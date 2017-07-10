Армен ГАСПАРЯН: глупость США — пугать Россию санкциями

Все-таки должна быть золотая середина. Надо уметь очень жестко объяснять людям, когда они очень неправы, но при этом не переступать грань. Что, собственно говоря, наши летчики блестящим образом и продемонстрировали. У нас это вообще тренд последнего времени. Мы же сейчас в Сирии "калибрами" объясняем бармалеям, что они тоже очень неправы.

— Оставшимся бармалеям объясняем. Ведь у них теперь "последняя смертная крепость" является столицей.

— Да, от них мало что осталось. Надо радикально решать вопросы, враг должен быть уничтожен. У нашей армии есть такая традиция, просто в 90-е годы мы старательно о ней забывали. Потом она стала постепенно возвращаться. Сейчас армия совершенно другая. То, что Сергей Кужугетович обещал верховному главнокомандующему, то он и сделал, и за это ему честь, хвала и низкий поклон. Я недавно был в войсках. Когда приехал, то встретился с той армией, которую видел в детстве, с армией-победительницей, армией, которая гордится собой. В 90-е же годы я видел только униженную и оскорбленную армию.

— Сейчас народ гордится своей армией. С нами снова нужно быть очень вежливыми, поскольку мы сами такие. Тем не менее хочется вспомнить про наших заклятых партнеров. Слава богу, что Клинтон не стала президентом США, но и с Трампом тоже какая-то беда. Усиление прошлых санкций, какие-то другие новые санкции… Да еще палата представителей принимает такие законы, чтобы Трамп не мог дернуться и отменить какое-либо их решение.

— К сожалению, сейчас наши отношения с Соединенными Штатами Америки находятся действительно на нижайшей точке. В эпоху холодной войны на подобном уровне они были только однажды, в 1962 году. Тогда в Советском Союзе и в США очень быстро пришли к четкому пониманию, что осталась маленькая красная линия, которую нельзя перейти. Все, надо останавливаться, надо договариваться. Сейчас, увы, в США такого понимания нет.

К огромному сожалению, американская политическая элита все еще живет в 90-х годах, она пропустила момент подлинного возрождения русского духа. Я говорю о русских как о нации в политическом значении этого слова, потому что у нас есть Крым, где 87,5% русскоязычных, они все считают себя русскими, неважно, кто они по национальности.

Они искреннее думали, что русские и сейчас образца 1993-1994 года. У них случился удар по психике и самолюбию из-за событий в Крыму. А потом произошел ряд действий на юго-востоке Украины. Как известно, если у вас нет понимания, кто ваш противник, вы начинаете делать глупости. Фатальность состоит в том, что прошлое поколение советологов ушло, а новое не появилось. Штаты же замечательнейшим образом ликвидировали точки их подготовки: Стэнфорд, Колумбийский, Сиракузский университеты, где это изучалось и преподавалось.

— Американцы думали, что им не нужны эти университеты, что России уже нет.

— США же победили в холодной войне. Зачем им это? Они их ликвидировали. А тут выяснилось, что русские взяли и встали с колен. И не только встали, а еще отряхнулись и оглянулись: "А где тут наша палица родная?".

— Штаты даже не слушали, что Бжезинский и Киссинджер говорили в последнее время.

— Не хотелось. У них уже заработала программа: "Мы победили по умолчанию". Они подчинили себе все постсоветское пространство, хотя по факту, конечно, в лучшем случае речь может идти о половине стран, да и то это достаточно большой и спорный вопрос.

— Даже не сами страны, а руководство этих стран.

— Да, речь идет именно о руководстве. В данном случае мы объединяем политическую элиту с государством. Потому что если мы начнем еще их социум изучать, то просто погрязнем в этом болоте.

— Все будут за Путина.

— Да. Тут как раз выяснилось, что все совсем не так, как думали американцы. А запасного плана никакого нет. "План Б" — это санкции. Испугали! Мы весь ХХ век, начиная с 1917 года, находимся под санкциями. У нас многие поколения сменялись на этом. Мы и в 90-х годах, когда считали Штаты лучшими друзьями, жили под поправкой Джексона-Вэника. Это те же самые санкции. И что? Пускай объявляют санкции, ради бога.