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Кому принадлежит Россия на самом деле (Время-вперёд! #251)

21:26. 9 июля 2017 Просмотров - 72 Один комментарий Опубликовал:

Самый частый вопрос, который мы получаем это вопрос о том, кому принадлежат российские фабрики и заводы, и, вообще, экономика. Мы решили ответить, а заодно и показать чем жила Россия на прошедшей неделе. Приятного просмотра!

P.S. На обложке выпуска оператор подземного погрузчика на руднике Зун-Холба в Бурятии. Фотограф: Вячеслав Степанов, http://gelio.livejournal.com

0:15 Время технологий
02:49 Время производства
04:46 Время здоровья
06:17 Время развития
07:45 Разбор полётов
09:43 Время Человека
10:48 Послесловие

Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/E4SItpB-FJ8

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Источник: www.youtube.com

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