Почему пока не наступают?

К началу саммита П. Порошенко хотел напомнить о себе мировому сообществу, наступлением на Донбассе. Но на большее, чем два кровавых и бессмысленных теракта в Луганске его пока не хватило. Почему? Все просто — без денег воевать нельзя. Как оказалось, нашу западные партнеры, могут легко остановить войну, прекратив выделять деньги «на реформы».

https://www.kp.ru/online/news/2757720/

Международный валютный фонд (МВФ) призвал Украину повысить пенсионный возраст в стране для предоставления очередного транша. В фонде отметили, что выделение финансовой помощи будет зависеть от успешного проведения пенсионной и земельной реформ. В сообщении пресс-службы МВФ разъясняется, что работавшая в Киеве с 16 по 26 мая миссия фонда провела дискуссию с властями Украины насчет основных экономических реформ. Были рассмотрены земельная и пенсионная реформы, а также усилия по ускорению приватизации и борьбе с коррупцией.

МВФ наконец-то заметил, что все проводимые правительством «реформы» заключались лишь в том, что выделенные деньги немедленно разворовывались, а небольшая их часть шла на войну в Донбассе для отвлечения недовольного населения. О причинах внезапного «прозрения» МВФ ниже.

МВФ приостановил кредиты Украине, и теперь хунте не на что закупить патроны для продолжительного наступления. Собственное производство боеприпасов осталось в мятежных республиках, поэтому к очередному наступлению хунта рассчитывала закупить боеприпасы в Болгарии, Румынии, Польше, Чехии и Венгрии на часть денег из очередного транша МВФ. Нет денег, нет и войны, как бы страшно не вращал глазами Порошенко.

Письмо:

Здравствуйте, Татьяна!

Последние новости из “цивилизованной Европы”: https://www.gmx.net/magazine/panorama/slowakische-armee-verliert-300000-schuss-munition-32410564

Перевожу:

“Словацкая армия “потеряла” 300.000 патронов.

Со складов словацкой армии бесследно исчезли 300.000 боевых патронов. Это было установлено во время очередной инвентаризации, после того как в апреле была обнаружена пропажа большого количества ручных и противотанковых гранат.

По этому поводу была проведена срочная встреча президента Словакии Андрея Киски с министром обороны и начальником генерального штаба.

“В армии должен быть порядок” – заявил президент Киска по информации новостного агентства ТАСР. Виновные должны быть найдены и нахождение боеприпасов должно быть установлено.

Словакия является членом НАТО с 2004 года и граничит с Украиной, в которой идёт гражданская война.”

Что примечательно: авторы новостного сообщения сами делают намёк на Украину и, что ещё интересней, называют происходящее на Украине гражданской войной. Для страны члена ЕС и НАТО это уже большой прогресс в риторике – до этого речь шла только о “российской агрессии”, а наличие гражданской войны всячески отрицалось.

Хотя я не исключаю сообщение об Украине как отвлекающий манёвр, по принципу “из двух зол выбираем меньшее”, для недопущения мысли читателей о возможном снабжении “добрых” террористов в Сирии.

Но в комментариях к статье, немецкие читатели говорят только об ИГИЛ. Конфликт на Украине для немцев уже почти не существует. О нём практически ничего не пишут последнее время.

С уважением

Д.

Пока Порошенко не разжился боеприпасами в количествах, необходимых для наступления. Друзья подкинули Порошенко на бедность 300.000 штук, чтоб хлопцы совсем без патронов не сидели. С противной стороны – в ЛДНР свое производство, так что держать армию совсем без патронов – чревато. Казалось бы, можно спать спокойно? Или нельзя? Ведь в любой момент заинтересованные лица могут организовать бесперебойные поставки. Не думаю, что война нужна президенту Трампу, но как заманчиво закрыть глаза на развязывание войны остаткам группы Клинтон? Как их иначе утилизировать? Не в тюрьмы же западные их сажать? Ведь срочное требование ЕС о «необходимости реформирования СБУ», именно об этом.

https://www.vz.ru/news/2017/7/4/877251.html

Посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли заявил о необходимости как можно быстрее реформировать Службу безопасности Украины, чтобы избавить ее от дублирования функций, которыми наделены другие правоохранительные органы. По его словам, СБУ должна сосредоточиться «на контрразведке и противодействии терроризму», передает УНИАН. В частности, заявил Мингарелли, в компетенцию СБУ не должна входить борьба с коррупцией. Мингарелли раскритиковал украинские власти за то, что в стране до сих пор не создан антикоррупционный суд. «Мы говорим об этом украинской власти на протяжении уже длительного времени, но мы не видели каких-либо действий с целью принятия этого нового антикоррупционного законодательства», – заявил посол ЕС. Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявляла о росте уровня коррупции на Украине. В ЕБРР иронично сравнивали борьбу со мздоимцами на Украине со спортивной рыбалкой – «поймали, сфотографировали, отпустили». Тем временем президент Украины Петр Порошенко винит в коррупции советское наследие.

Если перевести с политкорректного на нормальный язык, ЕС недвусмысленно намекнул Порошенко, сто пора бы уже посадить или уволить агентуру, назначенную при Обаме. Ну, или хоть урезать им полномочия — пусть теперь коррупционеров (сами себя) ловят.

Война, как легитимный вариант решения кадровой проблемы. Когда верные клинтоновцы потерпят поражение, то будет повод провести массовые увольнения в Госдепе, Пентагоне и других ведомствах, где они прочно окопались на среднем и низовом уровне. Война на Донбассе немыслима, но, в целях решения кадровой проблемы Киева, вполне вероятна.

Тут возникает интересный вопрос: а как с боеприпасами у России? Сколько еще нам надо повоевать в Сирии, чтобы окончательно прикончить запасы, оставшиеся от СССР? Нам-то бывшие братские страны патроны не продадут, не сомневайтесь. Россия, как известно, она ж не Украина. А с патронами у нас не лучше, чем у соседей.

Старые фабрики порушили, новые пока не построили, начальству пыль в глаза пускаем сказками «об экспериментальном производстве» новинок, скромно умалчивая, что «экспериментальных новинок» можно быстро наклепать на полдня нормального боя, а к мобилизационному потенциалу страны все это не имеет никакого отношения…

http://mk.tula.ru/articles/a/69525/(07.02.2017)

Автор: Константин ЛЕОНОВ Игорь Ротенберг — старший сын Аркадия Ротенберга, занимающего, по данным Forbes, 75-е место в списке богатейших бизнесменов России,— приобрел крупный пакет акций Тульского патронного завода. Эксперты обращают внимание на то, что эта сделка произошла спустя год после того, как предприятие вышло на уровень рентабельности. …Сейчас ТПЗ выпускает патроны под брендом Tulammo для пистолетов (ИЖ, ПМ и т. д. ), карабинов и винтовок, автоматов, а также крупнокалиберные (12,7 мм и 14,5 мм) и обычные патроны для пулеметов и снайперских винтовок. Пакетом в 46,176% акций ТПЗ, оказавшимся ныне у Ротенберга, владел ранее Алексей Соловов, условно осужденный в прошлом году по ст. 159.4 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). К слову, в 2015 году ТПЗ стал прибыльным (484 млн руб). За девять месяцев 2016 года завод получил прибыль 466 млн руб. Учитывая увеличившийся в армии расход боеприпасов, вероятно расширение выручки предприятия, полагает источник РБК в одной из рейтинговых компаний. Продукция ТПЗ поставляется в страны ЕС, США, Южную Америку, государства СНГ. По данным компании, доля экспорта в общем объеме производства составляет более 50%. По информации «СПАРК-Интерфакс», к концу сентября 2016 года акционером завода, кроме Соловова, была Столичная паевая компания (46,17%). Эта компания, в свою очередь, на паритетных началах принадлежит Валентине Гапошкиной и Наталье Курт. А у Соловова есть и другие активы, связанные с производством и продажей оружия: 50% Ульяновского патронного завода (этим заводом он также владеет вместе с СПК) и торговая компания «Союз-Патрон». Заводы в Туле и Ульяновске аффилированы уже более десяти лет: в 2005 году ТПЗ купил имущественный комплекс УПЗ, хотя это предприятие и остается отдельным юрлицом. Как было сказано в официальном сообщении ТПЗ, Игорь Ротенберг стал его акционером 20 января. Через три дня на заводе сменился генеральный директор — на эту должность был назначен Александр Митрофанов. У талантливого бизнесмена Игоря Ротенберга ТПЗ, конечно, не единственный актив — он, к примеру, является совладельцем «РТ-Инвест транспортные системы» — это оператор системы взимания платы с большегрузных грузовиков «Платон». В этой связи, кстати, можно вспомнить сияющие вершины планов, озвученных в 2012 году заместителем председателя российского правительства Дмитрием Рогозиным: «К концу года за счет привлечения частного бизнеса, частно-государственного партнерства мы начнем строительство нового патронного завода в Туле»,— заявил тогда вице-премьер в интервью газете «Коммерсант» и добавил, что новое оборонное предприятие будет оборудовано по последнему слову техники: «В Европе таких заводов просто нет». Не появилось такого завода и в Туле. А пока его нет, можно и старый снова поделить…

Ну что же в 2012 году, вроде, собирались модернизировать предприятие, но воз и ныне там.

Для производства патронов необходимо производить порох в достаточных количествах.

Что у нас там с порохами? Ах ты ж, не повезло! Действующие заводы оказались в «зоне городской застройки»…

http://iz.ru/news/517962 (10 марта 2012)

Хороший порох в России начнут производить не раньше 2016 года Часть российских пороховых заводов переоборудуют, остальные перепрофилируют или закроют К 2016 году Россия планирует полностью переоснастить пороховые заводы для производства нового качественного пороха. Как рассказали «Известиям» в Минпромторге, для этого на заводах полностью заменят оборудование — поставят новые компактные печи, сушилки и автоклавы для формирования микросмесей. Старое оборудование придется выбросить или продать. А площадь производств после модернизации значительно уменьшится, что приведет к высвобождению земель пороховых заводов. …В Минпромторге «Известиям» сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос создания новых площадок по производству пороха, поскольку действующие заводы оказались в зоне городской застройки. В ведомстве не исключают, что модернизировать планируется только часть заводов, остальные будут перепрофилированы или закрыты. …В Минпромторге «Известиям» сообщили, что сейчас прорабатывается вопрос создания новых площадок по производству пороха, поскольку действующие заводы оказались в зоне городской застройки. В ведомстве не исключают, что модернизировать планируется только часть заводов, остальные будут перепрофилированы или закрыты. Внедрение новых компактных технологических линий повлечет за собой сокращение территорий существующих промышленных площадок, самые крупные из которых — Тамбовский и Казанский заводы. Там грядущие изменения комментировать отказались. Ожидается, что к 2016 году Минобороны должно снизить объемы госзаказа по пороху в пять раз — в год предприятия должны будут производить 20–30 тыс. т нового пороха.

А конфликт в Сирии и вялотекущий конфликт на Украине постепенно опустошают запасы на складах МО, оставшиеся еще от СССР. С начала сирийской кампании, сокращение боеприпасов на военных складах достигло 45% и склады не пополняются! Закладки мобилизационных ресурсов нет, только частичное обновление… Идут только спец. поставки на учения, на экспорт и экспериментальные б/п на опробацию. Поступает только то, что непосредственно привязано к конкретным войсковым частям и объединениям, и их «расходной части» – три дня. Если Украина пойдет в наступление сейчас — нам пока есть чем отстреливаться. А если через полгода, когда старые советские запасы подойдут к концу?