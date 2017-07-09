Польские претензии и историческая память России

Польская кавалерия уже почти порубала гитлеровские танки, но тут сзади напали монголо-кацапские орды комиссаров Сталина…

Не могу остаться равнодушным, несмотря на то, что встреча Путина и Трампа уже состоялась в роде как прошла весьма удачно, от того неприятного события в Польше, которое было за день до саммита в Гамбурге – от слов Трампа, сказанных в Варшаве с польского голоса, что «действия России в Восточной Европе носят дестабилизирующий характер». В предыдущем тексте я остановился на том, почему это заявление было неуместным, а в этом – скажу о том, почему оно было глупым, подлым и лицемерным до последних пределов лживости.

«Вор громче всех кричит: «Держи вора!» — это старая как мир истина. Поэтому нам нужно бегло пробежаться по тем, кто обвинил Россию в каких-то там грехах. Обвинил, разумеется, бездоказательно, «на автомате», «инстинктивно» (вроде как Шура Балаганов украл кошелёк) – но слова Путина об Украине «У них остался только один товар, которым они успешно торгуют — это русофобия» как раз превосходно применимы и к Польше. Вот о Незгинелой и поговорим, о её «невинности», «потерпевшести» и прочей «жертвенности». А то эта страна так вошла в роль «Дианы Шурыгиной», что пора, наконец, ей и укорот дать.

Начнём с того, что уверенность в том, что Польша всегда «страдает ни за что», и, в то же время, всегда права, у поляков вошла в плоть и кровь настолько глубоко, что нам и представить трудно – скажем, в 19 веке на полном серьёзе популярностью пользовалось учение Анджея Товяньского, который «мощно задвигал» идеи в духе: «Польша единственная католическая и вместе с тем единственная христианская страна. Она — Мессия, ибо послана в мир искупить грехи рода человеческого и, как мессия, распята. Как в Ветхом Завете были рассеяны евреи, народ избранный, так в новом рассеян избранный народ Нового Завета — поляки, за то, что не сумели отстоять Польшу, но настанет час — Польша воскреснет, поляки соберутся в ней, мир переродится». (Вики) Кстати, товянистом был и «польское всё» Адам Мицкевич, так что степень травмированности всей культуры этой девиацией можете представить сами.

И как же себя стала вести «страна-Мессия» чуть едва обретя независимость после распада Российской и Австро-Венгерской империй? Естественно, самым хищным, самым наглым, самым свинским образом – в 1918 году поляки первыми вводят войска в белорусское Вильно, что потом совершенно не мешает им утверждать, будто на них напала Советская Россия. Дальше было много чего: сперва мы отступали, потом наступали, потом снова отступали, но главное – в том, что они сперва первыми полезли, а потом не постеснялись объявить себя невинной жертвой. «И вот всё у них так».

Поляки, разумеется, свято верят в то, что Советский Союз «напал» на них в сентябре 1939 года и «оккупировал» польские земли. Помилуйте, какие польские земли? Город Львов и пр. никогда не входили в состав Королевства Польского в составе Российской империи, а что там говорили частично на польском суржике – это отнюдь не основания считать эти земли исконно-польскими. Таки да – это была украинская (а точнее, русинская) земля, а если быть вполне точным – земля Галицкой Руси, на которой даже Православие до конца уничтожить не удалось. Впрочем, поляки за 20 межвоенных лет очень старались – и Волынская резня, несмотря на весь свой ужас, случилась не на пустом месте. «Что не отменяет», разумеется, да, но всё-таки – не на пустом. Потому что процесс колонизации Восточных Кресов был именно таковым в полном смысле этого слова: у украинских крестьян отбиралась лучшая земля, отдавалась польским переселенцам, плюс дискриминация на ряд должностей и профессий, и тому подобное. Конечно, ответ бандеровцев был далеко не симметричным, зверски-гипертрофированным, но всё же местный народ к тому моменту успел поляков дико невзлюбить…

Помимо этого, в период между двумя мировыми войнами, Польша интенсивно милитаризировалась, с политической точке зрения была близка к диктатуре, и вообще – явно хотела отыграться за те годы, когда была вынуждена стоять на четырёх костях в вынужденной роли «распятой страны-Мессии». Поляки активно заигрывали с нацистской Германией в предвкушении «замечательного исторического момента»: «Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно… Главная цель – ослабление и разгром России». Но потом куркульская польская жадность вкупе с тупым гонором в Данцигском вопросе поссорили потенциальных союзников, и Польша оказалась в числе кандидатов на разгром вермахтом. Хотя до этого не удержалась – попыталась во время захвата немцами Чехословакии под шумок оттяпать металлургический центр в Витковице. Тогда и прозвучала фраза Черчилля про «шакала Европы». Оттуда их быстренько выперли коленом под зад нацисты, и полякам пришлось ждать аж до 1945 года, когда они, наконец, смогли отомстить. Не вермахту, конечно, а простым гражданским немцам из Силезии, которую прирезали к Польше в качестве послевоенной компенсации.

Вот тут описаны зверства, которыми поляки отыгрывались на безоружных людях, много лет живших на своей силезской земле, а потом вдруг ставшими «козлами отпущения». Причём и тут виноват СССР: «В современной Польше пытаются найти компромисс с немцами, изгнанными в послевоенное время с территории бывшей Восточной Германией. Причём ответственность за историческую драму пытаются возложить на СССР и его правопреемницу — Россию, которой отводят роль плательщика по чужим счетам»! Какая-то логика насильника: вас к нам привели голыми и беззащитными, ну а мы что, мы не удержались – насиловали, грабили и убивали. Но мы не виноваты, виноваты не мы! Это всё Россия, а не «страна-Мессия».

Про операцию «Висла», думаю, тоже стоит напомнить: когда под предлогом борьбы с ОУН-УПА (да, я не повторяю бандеровскую пропаганду, просто это факт) Польша после войны депортировала сотни тысяч украинцев из своих восточных областей. При этом бывшие антисоветские бойцы «Армии Крайовой» были поголовно амнистированы, а вместо того, чтобы бороться точечно с бандами УПА, Польша поспешила ограбить и выгнать сотни тысяч невинных людей. Наверное, и в этом тоже Россия виновата, кто же ещё?

И вот теперь, после этого краткого перечня всех тех скотских поступков – нападения на соседей, заигрывания с Гитлером, масштабных преступлений против человечности – Польша ещё что-то там вякает про Россию? Пусть о своих грехах думает. А про грехи эти и всем остальным надо помнить, для правильного к Польше отношения.

Григорий Игнатов

https://jpgazeta.ru/o-diane-shuryiginoy-tsentralnoy-evropyi-metodichka-po-polskomu-voprosu/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com