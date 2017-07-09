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Тайны архитектуры

13:30. 9 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Что скрыто в известных строениях городов России?

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Тайны храмов: Церковь Александра Невского в Новоалександровском
Тайны храмов: Церковь Николая Чудотворца в Ольхах
Тайны храмов: Церковь Покрова Богородицы в Дёрново
Тайны храмов: Церковь Николая Чудотворца в Рубихино
Тайны архитектуры: Дворец Потёмкина в Кричеве
Тайны архитектуры: Храм Исторического музея
Церковный генератор. Часть 1: Загадочные храмы
Смертельные мегаполисы
Тайны храмов: Церковь Знамения Богородицы в Старом Ракомо
Познавательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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