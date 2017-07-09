Кому принадлежит Россия на самом деле (Время-вперёд! #251)
Самый частый вопрос, который мы получаем это вопрос о том, кому принадлежат российские фабрики и заводы, и, вообще, экономика. Мы решили ответить, а заодно и показать чем жила Россия на прошедшей неделе. Приятного просмотра!
P.S. На обложке выпуска оператор подземного погрузчика на руднике Зун-Холба в Бурятии. Фотограф: Вячеслав Степанов, http://gelio.livejournal.com
0:15 Время технологий
02:49 Время производства
04:46 Время здоровья
06:17 Время развития
07:45 Разбор полётов
09:43 Время Человека
10:48 Послесловие
Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…
Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/E4SItpB-FJ8
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Источник: www.youtube.com
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Люблю смотреть эти позитивные выпуски. Столько нового!