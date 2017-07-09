Украинские СМИ изучают альтернативную географию: Солдат Агеев из города Космитау

Украинский сайт «Цензор.нет», на который ссылаются многие другие украинские ресурсы, представил очередной шедевр о пленном российском гражданине Викторе Агееве, которого называет военнослужащим контрактной службы ВС РФ. После нескольких дней с попыткам соорудить сенсацию о якобы «разведчике ГРУ», украинская версия претерпела изменения. Теперь сообщается, что он пулемётчик разведроты, но никак не разведчик ГРУ, о чём сообщалось ранее.

Напомним, что Виктор Агеев попал в плен, как заявляет украинская сторона в районе Желобка.

Из «обновлённого материала» (перепечатка новости "Цензора" информационным агентством УНИАН ):

4 боевика были взяты в плен: - солдат Агеев Виктор Александрович, 15.09.1995 г.р., пулеметчик разведывательной роты 4 омсбр, гражданин России, проживает в г. Космитау, ул. Советская 12.

К этой информации о Викторе Агееве прилагаются развороты его документов.

Видимо, «специалисты» на «Цензоре» так спешили выдать «информационную бомбу», что сами на ней и «подорвались» - переиначить Кокшетау в несуществующий Космитау, да ещё и объявить, что Агеев в этом городе проживает – высший пилотаж украинской журналистики.

Вот тот самый разворот паспорта Виктора Агеева, где указан адрес его реального проживания:

Мало того, демонстрируется страница военного билета Агеева, где снова нет никаких данных о в/ч, где он проходил "службу по контракту". А нет никаких данных, так как МО РФ ранее сообщало: Агеев службу по контракту никогда не проходил, а в 2015-2016 годах являлся военнослужащим службы по призыву, после чего остался (как сотни тысяч других "срочников") в списках военнообязанных. Это и указано в его военном билете:

Фото документов других взятых в плен:

При этом украинские СМИ так и не удосужились рассказать, что делали военнослужащие ВСУ на территории ЛНР, где и были пленены бойцы народной милиции.