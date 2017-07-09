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Куда за свою историю не успела вторгнуться Британия?

23:47. 9 июля 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

Министр обороны Британии Майкл Фэллон прокомментировал совместное российско-китайское предложение по поводу урегулирования кризиса на Корейском полуострове. Напомним, что в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву была выработана единая позиция двух стран по корейскому вопросу. Состоит эта позиция в следующем: КНДР вводит мораторий на испытания ядерного оружия и ракет, а США и Республика Корея (Южная Корея) отказываются от учений на корейском полуострове – у границ Северной Кореи.

Г-н Фэллон, который, по сути, не имеет особых полномочий для комментариев подобного рода инициатив, хотя бы по той причине, что Британия в инициативе не упоминается, объявил предложение Москвы и Пекина «нереалистичным».

Перевод заявление британского министра обороны приводит Russia Today :

Для страны легитимно прибегать к военным учениям или противоракетной обороне. То, чем занимается Северная Корея, совершенно неправомочно, с точки зрения договоров и международного права. Это нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

 

 

То есть принцип исключительно западный: растравлять системы ПРО и подводить откровенно враждебную военную инфраструктуру к чьим-либо границам – правомерно, а развивать свой оборонный потенциал странам, против которых, по сути, агрессия направлена – неправомерно.

Кстати, а вторжение в иностранные государства со стороны той же Британии, это тоже легитимная вещь? Не так давно в издании Telegraph вышел материал, в котором британские журналисты изучили, в какие страны за свою историю вторгались британцы. Выяснилось, что это подавляющее большинство стран мира – около 90%. Исследование включало как современные конфликты, так и войны, оставшиеся в истории.
 

Куда за свою историю не успела вторгнуться Британия?

Издание представило карту, на которой светлым отмечено, куда Британия не успела вторгнуться. В качестве примера: Беларусь, Монголия, Парагвай, Гватемала, Лихтенштейн, Люксембург, Монако и о - некоторые другие.

 

https://topwar.ru/119963-kuda-za-svoyu-istoriyu-ne-uspela-vtorgnutsya-britaniya.html

Метки: великобритания англия, военные интервенции, вторжения, захватнические войны, имперские амбиции
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