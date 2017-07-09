Неблагонадежный

Получит два года дисбата, а потом 8 лет каторги.В 1917-м - участник штурма Зимнего.В 1918 - один из организаторов Северо-Двинской военной флотилии. Бил белых, англичан и бандитов. Погиб в бою.В документе ошибочно "Павел", настящее имя - Павлин.http://d-...