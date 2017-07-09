КУМСИЯТ
Ныне каждый в стране знает Сергокалу,
Где родился герой в предначертанный день,
Чтобы множить добро и противиться злу;
Внешне был он, как все, но вот духом - кремень.
Хладнокровно смотрел своей смерти в лицо,
Не позволив подмять офицерскую честь.
Возгордился народ земляком-храбрецом,
Но поникшую мать обожгла эта весть.
Не до гордости ей, если сын убиен:
Сердце рвется в груди, и стенает душа,
И питается плач скорбным сумраком стен,
Словно воздух поит без конца черемша.
Причитает она, безутешная мать,
Как убийца посмел ее сына казнить -
Не волчица ж его родила убивать,
Он же пил молоко из груди, а не сыть.
«Отчего он таким кровожадным вдруг стал?
Если корни одни, если вера одна,
Почему же он так зверски в брата стрелял?»,-
Вопрошает в слезах Всеблагого она.
Ей не радостны дни, да и ночи – не вред,
Словно в трансе живет от зари до зари,
Оживляясь на скрип: «Это ты, Магомед?»,-
Но в ответ за окном промолчат купыри.
Поседевшая прядь и безжизненный взгляд,
Пустота все плотней наполняет судьбу…
Но ей внуки собой говорят: «Кумсият,
Отмени, отмени на улыбки табу.
Перестань горевать, улыбнись, хала неш*,
Наш отец не любил, когда грустная ты;
Не заделать ничем эту скорбную брешь,
Но во имя отца будем строить мечты».
Понимает она, продолжается жизнь,
Надо внуков растить и заботой объять,
Чтобы не было в доме проклятой межи
Между прошлым и тем, что нет воли приять.
И встает Кумсият с виртуальных колен,
И, поправив платок, произносит зарок:
«Не поверю, что жизнь превращается в тлен.
Буду жить, чтобы жил в моем сердце сынок».
*хала неш – в переводе с даргинского означает «бабушка».
P.S. 1. 10 июля исполняется год со дня трагической, но мужественной гибели Героя России Магомеда Нурбагандова. Публикуемое стихотворение посвящено матери героя.
2. Первый и третий шедевры из этого цикла были ранее опубликованы администрацией сайта здесь: http://pandoraopen.ru/2017-01-09/9-yanvarya-den-rozhdeniya-geroya-rossii-magomeda-nurbagandova/
Бахтиёр Ирмухамедов
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Подвиг Магомеда Нурбагандова – это подвиг человечной совести и
недюжинного человеческого сознания, проявившегося в минуту.
Подвиг его матери – это подвиг всей жизни, и до, и после того.
Вечная им память !…
J UDOV