрьму, вынудили скрываться или просто сломали, повезло меньше. Сейчас на очереди Игорь Гужва — под фальшивым уголовным делом. Рейтинг Порошенко, наверное, ниже, чем у любого президента на планете Земля. Но он продолжает улыбаться и делать свою грязную работу. Единственное, что мешает ему, — свободное слово.

"Сегодня действия Порошенко вызывают резкое недоумение граждан, — говорит Зубрицкий – В своей предвыборной кампании он обещал, что в течение месяца закончит войну в Донбассе. Сегодня то, что происходит — это накопление ненависти и разжигание ненависти. На сегодняшний день Порошенко и власти война выгодна. На войну можно все списывать — все проблемы в обществе, все экономические трудности, эти грабежи и воровство — все это можно списать на войну в Донбассе".

"Бойня на Майдане" (Maidan Massacre) - фильм-расследование, полная версия

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http://www.vesti.ru/doc.html