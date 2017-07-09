Российская «электронная пушка» сбила израильский беспилотник в Сирии

Британское арабоязычное издание Ar Rai Al Youm сообщило, что. 6 июня, Сирийская арабская армия сбила израильский ударный беспилотник. Примечательно, что уничтожение вражеской машины состоялось без единого выстрела. Вместо ракетного залпа была использована так называемая электронная пушка.

В Сирии подобное оружие имеется только у российской армии. Так, там были замечены комплексы РЭБ «Красуха-4». Ещё в 2015 году Россия представила экспортный вариант своего уникального электронного оружия. Вероятно, одним из первых покупателей стал Дамаск.

По предварительной версии, комплексы РЭБ были переброшены к Голанским высотам после нескольких воздушных ударов Израиля по правительственным войскам Сирии. Ранее Башар Асад пообещал, что атаки на его армию больше не будут оставаться без ответа. Обещание было выполнено. Сразу после того, как беспилотник совершил пуск ракет по объектам в Сирии, он потерял управление и рухнул.

https://inforeactor.ru/85946-rossiiskaya-elektronnaya-pushka-sbila-izrailskii-bespilotnik-v-sirii

Стания радиоэлектронной борьбы 1РЛ257 «Красуха-4» предназначена для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации условного противника. Утверждается, что возможности широкополосной станции активных помех позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми на самолетах различных типов. По некоторым данным, комплекс РЭБ «Красуха-4» способен «глушить» не только сигнал радиолокационных станций противника, но и радиоканалы управления беспилотными летательными аппаратами.

Разработка комплекса «Красуха-4» началась в середине девяностых годов. Одновременно с комплексом 1РЛ257 разрабатывалась система аналогичного назначения 1Л269 «Красуха-2». Комплексы отличаются друг от друга составом применяемого оборудования, характеристиками и применяемым шасси. Так, комплекс «Красуха-2» монтируется на четырехосном шасси БАЗ-6910-022, «Красуха-4» – на четырехосном шасси завода КамАЗ. Информация, позволяющая составить подробный список отличий между комплексами, засекречена. В проекте «Красуха-4» были задействованы несколько организаций. Разработку комплекса вел ВНИИ «Градиент» (г. Ростов-на-Дону), в производстве и испытаниях опытного образца принимал участие новгородский завод «Квант», а серийное производство машин РЭБ ведется Брянским электромеханическим заводом. По некоторым данным, предприятие из Брянска ряд компонентов комплекса получает со смежных производств, а часть изготавливается на месте. Технический проект системы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4» был готов в конце прошлого десятилетия. В 2011 году началось серийное производство.

Технические подробности о комплексе засекречены. Утверждается, что возможности станции активных помех позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями. По некоторым данным, комплекс РЭБ «Красуха-4» способен «глушить» не только сигнал радиолокационных станций противника, но и радиоканалы управления беспилотными летательными аппаратами. По словам генерального директора Брянского электромеханического завода Федора Дмитрука, в состав комплекса «Красуха-2» входят три машины со специальным оборудованием, а в состав «Красуха-4» — две. Дальность действия комплекса «Красуха-4» оценивается в 150—300 километров.

Главная задача нового комплекса РЭБ – противодействие радиолокационным станциям самолетов различных типов. Для этого, как утверждают некоторые СМИ, комплекс «Красуха-4» имеет соответствующие алгоритмы работы. Аппаратура способна обнаружить источник радиосигнала (авиационную РЛС), провести его анализ и, при необходимости, поставить помеху на нужной частоте.

По версии множества СМИ именно при помощи "Красухи" были сбиты КР "Томагавк".