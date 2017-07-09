Неблагонадежный
14:29. 9 июля 2017 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Получит два года дисбата, а потом 8 лет каторги.
В 1917-м – участник штурма Зимнего.
В 1918 – один из организаторов Северо-Двинской военной флотилии. Бил белых, англичан и бандитов. Погиб в бою.
В документе ошибочно "Павел", настящее имя – Павлин.
http://d-clarence.livejournal.com/167015.h
PS. Касательно вопросов про очередную инкарнацию монархических движух в Крыму, то народ у нас особых восторгов по этому поводу не разделяет – желающие поинтересоваться, как местные относятся к "царебожию" и прочим монархическим движениям – можете оценить реакцию на Форпосте http://sevastopol.su/news.php?id=99062 Само собой, все это вкупе с продолжающейся пиар-кампанией фильма "Матильда", где в ход уже пошли порно-ролики, производит забавное впечатление с легким налетом Кафки. Монархический лагерь сегодня кстати понес потерю – умер Глазунов, желавший покончить с властью лакеев из нижнего сословия и возвращения России к сословной монархии. Либеральный лагерь не отстал – скоропостижно умер блогер Носик, который пару лет назад призывал стереть с лица Земли Сирию и на смерть Фиделя Кастро отметился текстом "Умер паразит". Своеобразный бумеранг.
Источник: colonelcassad.livejournal.com