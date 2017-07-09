В России умер популярный блогер Антон Носик

В Москве умер известный российский блогер Антон Носик. Об этом сообщил в воскресенье,9 июля, владелец издания «Ведомости» Демьян Кудрявцев.

Носику был 51 год. Согласно информации, предварительной причиной смерти является сердечный приступ. По словам блогера Ильи Варламова, смерть наступила около двух часов ночи. Другие подробности на данный момент неизвестны.

Антон Носик — журналист, общественный деятель и популярный блогер, был редактором крупнейших новостных интернет-изданий Vesti.ru, Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. До 2011 года занимал пост главного редактора сайта Bfm.ru, а также занимался развитием в России LiveJournal.

Источник: news-front.info