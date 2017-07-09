Разведопрос: Анатолий Вассерман про мировую обстановку, социализм и Собянина

И снова к нам на Разведопрос для увлекательной беседы заглянул Анатолий Вассерман. В ролике обсуждается широкий круг тем: начиная от грядущего неизбежного социализма (приход которого немного откладывается) и заканчивая различными военными и социальными конфликтами, происходящими в настоящий момент в разных точках планеты.



ЖЖ Анатолия: http://awas1952.livejournal.com/

Анатолий Вассерман про интеллектуалов и политику: https://youtu.be/D0NThQSE7DM



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com