От „общества спектакля” к заживо погребённым

Сегодня социопатолог вооружён не только теорией, но и страшной практикой. Поневоле мы вынуждены учитывать результаты чудовищных опытов, поставленных «десоветизаторами» на людях. Сложение на Украине анти-истории с анти-экономикой, формирование во всех смыслах анти-общественного уклада демонстрирует отчётливо, грубо, зримо главную цель экспериентаторов: ПРОЕКТ «АНТИЧЕЛОВЕК». Главная цель государства – развитие человека – сменилась в анти-государстве маниакально преследуемой целью-противоположностью: всемерная и всесторонняя деградация человека, дегенерация человеческого вида.

Украина – страшный продукт распада. Но делать этот продукт начали не вчера. Истоки антиутопии современного украинизма, который превращён в концентрат инфернальности – в многовековой обработке человеческих мозгов «ядом либерализма».

Либерализм отказался от всякой священности и тайны человеческого статуса. Он попытался (задолго до мрачных, адских глубин современной украинщины) – исчислить и взвесить человека, как товарную единицу, определить человеку твёрдую цену.

Если в гуманистическом потоке цивилизации человек был целью, а деньги – средством для обеспечения его благополучия, то либерализм поменял местами цель и средства.



Деньги стали из «денежных средств» самоцелью и маниакальной идеей, а человек – лишь средством их получить (тогда он стоит столько, сколько прибыли приносит) или потерять (тогда он вреден и подлежит уничтожению).

Маньяки либерализма с одержимостью психопатов рассчитали, сколько долларов стоит планета Земля[1],[2] – как будто можно купить за доллары новую планету. Они с той же одержимостью рассчитали, что вся Россия (леса, луга, поля, реки и т.п.) стоит дешевле, чем ряд ведущих компьютерных корпораций в США[3] – и предложили нам всерьёз поверить, что Россия стоит дешевле "Аппл" и "Майкрософт".

Оценив в деньгах планету и континент – они стали высчитывать в деньгах стоимость человека[4]:

«Медики подсчитали рыночную стоимость человеческой особи. Кучка химических элементов, из которых состоят наши тела, оценена химиками, трансплантологи скажут, почем почки с селезенками».



Исходя из современных цен на очищенные химические продукты, французы подсчитали, что стоимость "сырья", из которого изготовлено человеческое тело, не превышает 145 долларов США. По мнению медиков, человеческий организм стоит намного дороже, чем его химические составляющие.



Человек, если отдельно продать каждую его "ценную" часть, может стоить довольно дорого. С подробными расценками выступил американский журнал "Уайерд", который подсчитал стоимость каждого человеческого органа на основании данных клиник и страховых агентств.

Все эти игрища маньяков имеют только одну цель: построить «Новый мир», в котором вопросы «за сколько вы согласны убить своего ребёнка?» или «сколько стоит купить (убить) человека?» не будут казаться чудовищными, или даже просто странными: дело-то житейское!

Нашим школьникам и студентам не зря много лет промывают мозги на курсе Экономики английской народной поговоркой «Цена человека – это его зарплата». Так либералами размывается главный постулат цивилизации – о бесценности человеческой жизни.



В итоге должен появится новый вид человека. Нынешний, наш, сформирован онтологическими вопросами «кто?» и «что?» (Онтология – наука о Бытии). Эти вопросы должны быть сменены вопросами «сколько?» и «почём?».

Ведь уже возникло такое страшное явление как "рынок детей" в рамках зловещей "ювенальной юстиции" – когда ребёнка отнимают у бедных родителей, чтобы перепродать богатым (ладно, если "родителям" – а если адептам демонических культов или искателям донорских органов?!) Человечество не может торговать детьми, не свихнувшись. Оно и свихнулось.

По сути, речь идёт о ликвидации либералами того Бытия, на котором Декарт обосновывал своё (и наше) существование: Cogito, ergo sum[5].

Ведь стоимость, заменяющая Бытие, снимает вопросы и мышления, и существования. В новом, либеральном варианте фраза Декарта будет звучать так: «Я настолько существую, сколько стою».

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Воздействие на мозг «яда либерализма» привело к появлению человекообразных существ, на которые опиралась антисоветская некролюция в 1991 году, украинская некролюция и современная украинская власть (антивласть): существ, которым абсолютно безразлично, кто они и что делают – вопрос лишь в рентабельности деятельности.

Зловещая фраза из прошлого – «нет такого преступления, на которое капитал не пойдёт ради 300% прибыли»[6] соскальзывает с капитала и характеризует уже всё общество в целом, включая его политическую, научную, культурную, образовательную верхушку: нет такого преступления, на которое либерализированное общество не пойдёт (коллективно замазавшись) при 300% прибыли.

Речь идёт о том, что слишком многие готовы прорываться любой ценой, по головам соплеменников, к заветным долларам, бездумно выполняя всё, за что заказчик готов платить доллары. Проблема усугубляется тем, что доллар давно перестал быть деньгами в экономическом смысле слова и превратился в ярлык от Мирового Заговора.

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Античеловек, оказавшийся в антиобществе, с мозгами, расплавленными кислотой либерализма, который уже не деньги оценивает делами, а дела – деньгами (неважно, что ты делаешь – важно сколько за это готовы платить печатники доллара) – не имеет никакого будущего.

Инерция прежних веков ещё может какое-то время продолжаться: правящие воры будут доворовывать то, что ещё не успели украсть, выборы будут подделываться всё более грубо и беззастенчиво (пока грядущий фашизм не отменит их за очевидной всем никчёмностью и ненадобностью). Удачливые мародёры из тех, кто пока не уехали в Лондон – уедут в Лондон завтра и т.п. Будут какое-то время оставаться в хаотическом вареве остатки образования, памяти, культуры, бессмысленно кружась вокруг попыток продать себя.

Но в целом же ясно, что у антиобщества украинского типа нет будущего, потому что его главная задача заменить людей антилюдьми, и его единственное будущее – это антибудущее, т.е. мрачное первобытное прошлое.

Всё вокруг разрушающегося человека становится галлюцинацией – и он сам себя воспринимает, как зыбкую галлюцинацию, потому что не бывает ничего устойчивого в обществе, отказавшемся от онтологических вопросов, заменившем факт бытия – оценкой стоимости.

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Чем настоящая, натуральная революция отличается от подделки – цветной, оранжевой, майданной? Ответ в самом вопросе: ПОДЛИННОСТЬЮ. Подлинностью идей, целей, слов, людей.



Все участники революционной драмы – действительно отстаивают свою версию бытия, а не играют в пост-модернистском спектакле.

Том, где по десять раз меняя роли, из членов КПСС и комсомольских вожаков превращаясь в бандеровцев со свастикой, а потом… Чем чёрт не шутит – и обратно, если Рокфеллеру с Ротшильдом взбредет в голову поменять оплаченный сценарий.

Ну так, по приколу: скомандуют, мол, теперь свастики опускаем, поднимаем красные знамёна… Актерам какое дело? Они – профессионалы сцены. Им оплатили роль Отелло – они играют Отелло. Оплатили роль Гавроша – сыграют и Гавроша.

Скажем, российская «оппозиция», грантососы, как «ноев ковчег»: каждой твари по паре, всех цветов. есть там актёры, играющие белых, красных, голубых, монархистов, анархистов…

Причём все актёры «общества спектакля»[7] взаимозаменяемы по воле кукловода.

В классической революции лучшие люди правительства борются с лучшими людьми революционного движения. И те, и другие ИДЕЙНЫ. Оба стана за созидательный проект, правительство – делает упор на устойчивости развития, а революционеры – на скорости развития.

В майданной липовой революции худшие подонки из стана власти объединяют усилия с худшими подонками революционного подполья. И убивают друг друга в рамках яростной игры «доберись до доллара»

Появляется кошмар «последних времён» – легитимированный через поддельные выборы[8] и платные митинги бандитизм существ, для которых нет ничего святого, которые не верят ни в Бога, ни в чёрта.

Жуткий итог 5 тыс. лет исторического развития человечества – получить на самый верх узколобую уголовщину, не занятую там ничем, кроме разнузданного воровства и чисто-криминальных разборок.

Это даже не махновцы (ибо даже Махно имел какую-то путаную, но идейную подкладку), это даже не анархисты (при всём ужасе анархического разгула), даже не погромщики (ведь и погромщики имели какой-то политический ориентир).

А мы говорим о полностью лишённых устойчивой окраски хамелеонах, которым вообще всё безразлично в мире – кроме хищений в свой личный карман, которые они готовы делать под любым флагом, с любыми лозунгами, объединившись с кем угодно – если посчитают для себя выгодным.

Это кажется какой-то гнусной и совсем не смешной шуткой чёрного юмора – ОПГ, ставшая правительством большой страны и даже не заметившая перемены статуса, ни в чём не изменившая нравам оргпреступности. Разум отказывается понимать, что это вовсе не шутка, а реальность, в которой обречены жить миллионы…

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Некролюция – как кирпич: «просто так» никому никогда на голову не сваливается. К украинской ситуации, когда самые низшие подонки рода человеческого оказались вдруг самыми высокопоставленными (то есть мир перевернулся, низшее криминальное маргинальное бандподполье «поменялось полюсом» с культурной элитой) – человечество шло долго. Подчеркиваю, не Украина – человечество, включая и нас с вами…



[В России подтверждение этому тезису, увы, также имеется, причём, порою, весьма наглядное. Это – вытягивание на верхние социальные уровни общества тех, кто во все века занимал в нём свою объективно одну из низших позиций. Чуть выше нищих и бродяг.



Речь, как многие догадались, о деятелях театральных и медийных подмостков. Сегодня всё это проиудейское нравственное дно, это убожество либеральной быдлокультуры становится верхом общества.



У ЭТИХ берут интервью, навязывают нам их физиономии и педерастические биографии в СМИ.





И самим этим представителям воплощённой пошлости, безнравственности и мерзости, разным ахеджаковым, галкиным и макаревичам предоставляют возможность высказываться вообще по всем вопросам политической и даже научной жизни. – Прим. ss69100.]

Такова цена смещения из онтологии (вечные вопросы Бытия) в дарвинизм (вопросы краткосрочного выигрыша краткосрочно живущего, автономно от человечества осознающего себя, случайно возникшего существа).

Отвечая на вопросы «кто?» и «что?» – человек искал истину и занимался созиданием. Он любил мир в себе, а не себя в мире.

Созидание, совмещённое с преемственностью, породило цивилизацию. Это была передача эстафеты постоянно возрастающей суммы знаний и достижений.

В какой-то момент человеку стало тяжело нести на себе всё богатство поколений, и возникли промежуточные формы бытия, в которых созидание сменилось поддержанием (стагнация, застой).

В России предшествующий краху и распада период так и назвали – «застой», связав это с эпохой Брежнева. Развитие уже остановилось, прогресс уже заглох – но распад ещё не начался.

А потом… Всё больше стало появляться психических выродков, убеждённых, что прошлого и будущего просто не существует, как нет и «человечества вообще» и ничего общего. Они выскакивали пузырями из бурлящей биосферы, зная, что скоро лопнут без следа, и потому не интересуясь ничем за пределами своего локального пузыря.

«Откуда я взялся – неизвестно и неважно. Тем более неважно и неизвестно – что будет после меня или что происходит вдали от меня. Я возник, скоро исчезну и Вселенная кончится вместе со мной. Я должен УСПЕТЬ УРВАТЬ…»

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От созидания и поддержания (застоя) – общество перешло к «приватизации» – которая, по сути, УТИЛИЗИРУЮЩИЙ ДЕМОНТАЖ.

Что такое утилизирующий демонтаж?

Это когда скорость личного обогащения утилизатора напрямую связана со скоростью общего развала и деструкции.

Так возникает антиобщество, человек в котором – не только случайная жертва развала, деструкции но и активный их производитель, активный разрушитель, материально заинтересованный ломать и крушить побольше систем жизнеобеспечения.

Сладость жизни этого античеловека – как у медведя, залезшего в улей: чем больше разорит, разрушит, раздавить – тем слаще на вкус…

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Сегодня Украина – это не просто свихнувшаяся территория Дикого Поля. Многие недооценивают украинскую опасность, видя в заразной чуме – врождённое, не заразное, "генетическое" увечье конституционально-глупых людей.

На самом деле то, что выглядит Диким Полем – является полигоном для отработки технологий массового производства антилюдей (с обратными человеческим мотивациями) и построения антиобщества.

И кончится всё это может совсем не смешно, какими бы смешными не казались украинские «патриоты»: кончится это может глобальной мглой – «в глуши, во мраке заточенья, без божества, без вдохновенья, без жизни, без любви». Во тьме внешней, где, по слову евангельскому – только «плач и скрежет зубов»…

[1] https://vse-dengy.ru/interesnoe-o-dengax-2/i nteresnye-facts/skolko-stoit-planeta-zem lya.html [2] https://www.kp.ru/daily/25647/811274/ [3] http://economicsandwe.com/A0DB63648BDF4A 8F/ [4] https://oko-planet.su/phenomen/phenomenn ews/40287-mediki-podschitali-rynochnuyu-s toimost.html [5] лат. — «Мыслю, следовательно существую» [6] «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлнным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы» – Томас Джозеф Даннинг, умеренный английский экономист XIX века. [7] Общество спектакля или Общество зрелища (фр. La Société du spectacle) — политическо-философский трактат, написанный Ги Дебором в 1967 году. Книга посвящена анализу и критике общества, как в его западной (капиталистической) вариации, которая определяется как «общество распылённого зрелища», так и советской системы («общество централизованного зрелища» по Дебору) с леворадикальных (анархо-марксистских) позиций. Суть современного состояния Ги Дебор определяет как утрату непосредственности: «всё, что раньше переживалось непосредственно, отныне оттеснено в представление». Термин «спектакль» означает «самостоятельное движение неживого» или «общественные отношения, опосредованные образами». Важную роль в становлении общества спектакля сыграли средства массовой информации: «это новшество обернулось настоящим Троянским конём», — пишет Ги Дебор. В книге проводится также детальный анализ марксизма и развития революционной теории, которая оказалась перед лицом двух новых факторов: революционной иллюзии и классовой бюрократии. В дальнейшем, в Комментариях к обществу спектакля, развивается идея их комбинирования в виде уже общества интегрированного спектакля, включающего в себя и тоталитарный бюрократическо-полицейский контроль и диктат развитого общества потребления. [8] Надеюсь, никто ещё не забыл фото с киевских избирательных участков, где в прозрачных урнах бюллетени проголосовавших каким-то чудом сложились в аккуратные стопочки? То есть в урны сразу клали бюллетени стопками «за Порошенко», не удосужившись даже разворошить кипу заранее подготовленных «липовых волеизъявлений граждан». А чему вы удивляетесь? При капитализме все голосования такие, может быть, не так грубо подделываются, но подделываются же…





Н. Выхин