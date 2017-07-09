Кому принадлежит Россия на самом деле (Время-вперёд! #251)

Самый частый вопрос, который мы получаем это вопрос о том, кому принадлежат российские фабрики и заводы, и, вообще, экономика. Мы решили ответить, а заодно и показать чем жила Россия на прошедшей неделе. Приятного просмотра!



P.S. На обложке выпуска оператор подземного погрузчика на руднике Зун-Холба в Бурятии. Фотограф: Вячеслав Степанов, http://gelio.livejournal.com



0:15 Время технологий

02:49 Время производства

04:46 Время здоровья

06:17 Время развития

07:45 Разбор полётов

09:43 Время Человека

10:48 Послесловие



Полный текст выпуска и ссылки на источники здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…



Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/E4SItpB-FJ8



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Источник: www.youtube.com