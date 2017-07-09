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КУМСИЯТ

06:52. 9 июля 2017 Просмотров - 239 Один комментарий Опубликовал:

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Ныне каждый в стране знает Сергокалу,

Где родился герой в предначертанный день,

Чтобы множить добро и противиться злу;

Внешне был он, как все, но вот духом - кремень.

 

Хладнокровно смотрел своей смерти в лицо,

Не позволив подмять офицерскую честь.

Возгордился народ земляком-храбрецом,

Но поникшую мать обожгла эта весть.

 

Не до гордости ей, если сын убиен:

Сердце рвется в груди, и стенает душа,

И питается плач скорбным сумраком стен,

Словно воздух поит без конца черемша.

 

Причитает она, безутешная мать,

Как убийца посмел ее сына казнить -

Не волчица ж его родила убивать,

Он же пил молоко из груди, а не сыть.

 

«Отчего он таким кровожадным вдруг стал?

Если корни одни, если вера одна,

Почему же он так зверски в брата стрелял?»,-

Вопрошает в слезах Всеблагого она.

 

Ей не радостны дни, да и ночи – не вред,

Словно в трансе живет от зари до зари,

Оживляясь на скрип: «Это ты, Магомед?»,-

Но в ответ за окном промолчат купыри.

 

Поседевшая прядь и безжизненный взгляд,

Пустота все плотней наполняет судьбу…

Но ей внуки собой говорят: «Кумсият,

Отмени, отмени на улыбки табу.

 

Перестань горевать, улыбнись, хала неш*,

Наш отец не любил, когда грустная ты;

Не заделать ничем эту скорбную брешь,

Но во имя отца будем строить мечты».

 

Понимает она, продолжается жизнь,

Надо внуков растить и заботой объять,

Чтобы не было в доме проклятой межи

Между прошлым и тем, что нет воли приять.

 

И встает Кумсият с виртуальных колен,

И, поправив платок, произносит зарок:

«Не поверю, что жизнь превращается в тлен.

Буду жить, чтобы жил в моем сердце сынок».

 

*хала неш –  в переводе с даргинского означает «бабушка».

 

P.S. 1. 10 июля исполняется год со дня трагической, но мужественной гибели Героя России Магомеда Нурбагандова. Публикуемое стихотворение посвящено матери героя.

 

2. Первый и третий шедевры из этого цикла были ранее опубликованы администрацией сайта здесь: http://pandoraopen.ru/2017-01-09/9-yanvarya-den-rozhdeniya-geroya-rossii-magomeda-nurbagandova/

 

Бахтиёр Ирмухамедов

Метки: Магомед Нурбагандов, работайте братья
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Один комментарий»

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    Juryi 9 июля 2017 в 8:26 Ссылка Пометить
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    Подвиг Магомеда Нурбагандова – это подвиг человечной совести и
    недюжинного человеческого сознания, проявившегося в минуту.
    Подвиг его матери – это подвиг всей жизни, и до, и после того.

    Вечная им память !…

    J UDOV

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