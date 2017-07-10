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Алексей Кудрин взял реванш. Госдума проголосовала за его идеи

19:02. 10 июля 2017 Просмотров - 149 Один комментарий Опубликовал:

Источник: http://www.km.ru/
Экономист Дмитрий Ушаков комментирует важное решение Государственной Думы

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который направлен на применение бюджетного правила. Что за бюджетное правило? Нефтегазовые доходы, выше цены отсечения $40 за баррель нефти, направляются не на расходы, а на пополнение резервного фонда.

Как бы странно ни прозвучало, законопроект также направлен на фактическое уничтожение Фонда национального благосостояния и на фактически решенный вопрос об объединении ФНБ с Резервным фондом. Снова возвращаемся к Стабилизационному фонду «Кудрина».

В недавно подписанных президентом изменениях в бюджет правительство (Минфин)  вынимает из экономики доходы от нефти при цене свыше $40 за баррель, хранит эти средства отдельно и не пополняет ими Резервный фонд в текущем году, хотя именно для таких средств Резервный фонд и создавался.

Накопленные сверхдоходы от нефти свыше цены отсечения $40 за баррель будут передаваться в Резервный фонд не в текущем, а только в следующем, 2018 году. Такой правовой конструкции в законе, т.е. бюджетном кодексе, не существовало, соответствующие нормы бюджетного правила были приостановлены.

Кроме того, в бюджетном кодексе также отсутствовали нормы о праве направления средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета. Правительство вместо того чтобы найти другой источник финансирования, выдумывало схемы и формулировки, которые позволяют использовать средства ФНБ в обход требований бюджетного кодекса.

Принятым в первом чтении законопроектом правительство фактически узаконивает весь этот правовой беспредел, который был на протяжении последних двух лет.
Законопроект крайне неудачен и ведет к существенным для экономики России последствиям.

При принятии изменений в бюджет 2017 года многие соглашались, что $40 — это мало. Консенсус был в районе 50$. Изъятие доходов свыше цены отсечения обескровливает экономику. Это ограничивает и так уже существующий дефицит денег в экономике.

А что же предлагает правительство? $40 и ежегодная индексация указанной цены на 2% ежегодно, начиная с 2018 года. Как мотивируют установление именно такой планки в $40? Например, говорят, что на долгосрочный равновесный уровень нефтяных цен будет оказывать понижающее давление предложение американской сланцевой нефти. Причем ссылаются на прогноз Всемирного банка и предлагают рассмотреть вариант, когда фактический структурный уровень цен на нефть может оказаться ниже базового уровня в $40 и потребуется его корректировка.

Но подождите. В случае если цена отсечения будет установлена ниже $40, полностью обескровится федеральный бюджет в части доходов. Расходы нужно будет резать по живому значительно выше недавних ставших притчей во языцех минфиновских 10%-ных секвестров бюджета. Значительная часть нефтегазовых доходов будет аккумулироваться в Резервном фонде, и уже из него правительство будет финансировать расходы бюджета. Причем своими решениями, без Государственной Думы, без парламентского контроля, как обычно водится, когда правительство ежегодно просит право потратить 200-500 млрд на разные цели.

Предварительные основные характеристики федерального бюджета на 2018-20 годы предполагают дефицит федерального бюджета на уровне 1,6% ВВП в 2018 году. В 2019 году планируется дефицит уже в 0,9% со снижением его до 0,8% в 2020 году. В рамках предлагаемого законопроектом бюджетного правила осуществить такое существенное сокращение дефицита федерального бюджета возможно только в случае сокращения расходов. Объявленное недавно на заседании правительства 2-процентное сокращение незащищенных статей расходов уже с 2018 года фактически подтверждает предположения, ранее высказанное «Справедливой Россией».

На самом деле, чуть меньше половины расходов бюджета носит непрограммный, или «незащищенный», характер. Нововведение о 2-процентном сокращении незащищенных статей расходов вообще странное. Откуда взята цифра 2%, почему не 1% или 5%, или, как любил Минфин, секвестировать бюджет на 10%?

Кроме того, резервный фонд правительства на 98% расходуется на текущие нужды, на расходы, которые можно было бы предусмотреть и при планировании трехлетнего бюджета, а не в процессе его исполнения. Ведь такое расходование вообще противоречит целям Резервного фонда правительства, который прежде всего предусматривался для финансирования непредвиденных расходов, а не текущих, как это происходит в настоящее время.

Такие предложения снова ведут к тому, что правительство просто в обход Государственной Думы и в обход необходимости внесения изменений в федеральный закон о бюджете будет тратить по своему усмотрению  2% или 77 млрд рублей. Такая вот «заначка» правительства из государственных финансов.

Использование средств ФНБ для финансирования дефицита федерального бюджета поставит крест на всём том, ради чего ФНБ изначально и создавался, а именно: на добровольных пенсионных накоплениях и на финансовой устойчивости Пенсионного фонда. Впоследствии средства ФНБ разрешили тратить на поддержку финансовой устойчивости корпорации ВТБ (до 7% от размера ФНБ) и на крупные инфраструктурные проекты (до 10% от размера ФНБ). Инфраструктурные проекты могут превратиться в супердолгострой.

В связи с этим становится понятна идея объединения ФНБ и Резервного фонда. В соответствии с предлагаемой конструкцией объем использования средств Резервного фонда не может превышать объем недополученных нефтегазовых доходов. Именно поэтому высказывается идея об объединении ФНБ и Резервного фонда. Иными словами, в случае, если недополученные нефтегазовые доходы превышают объем используемых средств Резервного фонда, внутренние заимствования иссякнут, невозможно будет разместить ОФЗ, тогда правительство залезет в ФНБ и направит часть его средств на погашение дефицита.

Кроме того, ФНБ лишается источника своего формирования в виде дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, и остаются в виде источника только доходы от управления средствами ФНБ.

На мой взгляд, это просто означает, что ФНБ умышленно обескровливается. Очевидно, снова для оправдания объединения ФНБ с Резервным фондом. Федеральный бюджет должен работать как инструмент развития экономики страны. Дополнительные доходы от нефти и газа должны направляться на развитие несырьевого сектора экономики, на поддержку промышленности в первую очередь.

А предлагаемые законопроектом меры фактически ведут к стерилизации денежной массы в масштабах, о которых не мечтали создатели Стабилизационного фонда в 2004 году. Правительство фактически ставит крест на планах по выводу экономики на новый виток экономического роста.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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Один комментарий»

  • 12277 7670
    Волемир 10 июля 2017 в 19:21 Ссылка Пометить
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    США лоббировали, Кудрин рекомендовал, ГД приняла в первом чтении, Путин подписал…
    И почему в этой стабильной схеме ВВП и либералы якобы по разную сторону???
    Это же одна организация!!

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