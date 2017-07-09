Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Разведопрос: Анатолий Вассерман про мировую обстановку, социализм и Собянина

16:21. 9 июля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

И снова к нам на Разведопрос для увлекательной беседы заглянул Анатолий Вассерман. В ролике обсуждается широкий круг тем: начиная от грядущего неизбежного социализма (приход которого немного откладывается) и заканчивая различными военными и социальными конфликтами, происходящими в настоящий момент в разных точках планеты.

ЖЖ Анатолия: http://awas1952.livejournal.com/
Анатолий Вассерман про интеллектуалов и политику: https://youtu.be/D0NThQSE7DM

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ТАТЬЯНА МИРОНОВА. ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПУТИНА, ЗНАЧИТ ВЫМИРАТЬ
... так, что есть полезные для мирового сообщества сферы производства и управления... зарплату, а есть бесполезные для мирового правительства отрасли нашего русского хозяйства... освободить землю для более выгодных мировому сообществу особей и производств. Кто...
Варварство в современном мире
... для чего? Мнение политического консультанта Анатолия Вассермана.Источник http://via-midgard...
Как умер Иосиф Сталин
В эфире программы «Прямой эфир» Бориса Корчевникова (канал «Россия 1»), прошла весьма острая дискуссия об обстоятельствах смерти Сталина. Был ли он отравлен или умер своей смертью? Каковы обстоятельства случившегося? Кто стоит за этим? Что касается меня —...
У Путина от этого волосы встали дыбом
... даже эти незаконные показания про неизвестного Сергея, на Урываева... даже эти незаконные показания про неизвестного Сергея, на Урываева..., выше двух профессоров с мировыми именами. 11. судья Чорненький... выше двух профессоров с мировыми именами. 5.Судья Шелехов...
Отчего визжит Кургинянище-Тараканище?
..., отстаивающий себя как народа-творца мировой истории, - это метанация. Может ...первородства и статуса народа - творца мировой истории - меньше, чем при отстаивании... рассматривались в качестве нового центра мирового коммунистического движения. Правда, у ...
Мясоеды против Травоядных
... Германика, режиссер, Евгений Осин, певец, Анатолий Вассерман, журналист, политический консультант, Алексей Мартынов...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>