„Святые” 90-е или почему либералов трясёт даже от имени И.В. Сталина? (Ч. 2)

Либералы в России никогда не пользовались популярностью. Западные идеи, а равно и её носителей, русский народ если и воспринимает, то с большим скрежетом и внутренним духовным противлением. После демонтажа СССР либералы сумели укрепиться как во власти, так и в рядах интеллигенции, или, говоря на их языке, т.н. «креативного класса». Либеральная общественность России претендуют на место национальной и интеллектуальной элиты. Подобно Троцкому после гражданской войны, они хотят восседать на высоком холме в позе философа, давая правительству и депутатам умные советы по управлению страной. Однако никакой проработанной программы действий либералы до сих пор не представили. Их заявления о «несвободной стране», «рабском менталитете», «агрессивной внешней политике» не имеют ничего общего с государственным управлением и потому справедливо воспринимаются населением как русофобия.

Впрочем, либералы правы только в одном — в простой констатации факта: проблемы в России действительно есть во всех сферах жизни, и эти проблемы — наследие 90-х годов. Ясная картина, показывающая к чему привели либеральные реформы, диктуемые Западом.

Первая часть

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СССР (РОССИИ) XIX—XXI ВЕКОВ, КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ

Для понимания полной демографической картины страны важна не только фактическая численность населения России. Показатели рождаемости, смертности, а также данные по количеству мигрантов тоже являются весьма важными и характеризуют практическую реализацию основного права народов — права на жизнь.



Это право всем поколениям граждан России на протяжении этого времени приходится отстаивать в жёсткой борьбе с агрессией, которая ведётся как методами внешнего военно — экономического насилия, так и методами внутреннего разложения общества, ведущего к его деградации и вымиранию населения (особенно в горбачёвско-ельцинский период).

Рост численности населения Царской России XIX-XX-ых веков характеризуется высокими темпами и постоянством. (См. Таблицу 1 и Рисунок 1). С 1800 по 1914 годы количество жителей России, без учёта Польши и Финляндии, возросло с 35,5 до 161 миллиона, то есть в 4,5 раза. Прирост численности за год, отнесённый к 1000 жителей и усреднённый по 10 —летним периодам, лежит в интервале от 8 до 18 человек.



Рисунок 1

Спад имеет место в результате Первой Мировой войны, революций 1917 года и гражданской войны.

Прямые и косвенные потери населения СССР в войне 1941—1945 годов, полученные методом экстраполяции темпов предшествующего (1937—1940 годов) и последующего (1950—1953 годы) периодов, можно оценить величиною 35 млн. человек.



Из них погибших, как военных так и мирных граждан, около 20 млн. человек, как это следует из скачка смертности в период 1941—1945 годов. (См. рисунок 2).

Рисунок 2

По своим масштабам демографические катастрофы гражданской и Великой Отечественной войн близки между собой, хотя имеют разную природу.



Следует отметить быстрое восстановление демографического благополучия в послевоенные годы, впечатляющий пик прироста населения, равный 20 (на тысячу жителей) в 1948 году и значительное, в два раза! снижение смертности в послевоенном СССР по сравнению с довоенным периодом. А значит, послевоенная власть работала, преимущественно, в интересах своего народа.

В послевоенное время демографически наиболее благополучным был период с 1948-го по 1960-й годы, когда этот показатель — относительный баланс численности достигал 20 и долгое время составлял 17 по СССР и 15—16 человек по Российской Федерации (как это следует из данных Рисунков 2, 3 — см. ниже). Семьи, как правило, были многодетные.

Рисунок 3

Но затем семья 1950 — 1960-х годов превратилась в двухдетную к 1965—1967 годам и на многие годы замерла на этом уровне. Эта, основная часть демографического спада, не связана с прошедшей войной, а определялась текущими изменениями в общественной жизни тех лет.

Основными причинами этому были провалы во внутренней политике «борцов со сталинизмом», особенно в сельском хозяйстве, что привело к устойчивому неурожаю.

Хрущёвская «оттепель» повлияла и на климат в семье. С 1956 года были разрешены аборты, распропагандированные в дальнейшем, как средство планирования семьи. Если в 1960-м году разводом сопровождался каждый десятый брак, то в 1965 — уже каждый третий.

Превращение Российской Федерации, Украины и Беларуси в доноров национальных окраин привёло к тому, что рост численности населения в этих славянских республиках после 1960 года существенно замедлился и за 12 лет, к 1972 году, составил, соответственно, 11, 13 и 14 %, в то время как в Среднеазиатском регионе прирост составил 65%, Кавказском — 30%, Прибалтийском — 25 %.

Как видно, по своему авантюризму, изъятию национальных богатств из русской России и демографическим потерям, хрущёвская «оттепель», голодная и кровавая, вполне аналогична горбачёвской «перестройке».

Во времена «застоя», с середины 1960-х годов, после смены высшего руководства в СССР (Брежнев Л.И. вместо Хрущёва Н.С.), демографический спад существенно замедлился, но всё же, составил ещё 3 пункта за 15 лет, вплоть до 1980 года.



Это было вызвано, во многом, быстрым ростом алкоголизации населения (в 4 раза за 20 лет, с 1960 по 1980 годы, то есть с 3-х до 12 литров абсолютного алкоголя на душу населения в год), не имеющим аналогов в истории России. В эти годы продажа алкоголя являлась средством для балансировки бюджета, который испытывал особую нагрузку в связи с навязанной СССР, особенно после «Карибского кризиса» 1962 года, изнурительной «холодной войны».

Поражение СССР в холодной войне в конце 1980-х годов, которое вполне обоснованно связывают с авантюризмом, некомпетентностью и предательством среди высшего руководства конца 1980-х годов, породило новую демографическую катастрофу 1990-х годов.

От чего ушли

В 1986—1987 годах в СССР наблюдался своеобразный «национальный ренессанс». Все демографические и экономические показатели находились в локальном максимуме, а военная мощь выглядела беспредельной. Наблюдался быстрый рост (около 7% в год) гигантской, второй в мире в то время экономики, основанной на созидательном труде, при бросовых ценах на экспортируемую нефть (9 долларов за баррель, что в 5 раз ниже нынешнего уровня).

В эти годы на территории современной России за год рождалось 2,5 миллиона человек, умирало 1,5 миллиона, естественный прирост населения составлял около 1 миллиона человек в год. Преступность существенно снизилась, наблюдалось практически полное отсутствие (менее 1%) детей с врождёнными дефектами среди новорождённых. Все эти и иные достижения вполне обоснованно связывались с самостоятельностью национальной экономики и проводимой в тот короткий период политикой серьёзного ограничения алкоголизма среди населения.

И к чему пришли

Вполне благополучные демографические кривые дрогнули в 1988 году и резко пошли вниз начиная с 1989 года. Это было то время, когда в СССР появился первый президент (Горбачёв), было объявлено о переходе от плановой к «рыночной экономике» и по командам сверху начался демонтаж государственного управления экономикой, пошли первые многомиллиардные долларовые займы «под перестройку», впоследствии разворованные новой властью.

К 1991 году, к концу эпохи Горбачёва, от высокого уровня 1987 года ничего не осталось. Число рождений обвально снизилось до 1,8 млн. человек в год, число смертей повысилось до 1,7 млн., а демографический баланс упал до 0,1 миллиона, то есть прирост населения практически прекратился. Относительный баланс численности ухудшился с 6,7 до 0,7, то есть на 6 пунктов, всего лишь за 4 года — с 1987 по 1991 годы (см. рисунок 3).

Обретение формальной независимости Российской Федерацией после Беловежского сговора, разрушение СССР и приход к полной власти группировки президента Ельцина в 1991 году не изменили этой пагубной тенденции.

Сохранение демографических показателей 1986—1987 годов, с ежегодным приростом численности около 1 млн. человек в год, могло бы дать России естественный прирост коренного населения в 20 миллионов человек к 2007 году.



Вместо этого мы имеем суммарное вымирание 12,6 млн. человек в период с 1991 по 2007 годы, немного смягчённое остаточным приростом населения в последние советские годы, то есть в 1988—1990 годах, в размере 2,4 млн. человек. Таким образом, за последние 20 лет, вместо прироста в 20 млн. мы наблюдаем вымирание в 10,2 млн. человек. Следовательно, демографические потери народов России за годы «перестройки» и главенства либерально-олигархического строя составили около 30 миллионов человек.

Повторяя по своим масштабам катастрофы гражданской и Великой Отечественной войн, современная катастрофа отличается от них своей долговременной стабильностью. По существу страна была переведена в режим вымирания. Такая ситуация не имеет аналогов в истории России и в корне своём преступна.

Народу было объявлено, что преобразование общества проведено во имя «Демократии» и «Рынка». Но в современной России алкоголизм и табакокурение приобрели масштаб национальной катастрофы, сформировалась многомиллионная группировка привычных наркоманов.



Экономика из созидательной превратилась в сырьевой придаток внешнего мира. Наука, образование, здравоохранение пришли в упадок. Масштабными стали бандитизм, насилие, нищета и моральное разложение.

«Русский крест» и его динамика ( см. рисунок 4).

Рисунок 4.

Приведённый рисунок 4 иллюстрирует известный факт демографической катастрофы, сопровождавшей переход от советского к криминально-олигархическому строю в России. Этот факт получил символическое название «Русский Крест», когда кривая роста смертности пересекает кривую, отражающую небывалый спад рождаемости и «естественный» прирост численности после 1991 года сменяется «естественной» убылью населения.

Катастрофический демографический спад приходится на период с 1989 по 1994 годы, а в целом, за время правления «первых президентов» Горбачёва М. и Ельцина Б. (1989 — 1999 годы) смертность возросла на 49% (на 709 тысяч в год), рождаемость упала на 58% (на 1 миллион 654 тысячи в год), а баланс рождаемости и смертности ухудшился на 2,4 миллиона жизней в год.

Отметим, также, очевидный «демографический эффект» дефолта 1998 года, ставшего промежуточным итогом работы так называемых «реформаторов» ельцинского призыва, отмечавших, возможно, 50-летие известной директивы А.Даллеса (1948 года) о разрушении России изнутри, силами специально взращённых группировок.



После этого «дефолта», «естественные» потери населения сразу возросли более чем на 200 тысяч в год (на 32%!) и держались на этом новом уровне несколько лет.

Этот факт, как и многие другие, убедительно демонстрирует неспособность криминально-олигархического строя и либеральной власти сделать что-либо полезное для народов России.

А что сегодня? Естественная убыль населения России возобновилась в 2017 году. С начала года число жителей нашей страны уменьшилось на 24,0 тыс. человек. При этом число умерших превысило число родившихся на 20%, а в 29 регионах это превышение составило 1,5—2,0 раза.



Убыль частично компенсировала миграция, но речь сейчас не о ней. Причины смертности — вот главное. Здесь с огромным отрывом лидируют сердечно-сосудистые заболевания (причиной который по большей части является нездоровый образ жизни и употребление населением наркотиков разного рода: табака, алкоголя и других). На втором месте — злокачественные новообразования.

Численность населения России по состоянию на январь 2015 года составляет 146,27 млн. человек (с учётом присоединившегося Крыма).

Несмотря на то, что в последние годы население России прекратило свое сокращение, всё же современную демографическую ситуацию в стране можно охарактеризовать как критическую. По прогнозам некоторых экспертов, к 2030 году численность населения России может сократиться до 133 миллионов человек.



Чтобы избежать этого, необходимо проводить целый комплекс неотложных мероприятий в рамках комплексной программы демографической политики, что и провозглашает Всемирный День народонаселения.

ЛИБЕРАЛЫ 26 ЛЕТ ПУДРЯТ НАСЕЛЕНИЮ МОЗГИ

Данные ВЦИОМа свидетельствуют: 10% россиян не хватает денег на продукты, а 29% не могут купить одежду (http://polit.ru/article/2017/06/29/hun dredwords/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fze n.yandex.com).



От голода в России, правда, массово не умирают, да и относительно дорогая зимняя одежда так или иначе есть у всех. Но опрос отлично показывает самоощущение россиян, да и других данных у нас, фактически, нет: Росстат не в состоянии учитывать огромный оборот «серого» сектора экономики, за счёт которого живут миллионы человек.

И всё же результаты опроса заставляют ещё раз задуматься: о какой массовой программе накопительной пенсии можно говорить, когда люди недоедают? Возможно ли переложить на граждан бремя содержания домов, если они не могут купить куртку?

Нам 26 лет пудрили мозги этими реформами, рассказывая о том, как новые менеджеры всё ловко решат. А теперь пришли к тому, что якобы надо отобрать деньги у пенсионеров, повысить пенсионный возраст. В таком случае, чем вы занимались 26 лет, реформируя пенсионную отрасль — вы нас просто обманывали?

Последствия бедности

Бедность не является бедствием одного отдельно взятого человека. Она порождает деградационные процессы в обществе:



ухудшение демографической ситуации. Люди в кризисных условиях не решатся на семью или рождение ещё одного ребенка;



целые пласты населения оказываются за бортом российской экономики. Бедные не могут получить достойное образование, как следствие для рынка труда они становятся низкоквалифицированными работниками, с учётом дефицита рук проблема занятых на технологическом производстве должна обостряться. Правда не в России, поскольку производство попросту сворачивают, готовя армию наёмных вахтовым методом для обслуживания нужд нефтегазовых компаний;



часть профессионального состава с большим стажем работы вынуждена переходить на работу с большим уровнем дохода, но не имеющую такой общественной значимости — иными словами, бывший врач и учитель, чтобы прожить, вынужден становиться продавцом. А это непоправимый удар по российской экономике и по образу жизни человека;



рост преступности. Люди с низким уровнем дохода становятся уязвимой для преступности группой. Для выживания бедные вынуждены идти на нелегальные способы заработка.



Рост социального неравенства

По оценке ВШЭ, доля граждан, у которых не хватает денег на покупку одежды или продуктов питания, достигла 41,4%. Причём разрыв между бедными и богатыми растёт.

По официальным данным Росстата, в 2016 году доход ниже прожиточного минимума имели 22,7 млн человек (15,7% от общего числа жителей страны, и это без учёта пенсионеров). В докладе Credit Suisse отмечается, что в России сегодня 35 млн человек (а это половина экономически активного населения страны) получают до 15 тыс. рублей (250 долларов) в месяц.

Показательно, что сумма среднего предновогоднего чека в декабре 2016 года оказалась наименьшей за последние пять лет. Падение доходов населения, рост налогов и экономия на человеческом капитале стали базовым трендом последних лет.

Расходы федерального бюджета на здравоохранение (в номинальном выражении) снижаются уже пять лет — с 2012 года. С 2013 года падает финансирование образования.

Пропасть между бедными и богачами зафиксировали эксперты РАНХиГС, проанализировав данные Росстата. Коэффициент, который показывает разницу между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных, в I квартале 2017 года вырос по сравнению с I кварталом 2015 года.



Если посмотреть на динамику социального разрыва по годам (данные в инфографике), то видно, что он сейчас значительно выше, чем был в 2000 г. Между тем людей с доходом ниже прожиточного минимума тогда было в 2 раза больше — 42,3 млн против 19,8 млн в 2016 г. Почему же при успехах в борьбе с бедностью так сильно выросло и продолжает расти социальное неравенство?

Вот что говорит научный руководитель Всероссийского центра уровня жизни, главный научный сотрудник РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков:

«Дело в том, что у нас в стране сложилась распределительная система денежных ресурсов. Начиная с 2000 года за счёт высоких цен на нефть в стране образовались дополнительные доходы. Но эта прибавка распределялась в пользу группы высокообеспеченных граждан, которые имели своих лоббистов во власти.



А малообеспеченным доставалась незначительная часть, она позволила поднять их уровень жизни, поэтому число бедных в стране сократилось. Но социальный разрыв в доходах бедных и богатых увеличился, потому что последние наращивали свой капитал более быстрыми темпами.



Сейчас, когда экономика в кризисе, ресурсов стало меньше. Богатые, пытаясь сохранить своё положение, начинают оберегать их более ревностно и урезают долю малообеспеченных, поэтому разница в доходах опять начала расти».

Для бедных государство последовательно сокращает социальные расходы и режет ассигнования на образование и здравоохранение, повышает тарифы, акцизы, вводит новые налоги и сборы. В итоге государство собственными руками увеличивает разрыв между бедными и богатыми. Результат этой политики — по разным оценкам, в зоне бедности находится до 40% населения России.

Итоги модернизации образования

По данным швейцарского центра Medelle коммерциализация уже превратила российское высшее образование в одно из самых дорогих в мире. При этом её былые позиции в рейтингах лучших мировых вузов стремительно падают.



По данным ЮНЕСКО за период реформ Россия, занимавшая 3-е место в мире по интеллектуальному потенциалу молодёжи, переместилась на 40-е.



18 тысяч российских школ нуждаются в капремонте; более тысячи школ находятся в аварийном состоянии.



Более 65% школ России находятся в сельской местности. Принятый в 2001 году закон «О реструктуризации малокомплектных школ» уже уничтожил более 14 тыс. сельских школ. Ежегодно их закрывается более 700, что ведёт к умиранию сёл. Более подробно читайте по ссылке: (http://www.ruscadet.ru/znanie/min-obr/i niciator.htm), где рассказывается, кто стоит за «реформами» по ликвидации всеобщей грамотности в стране.



А это находит прямое отражение и в демографической ситуации, представленной выше и в текущих околополитических процессах, в которые всё интенсивнее вовлекают совсем молодых людей.

При негативной финансово-экономической политике государства одновременно в России растут, в том числе планируемые при поддержке Запада, протесты и митинги либеральной оппозиции, на которые теперь вовлечена молодёжь, в том числе и школьники, демонстрируя низкую образовательную культуру, чего так добивается Запад, внедряя через ВШЭ и правительство программы по снижению грамотности населения.

ЦЕЛИ МИТИНГОВ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ

Что стоит за информационными сражениями нашего времени? Эксперты называют это «поведенческой войной». Речь идёт о противостоянии даже не России и коллективного Запада, а различных идеологий, миропроектов, которые в принципе несовместимы.



Основная борьба ведётся на уровне системы образования, культуры, и даже инстинктов и предубеждений.



В головы подрастающего, а порой и старшего поколения закладываются стереотипы, которые будут впоследствии определять их поведенческие реакции, в том числе: в этой стране не может быть ничего хорошего, её история — сплошная череда чёрных страниц (пример тому — либеральная истерия против личности И.Сталина и всей советской эпохи), а государственные структуры безнадёжно неэффективны (примером чему может быть «великий эксперт» в области околовсяческих наук, бухгалтер А.Кудрин).

Всё это внедряется в подсознание на уровне условного рефлекса. Важную роль в этой стратегии играет и так называемое клиповое мышление. Суть события не имеет значения.



Первое впечатление оказывается решающим. Главное — эффектно столкнуть между собой различные интересы и получить общественный резонанс, а правда, которая выяснится впоследствии, уже никого не волнует. Повод может быть любым — программа реновации в Москве, реставрация центра Выборга, истерика Г.Резника против памятной доски Сталину в МГЮА, высказывание Н.Ельциной о «святых» 90-х или читающий стихи на улице мальчик. Главное — поднять медийный шум.

ТЕРРОР ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ИЛИ «СТАЛИНСКИЙ». ЧЕЙ ГУМАННЕЕ?

Говорить сегодня будем не о самих репрессиях 80-летней давности, а о поразительной избирательности уже современных либералов об определении белого и чёрного. О них, а не о Сталине, мы и будем говорить, потому что говорить о посаженных и расстрелянных с либеральными демократами — то же самое, что оплакивать жертв рептилий на пару с крокодилом. Сами они от вида крови не морщатся, и когда им это надо, жертв не считают.



Поэтому все эти закатывания глаз при упоминании страшного тирана Сталина после Дрездена, Хиросимы, Сонгми, тайных тюрем по всему миру, пыток в этих тюрьмах и просто в полевых условиях, а также ещё сотен шалостей душек-либералов — выглядит, мягко говоря, фальшиво. Чья бы корова мычала…



Сегодня в тюрьмах и колониях тех же США содержится более 2 190 000 заключённых на 302 млн. жителей. В ельцинской, насквозь либеральной России — 1 200 000 зека на 142 млн. В СССР — в считавшийся самым жутким 1937 году — 1 659 992 на 170 млн. жителей.



Ну и? Во сколько раз Сталин кровожаднее пушистого Ельцина и лапушки Обамы (при Трампе массовой амнистии уголовников тоже не наблюдается)? Можем считать и по-другому: количество оправдательных приговоров в сталинском СССР — 10,3%, в демократической России — 0,8%. Вот тебе и архипелаг ГУЛАГ.



Выдающийся историк современности, ныне, к глубокому сожалению, покойный Вадим Кожинов неопровержимо доказал, что в досталинских троцкистских 1917—1921 годах погибло в 30 раз больше людей, чем в период с 1936 по 1940 годы.

Сталинский период — если мы говорим о полном контроле над государственной машиной — можно отсчитывать только с 1939 года, когда наркомом НКВД был назначен Берия. А до этого генсек сам мог в любой момент мог оказаться «в местах не столь отдалённых», настолько серьёзен был противник и высок накал борьбы между «большевиками» и «коммунистами» (троцкистами).



Причём оказаться на скамье подсудимых Сталин мог (только не падайте!) за знаменитую Сталинскую Конституцию,

«против которой крайне резко были настроены практически все представители так называемой «ленинской гвардии».

Впрочем, сказать, что «крайне резко против» — почти ничего не сказать. Они предъявляли ему самые страшные в их среде политические обвинения — похуже, чем вся статья 58 со всеми своими параграфами:

«Ленинские гвардейцы» обвиняли его в отходе от марксизма и ленинизма. Они считали, что Сталин поторопился с объявлением о ликвидации антагонистических классов в СССР. Более того, они убежденно считали, что его вариант Конституции открывает путь к реставрации буржуазного строя…»

Только за 1939 год и первый квартал 1940 года Л.П. Берия освободил из тюрем 381 178 чел., а к началу войны — ещё примерно 130 тыс. чел. И это не говоря уже о тысячах и десятках тысяч реабилитированных.



Именно из-за этого Генеральный прокурор СССР в 1939—40 годы М .Панкратов дважды строчил доносы на Берию, что-де он умышленно прекращает дела на «врагов народа» и освобождает их. Дважды этим вопросом занималась авторитетная партийно-государственная комиссия и дважды же подтвердила абсолютную законность и обоснованность действий Берии и возглавляемого им НКВД СССР. …



Если при Ежове за 1937—1938 годы за контрреволюционные преступления (ст. 58 УК РСФСР) были осуждены 1 372 392 чел., то за 1939 год — только 63 889 чел., то есть в 21,5 раза меньше. Да и то в основном это был связано прежде всего с присоединением Западной Украины и Западной Белоруссии. Вот вам и «злодей» Берия». Но разговор, ещё раз, — не о нём!

Разговор о наших либералах, после реплик которых каждый раз возникает вопрос: ПО-ЧЕ-МУ? — Почему, собственно, сталинские «пытки» — это «тоталитаризм», — а американские пытки, причём в гораздо более широком ассортименте, — это благо для демократии?



— Или если не постесняться и копнуть оффтоп глубже — почему 3000 убитых Иваном Грозным за 30 лет — катастрофа, а 70 000 убитых Генрихом VIII, 10 000 убитых за одну Варфоломеевскую ночь, 70 000 убитых Кромвелем, 250 000 убитых Торквемадой, 40 000 убитых Альбой — 1 000 000 убитых инквизицией — это просто «процесс становления западной демократической цивилизации»? Впрочем, достаточно риторических вопросов.

Вернёмся к заданной теме «За что они ненавидят СССР» и дадим слово современникам тех лет, резюме которых категорически не сходится с уничижительными определениями «совка» либералов:

Франция, газета «Тaн»:

«Коммунизм гигантскими темпами завершает реконструкцию, в то время как капиталистический строй позволяет двигаться только медленными шагами… Во Франции, где земельная собственность разделена до бесконечности между отдельными собственниками, невозможно механизировать сельское хозяйство. Советы же, индустриализуя сельское хозяйство, сумели разрешить проблему… В состязании с нами большевики оказались победителями».

США, журнал «Нейшн»:

«Четыре года пятилетнего плана принесли с собой поистине замечательные достижения. Советский Союз работал с интенсивностью военного времени над созидательной задачей построения основной жизни. Лицо страны меняется буквально до неузнаваемости…



Это верно относительно Москвы с её сотнями заново асфальтированных улиц и скверов, новых зданий, с новыми пригородами и кордоном новых фабрик на её окраинах.



Новые города возникли в степях и пустынях, по меньшей мере 50 городов с населением от 50 до 250 тыс. человек. Все они возникли в последние четыре года, каждый из них является центром нового предприятия или ряда предприятий, построенных для разработки отечественных ресурсов….

Закончилось всё это в 1953 году, когда СССР сделал медленный, но уверенный разворот от космоса к кукурузе и от науки к попсе. Советы этого времени никак и никаким образом не могут быть объектом ненависти либералов, потому что обрушивались на своё прошлое с яростью, ими непревзойденной.

По данным комиссии возможно наиболее ярого врага Советского Союза и России — недоброй памяти А.Н. Яковлева — на «личном счету» Хрущёва 161 860 чел., угодивших по его «милости» в жернова им же в значительной степени и инициированных репрессий.



Из них: 55 741 чел. — за период (1936—1937 годы) работы первым секретарём Московского городского и областного комитетов партии, и 106 119 человек — за период его издевательств над Украиной (с января 1938 года и до начала войны).

Итак, СССР после 1953 года, это совсем другое государство, чем до него. И либералам надо опять определиться, какой из них они ненавидят искренне и от всей души. И если они привыкли персонифицировать империю зла, то персону, «рулившую» с 1953 по 1965 год, мы представили.

Логичнее всего, если либералы ненавидят и презирают тот СССР, который сами видели, знали и помнят, а именно, СССР образца 1965—1991. И его тоже прекрасно помнят. Настолько хорошо, что уверены до сих пор — Советский союз образца «развитого социализма» развалился не только из-за внешних коварных врагов, но и благодаря внутренним, неразрешимым идеологическим противоречиям, которые образцово-показательно раскорячили советскую партократическую «элиту», пытающуюся строить два различных общественных строя в одной стране, один — для себя, другой — для населения.

Поэтому возникает вполне резонный вопрос: Как можно объявлять свою историю преступлением и одновременно пользоваться её плодами?

Так какой СССР ненавидите, господа либералы? Тот, который закончился 26 лет назад — или тот, что до сих пор с нами?

Когда-то их называли демократы, потом демшиза (построено путём сложения частей слов «демократия» и «шизофрения» и указывает на то, что взгляды радикальной части российских демократов с точки зрения их политических оппонентов похожи на психическое расстройство). Теперь они либералы, «отчаянные борцы с кровавым режимом».

Каждый уважающий либерал вне зависимости от возраста будет рассказывать, как его притесняли в «Совке» (даже, если ему тогда было пять лет) и как легко дышалось в 90-е. Настоящий либерал не помнит о нищете при Борисе Николаевиче, о дефолте, его не смущает страшная убыль населения и другие «несущественные мелочи».

Настоящий либерал ненавидит СССР и обожает эпоху Ельцина, которая отобрала национальное богатство у населения, и обогатила кучку олигархов согласно Конституции 1993 года, составленной американскими экспертами, при этом зафиксировала преобладание международного права над российским, то есть внешний контроль и внешнее управление со стороны Запада (ЦБ РФ, подконтрольный МВФ, ВТО и др.).

За 26 лет, прошедших с момента развала СССР, демографические трудности позднесоветского периода были переведены в демографическую катастрофу постсоветского периода, и многие миллионы человек были принесены в жертву молоху «рыночных реформ». Множество людей погибло физически, но ещё больше — духовно.

«Поколение диссидентов» отравлено либеральными идеями, а множество молодых ребят «сожрано» масс-культурой и соцсетями (читайте нашу статью «О жертвах либерализма» — http://inance.ru/2015/08/zertvi-liberal izma/).

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Величие личности Иосифа Сталина, сумевшего построить сильное государство, параллельно осуществляя коммунистическую утопию, очень прочно засело в историческом сознании народного большинства.



Поэтому он заслуживает увековечивания, заявил декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков 29 июня 2017 года в эфире ток-шоу «Поединок с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» (https://regnum.ru/news/polit/2294785.h tml):

«Первой мировой войны формально Россия — в победителях, но развалилась страна, рухнул режим, сразу после этого перевороты политические… Эти большевики, не имея никакого опыта управления государством (это поразительно), оказались в руководстве гигантской страной, и Сталин уже в этом участвовал. Они собрали эту страну, дальше Сталин её дособрал окончательно…», — заявил Третьяков.

А Г. Резник скорее всего пытается подтянуть под свою личную ненависть к Сталину, естественную для богатейшего защитника богатейших нынешних хапуг, некий юридический туман. Возможно чует, знать, чьё мясо съел с его лихими подзащитными — отсюда и такая истерика, и весь стандартный суповой набор обвинений в адрес Сталина.

Да, некоторым нашим либералам крайне неприятно видеть, как воскресает образ давно умершего вождя — несмотря на все кампании по десталинизации и разоблачению «ужасов сталинизма».

Ещё лет 26 назад всякий сторонник Сталина выглядел в глазах большинства замшелым идиотом. На это поработала от души пропаганда либералов, поставивших интересы их личного пупка выше всего на свете. Для их развязанного, барского имиджа аскетичный образ жизни Сталина, умевшего сворачивать и строить горы — был нож к горлу. Этот творец, захоронённый в пещерной ненависти праздных негодяев, служил им прямым укором — вот они и приложили все свои силы для его моральной кремации.

Но шила в мешке не утаишь. «Бог правду видит, да не скоро скажет». И это «не скоро» — наконец пришло. И уже сегодня тот, кто отрицает величайший вклад Сталина в построение нашей страны, всё больше выглядит замшелым идиотом.

Сталин пришёл — Резник из юракадемии ушел. Нормальный ход вещей. Лиха беда начало. Хотелось бы видеть и продолжение: их исход из всех наших прожжённых воровством и фарисейством общественно важных институтов — где самостоятельно, где под давлением общественности, а где и под давлением справедливых обвинений в преступлениях, вплоть до измены Родине.

И стоит всем оголтелым адептам (читайте нашу статью «Достоевский и современные либералы» — http://inance.ru/2016/11/dostoevskii-2/ ) десталинизации напомнить, что история, как правило, жестоко наказывает за свои невыученные уроки.

Все эти помои на И.В. Сталина либералы льют не потому, что при нём кого-то репрессировали. Ведь жизнь людей либералов волнует в последнюю очередь, это они прекрасно доказали в 90-е. Либералы больше всего возмущены И.В.Сталиным потому, что Победой в Великой Отечественной войне он полностью разрушил все планы заправил глобальной политики.



При этом И.В. Сталин ещё и прирастил СССР, создал вокруг пояс дружественных социалистических стран, а напоследок кинул эту мировую закулису ещё и с их грабительским, жульническо-воровским Бреттон-Вудским валютным соглашением. То есть сын сапожника перехитрил всех этих маститых потомков королевских и знатных семей, буквально обвёл вокруг пальца, ещё и с Крымом их на деньги «наколол».



И всё это было сделано И.В.Сталиным исключительно в интересах нашего народа и нашей Родины. Поэтому вся эта прислуга «мировой закулисы» буквально скрежещет зубами, когда вспоминает его имя.

Так вам и надо, поделом же вам!

ИАЦ

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