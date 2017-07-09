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Попали на рога

16:26. 9 июля 2017 Просмотров - 262 Нет комментариев Опубликовал:

Ровно 830 лет назад, 4 июля 1187 года, у подножия двугорбой горы, которую местные жители называли Рога Хаттина, состоялось решающее сражение эпохи крестовых походов. Мусульманское войско под командованием выдающегося полководца Юсуфа ибн Аюба Салах ад-Дина (в европейской традиции - Саладин) наголову разгромило и почти полностью уничтожило армию крестоносцев, возглавляемую королем Иерусалима Ги де Лузиньяном. Как писал средневековый хронист "разверзлись облака смерти и свет померк в этот день скорби, страданий и горя".

Из 20 тысяч воинов-европейцев, участвовавших в сражении, почти 14 тысяч погибли, а примерно три тысячи, включая самого короля, его брата - коннетабля Амори и великого магистра ордена тамплиеров Жерара де Редфора, попали в плен. Потери арабов были значительно меньше. В этом же сражении христиане лишились одной из своих главных святынь - части Животворящего креста Господня, которая не помогла им победить и стала одним из трофеев "нечестивых". Дальнейшие следы этой реликвии теряются.

 

Битва при Хаттине настолько ослабила и обескровила крестоносцев, что уже через два месяца они потеряли Иерусалим. Так началась мусульманская "реконкиста", которая завершилась через 104 года взятием Акры - последней цитадели европейцев в Восточном Средиземноморье. Да, были времена, когда адепты пророка Мухаммеда побеждали рыцарей Христа. И лишь через несколько сот лет маятник глобального противостояния Востока и Запада качнулся в обратную сторону.

Саладин, его воины и экпировка арабского пехотинца времен битвы при Хаттине.

Доспехи и эмблемы духовно-рыцарских орденов, участвовавших в Хаттинском сражении.

Схема Хаттинского сражения. Мусульмане с двух сторон атаковали крестоносцев, двигавшихся к Тивериадскому озеру. Лишь очень немногим рыцарям удалось спастись, прорвав окружение.

Атака кавалерии Саладина.

Конный бой.

Финал сражения.

Автор: Вячеслав Кондратьев

Источник: http://vikond65.livejournal.com/643568.html

 

Метки: Дамаск, династия Айюбидов, Иерусалим, крестоносцы, мусульмане, Хаттинское сражение, Юсуф ибн Аюб Салах ад-Дин
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