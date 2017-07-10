Александр Роджерс: Разбираем встречу Путина и Трампа

С моей точки зрения, Трампу почти нечего предложить Путину. И по Сирии, и по Украине у него очень слабые позиции.

А Порошенко мне и говорит: Ну дай денег…

Собрал фактаж, посмотрел все официальные заявления, почитал мнения (и гадания) экспертов – теперь можно и самому высказаться по поводу встречи Путина и Трампа.

Прежде всего, давайте разграничим: есть публичная политика и есть realpolitik.

Когда Лавров, или Тиллерсон, или любой другой дипломат выходят к прессе и говорят «Мы создали сто-пятьсот групп по урегулированию и согласованию, встреча прошла в тёплой и дружеской обстановке, бла-бла-бла», то это формальные «танцы», которые любой дипломат обязан исполнять. При всём уважении, но это просто обязательная программа, которую нужно озвучить, но которая почти ничего не значит.

Когда её нет, кстати, то это уже значит, что всё совсем плохо – дипломатов отзывают, дипотношения разрывают и военные в штабах начинают перебирать конверты с планами действий. А пока есть – переговоры могут давать умеренный результат или вообще никакого, но стороны продолжают попытки договориться. Это публичная политика.

А есть ещё и реальная политика, realpolitik. Это когда Трамп продаёт СПГ полякам или уголь Порошенко (туземцам бусики), а ещё лучше, когда Путин с Си Цзиньпинем подписывают производственных контрактов на 10 миллиардов долларов в дополнение к тем 32-м, которые уже были подписаны ранее.

Или когда рабочие группы Лаврова договариваются в Сирии о переходе «умеренных» боевиков на сторону Асада или сложении оружия. Это политика, дающая реальный результат – военный или экономический.

Хотя есть ещё и политика клоунады. Это когда унылые клоуны (сами догадаетесь, как их фамилии?) платят по 600 тысяч долларов государственных денег, чтобы за пару минут сделать фоточку с Трампом и потом показывать на каждом углу с криками «Смотрите! Нас поддерживает хозяин мира!».

Но это, понятно, никого (кроме таких же туземцев) не впечатляет и ни на что не влияет.

Исходя из вышеизложенного, как мы можем оценить встречу Путина с Трампом?

Во-первых, весь формальный политес с танцами, выходами и прочими «два раза ку» был соблюдён. То есть военные пока могут расслабиться и покурить.

Во-вторых, встреча Трампа с Путиным продолжалась два с лишним часа против протокольных 35 минут. То есть высоким договаривающимся сторонам было о чём поговорить.

Это ещё нужно учитывать, что перед этим Тиллерсон летал в Москву, а Лавров в Вашингтон, и тоже не «чайку попить». Фактически это был уже третий раунд переговоров, на самом высоком уровне.

Причём Путин представлял в этих переговорах консолидированную позицию России и Китая (а возможно и Ирана), согласованную с Цзиньпинем буквально за пару дней до этого. О том, что он фактически уполномочен на это практически открытым текстом сказано в интервью самого Си («мы договорились о совместных усилиях» и дальше по тексту).

С моей точки зрения, Трампу почти нечего предложить Путину. И по Сирии, и по Украине у него очень слабые позиции. И там, и там США агрессоры на чужой территории, причём в такой ситуации, где продолжать только себе дороже – дешевле отступить. К тому же втравить Европу в войну против Росси, а самим отсидеться за лужей, как в прошлый раз, у Соединённых Штатов не получилось. А продать Путину снег из Аляски не получится – он же не лоховская марионетка типа Дуды или Порошенко.

Впрочем, какими бы ни были результаты переговоров, публично они озвучены в любом случае не будут. Причём по множеству причин, начиная с того, что уступки Трампа могут быть использованы против него во внутриполитической борьбе внутри самих США, и заканчивая тем, что некоторые вещи просто не принято озвучивать.

Ясно одно, что происходит очередной этап передела мира. Маленькие и ведомые (в том числе «сведомые») могут возмущаться, истерить и даже биться кастрюльками об асфальт, но большие дяди всё равно решат всё так, как им надо. В лучшем случае маленьким сообщат, в худшем – они всё узнают постфактум.

Налицо очередной, в этот раз «Гамбургский» сговор. Я не знаю, принято ли было уже традиционное решение о разделе Польши, или решили подождать месяц-другой.

Возможно (и скорее всего) это не последний раунд подобных переговоров. Мир снова меняется, и в этот раз в лучшую сторону.

Александр Роджерс

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https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-razbiraem-vstrechu-putina-i-trampa/