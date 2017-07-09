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Совет от блогера: нагадьте под витриной ROSHEN…

20:23. 9 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Отличный совет от украинского блогера Марины Данилюк-Ярмолаевой опубликован в Facebook: не громите пиццерию, гадьте под витриной! Девушка сильно обиделась на неизвестных, что подожгли на Днепре летнюю площадку пиццерии Pizza Veterano. Ну, что ж, совет дан в духе современных украинских «традиций»: гадьте, господа, не стесняйтесь, мы уже в Европе!

Из-за чего же так расстроилась блогер Марина? Просто, по ее мнению, атошники так старались влиться в мирную жизнь, что даже бизнесом занялись. Пока другие гоняют с ружьем родню по улицам да соседей отстреливают, они тихо - мирно пиццы штампуют.

Да уж, вот такое непонимание. Кто-то взял и подгадил назло Порошенко бойцам АТО. И в чем они виноваты? Мол, стартап придумали, деньги нашли, помещение, даже переучились с минометчиков на «піцайол». Но, самое главное, в этой пиццерии кушал сам Борис Джонсон и американские СМИ писали. Вот уж точно – показатель успешности бизнеса на Украине…

 

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Но, чтобы не быть голословной, блогер предложила свой вариант мести Порошенко: фекальный! Не просто испортить воздух, но оставить о себе материальное напоминание под витриной Roshen. Несомненно, одно, витрин Roshen на Украине так много, что хватит всем. Заодно можно будет выразить свое недовольство оффшорами Порошенко.

Это, кстати, довольно интересная тема для разговора. Портрет Порошенко этой весной украсил раздел «Ключевые игроки» международного портала Offshore Leaks, опубликовавшего сведения о владельцах оффшорных счетов. Да и на родине Порошенко свои бизнес-активы так и не продал. Продолжает «качать бабло», пока атошники здание пиццерии восстанавливают.

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Кто не помнит, сообщаю: Порошенко уже давно во «властных коридорах» крутится, нарабатывая не политический капитал, а безбедную старость себе обеспечивая. Родня ему не стакан воды поднесет, а в бочке с коньяком на радостях притопит. Так что, падение украинской экономики ему в заслуги тоже можно приписать:

 

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И плевать ему на возмущение народное, на проблемы атошников из захолустной пиццерии, на возмущение блогеров. Единственный совет, который мог бы помочь малому бизнесу на Украине: закройте дверь перед носом Порошенко! Тогда и посетителей прибавится, и поджогов не будет. Кого намайданили, с тем и живите: заслужили преступлениями на Донбассе.

Хотя, признаю, совет прикольный. Интересно, кто ж его на практике реализует? Может, Ярош с Ляшко сподобятся, им ведь не привыкать гадить по углам

Метки: владимир путин, выставка, дональд трамп, екатеринбург, новости / россия / экономика, саммит g20
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