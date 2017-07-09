Пшик энергетического доминирования США: Трамп сокращает финансирование программ энергоэффективности

Администрация президента США недавно громогласно провозгласила «золотой век» американского энергетического доминирования. Также на словах Трамп подтвердил приверженность программе энергетической безопасности.

Российские либеральные издания громогласно воскликнули «ура» и стали наперебой ванговать скорую смерть «нефтезависимой» экономики России. Опровергать миф о «нефтяной игле», на которой якобы сидит Россия уже не интересно, интереснее посмотреть, а что же делает американский президент для вышеупомянутого энергетического доминирования. Одно сказать – совсем другое сделать.

На деле же, американский президент чуть ли не первым пунктом своей программы сократил финансирование департамента энергетики. Именно это ведомство работает над энергоэффективностью в США, то есть работает над программами получения большего количества энергии за меньшие вложения.

Общее недофинансирование фундаментальных и прикладных исследований в области энергетики составит 3 миллиарда долларов. Вполовину сокращается бюджет исследований в области возобновляемых источников энергии, полностью закрывается Агентство передовых исследований в области энергетики.

Как-то не согласуется с «Make America Great Again», более того, с бизнесом тоже не согласуется. Согласно официальным отчётам, инвестиции в департамент энергетики в размере 12 миллиардов долларов принесли 230 миллиардов чистой прибыли, годовая доходность инвестиций составила 20%.

Пока в США борются с перспективными энергетическими проектами, Китай стал лидером в производстве возобновляемой энергии. В КНР уже построено 5 крупнейших в мире солнечных электростанций и самая большая ветровая турбина. К 2030 году китайские власти рассчитывают получать до 25% необходимой энергии за счёт ветра.

«Нефтезависимая» Россия, тем временем, упрочивает мировое лидерство в области атомной энергетики. Даже на Западе не могут скрыть восхищения от перспективных проектов «Росатома»: ядерной батарейки со сроком службы в 50 лет и плавучей атомной электростанции.

В подобной ситуации зажимать ничтожные для бюджета США 3 миллиарда на исследования в области энергетики — смерти подобно. По всей видимости, Трамп попал под вредное влияние нефтяных и угольных лоббистов. Недаром в его окружении так много выходцев из нефтяных компаний. Для них главное партию угля или сжиженного газа отгрузить в Польшу и Украину, а потом хоть трава не расти. «Энергетическое доминирование», ничего не скажешь.

Илья Новицкий, Politikus.ru

Источник: news-front.info