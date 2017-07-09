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Сводки от ополчения Новороссии 09 июля 2017

09:30. 9 июля 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

В ДНР ранен Иван Приходько

В ДНР ранен Иван Приходько

Состояние исполняющего обязанности мэра Горловки Ивана Приходько, который сегодня попал под огонь ВСУ под Ясиноватой, удовлетворительное.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на пресс-службу горловской городской администрации.

«В настоящее время Иван Приходько госпитализирован, ему оказывают всю необходимую медпомощь. У него легкая контузия, состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел во второй половине дня на трассе Горловка-Донецк, неподалеку от Ясиноватой. Под огонь украинских силовиков попала машина Приходько. Кроме и.о. мэра других пострадавших нет.

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Украинская армия семь раз за сутки нарушила «режим тишины» в ЛНР

Украинская армия семь раз за сутки нарушила "режим тишины" в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки семь обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Славяносербска, поселка городского типа Калиново, сел Логвиново, Сокольники и Нижнее Лозовое.

Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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ВСУ обстреляли автомобиль мэра Горловки под Ясиноватой

Автомобиль исполняющего обязанности главы Горловки Ивана Приходько попал под минометный обстрел украинских силовиков в районе Ясиноватой, сообщила заместитель мэра Виктория Жукова.

“Сегодня при следовании в Горловку под обстрел украинских минометов на трассе Горловка — Донецк в районе Ясиноватой попал автомобиль главы города Горловка. Иван Сергеевич получил легкую контузию. Сопровождающие его лица не пострадали”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе горловской городской администрации рассказали, что Приходько госпитализирован, сейчас ему оказывают необходимую медпомощь.

Днем ранее в центре Луганска прогремели два взрыва, в результате которых погиб один человек, семеро пострадали. В Народной милиции ЛНР заявили, что теракты были организованы украинскими силовиками с целью срыва процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Военно-гуманитарная помощь Донбассу 

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Спецподразделения ДНР состязались в тактической стрельбе (+ВИДЕО, ФОТО)

Спецподразделения ДНР состязались в тактической стрельбе (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Открытые республиканские соревнования по тактической стрельбе «Многоборье штурмовых групп ДНР» прошли сегодня на полигоне в Макеевке. В состязаниях приняли участие 64 человека из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Лучших из лучших определяли между собой спецподразделения МВД ДНР, генеральной прокуратуры, министерства доходов и сборов, а также подразделения корпуса Минобороны и разведрота внутренних войск Республики. Всего 13 команд, а также три из ЛНР.

«Тактическая стрельба подразумевает выносливость, взаимодействие в составе команды и попадание в цель. Основной упор идет на тактический приоритет, а не просто на стрельбу, отметил в беседе с корр. ДАН главный судья чемпионата Василий. — Уровень подготовки участников повышается с каждым годом».

Соревнования подразумевали прохождение пяти этапов: решение математического примера с последующим ответом на него в виде попадания в нужную мишень; использование штурмового щита в здании; идентификация и устранение нарушителей в рыночной толпе; скоростная стрельба по мишеням на разную дистанцию с автопокрышек; перенос раненного с преодолением препятствий и попаданием по заданным целям.

Положением соревнований было разрешено использовать автоматическое оружие как с открытым прицелом, так и с коллиматором.

Участники пользовались снайперскими винтовками и различными модификациями автомата Калашникова: АК-74, АК-47, АКМ и АКМС. Снаряжение можно было использовать личное боевое. Обязательным элементом экипировки были бронежилет и каска.

По результатам всех этапов соревнований первое место заняла команда от спецподразделения МВД «Сокол», второе — от бригады «Восток», а «бронзу» взяли представители республиканской гвардии. Призеры были награждены статуэтками в форме звезды, медалями и дипломами.

Читайте также: В МГБ ЛНР сообщили подробности терактов в Луганске

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