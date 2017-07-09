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Пшик энергетического доминирования США: Трамп сокращает финансирование программ энергоэффективности

22:00. 9 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Администрация президента США недавно громогласно провозгласила «золотой век» американского энергетического доминирования. Также на словах Трамп подтвердил приверженность программе энергетической безопасности.

Российские либеральные издания громогласно воскликнули «ура» и стали наперебой ванговать скорую смерть «нефтезависимой» экономики России. Опровергать миф о «нефтяной игле», на которой якобы сидит Россия уже не интересно, интереснее посмотреть, а что же делает американский президент для вышеупомянутого энергетического доминирования. Одно сказать – совсем другое сделать.

На деле же, американский президент чуть ли не первым пунктом своей программы сократил финансирование департамента энергетики. Именно это ведомство работает над энергоэффективностью в США, то есть работает над программами получения большего количества энергии за меньшие вложения.

Общее недофинансирование фундаментальных и прикладных исследований в области энергетики составит 3 миллиарда долларов. Вполовину сокращается бюджет исследований в области возобновляемых источников энергии, полностью закрывается Агентство передовых исследований в области энергетики.

Как-то не согласуется с «Make America Great Again», более того, с бизнесом тоже не согласуется. Согласно официальным отчётам, инвестиции в департамент энергетики в размере 12 миллиардов долларов принесли 230 миллиардов чистой прибыли, годовая доходность инвестиций составила 20%.

Пока в США борются с перспективными энергетическими проектами, Китай стал лидером в производстве возобновляемой энергии. В КНР уже построено 5 крупнейших в мире солнечных электростанций и самая большая ветровая турбина. К 2030 году китайские власти рассчитывают получать до 25% необходимой энергии за счёт ветра.

«Нефтезависимая» Россия, тем временем, упрочивает мировое лидерство в области атомной энергетики. Даже на Западе не могут скрыть восхищения от перспективных проектов «Росатома»: ядерной батарейки со сроком службы в 50 лет и плавучей атомной электростанции.

В подобной ситуации зажимать ничтожные для бюджета США 3 миллиарда на исследования в области энергетики — смерти подобно. По всей видимости, Трамп попал под вредное влияние нефтяных и угольных лоббистов. Недаром в его окружении так много выходцев из нефтяных компаний. Для них главное партию угля или сжиженного газа отгрузить в Польшу и Украину, а потом хоть трава не расти. «Энергетическое доминирование», ничего не скажешь.

Илья Новицкий, Politikus.ru

Источник: news-front.info

Метки: актуальные новости, дональд трамп, илья новицкий, либеральная россия, министерство энергетики сша, новости мира сегодня, рынок энергетики, статьи, США
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