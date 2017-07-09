Тайны архитектуры

... может придавать не только деревянная архитектура, но и то, что ... Следуя обозначенной логике, ордена - это тайные организации, приватизировавшие древние и чрезвычайно...спецслужбы очень давно заинтересовались всякими тайными обществами, Орденами и выросшими из...